Меч Масамунэ: легендарный японский клинок, который считается лучшим на свете

Легенда японского оружейного дела.
Японский мастер Масамунэ – это настоящая легенда среди кузнецов катан. Человек, который придумал, как сделать японский меч лучшим на свете. Его методика ковки использовалась на протяжении многих столетий, а мечи, сделанные им лично, вошли в легенды. К несчастью, драгоценных артефактов уцелело совсем немного.
Легендарная катана.
История Японии очень сложна и кровава. Стоит ли удивляться тому, что такое важное место в культуре страны занимает меч. Безусловно, в большинстве культур мира оружие занимало и продолжает занимать важное место. Однако здесь, в стране восходящего солнца, отношение к клинкам действительно особенное. Японские мечи-катаны не просто так считаются одними из лучших в мире. Среди прочих отдельно выделяются те, что были созданы легендарным мастером-оружейником Масамунэ.
Гравюра с изображением мастера.
Японский оружейник и мастер меча Масамунэ жил в 1288-1328 году, в конце эпохи Камакура. Трудился мастер в провинции Сагами и навсегда вошел в историю, как лучший кузнец-оружейник. Широко прославился он тем, что создал принципиально новую технику изготовления клинков, которая получила название Сосю. Суть данной технологии сводилась к использованию четырех сваренных между собой полос стали, которые складывались вместе пять раз. В результате получалась прочнейшая сталь из 128 слоев. У мастера было несколько учеников, которые впоследствии продолжили его дело, однако это уже совсем другая история.
Произвел революцию в производстве катан.
Важно лишь то, что Масамунэ создавал клинки, достойные великих героев (или злодеев, тут уж как посмотреть). Существует легенда, согласно которой мастер отказывался подписывать свои изделия по причине того, что их невозможно было подделать. Настолько сложны и совершенны были его клинки. Как много мечей сделал кузнец не известно, однако сомневаться в том, что завладеть таким клинком хотел каждый, не приходиться. Один из таких мечей принадлежал Сегуну и передавался по наследству. На момент начала Второй мировой войны было точно известно о существовании нескольких мечей. В Японии остался, по меньшей мере, один такой. По некоторым данным, еще несколько клинков были вывезены в США в качестве трофеев.
Выглядит невероятно.
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