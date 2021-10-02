Как подготовить клубнику к зиме

Как только не издеваются дачники над бедной клубникой по осени: ее обрезают «под ноль», пропалывают, подсушивают, укрывают пленкой… Все это ведет к вымерзанию и снижению урожайности. Правильный уход за клубникой осенью несложен, но требует определенных знаний.

Казалось бы, все мы знаем, как ухаживать за клубникой осенью – обрезать ей листья, да и дело с концом. Однако опытные садоводы скажут, что такой подход ошибочен и будут правы. Ведь для полноценного урожая в следующем году заниматься подготовкой клубники к зиме стоит уже с середины лета.







Подкормка клубники осенью

Полив клубники осенью

Обработка клубники осенью от болезней

Обрезка клубники осенью

Мульчирование клубники осенью

Подкармливать клубнику нужно три раза в год: перед цветением, после плодоношения и в сентябре перед оправкой на зимовку.У каждого садовода есть свой ответ на вопрос, чем подкормить клубнику осенью. Кто-то использует 10%-ный раствор коровяка, смешанного с золой, кто-то настаивает птичий помет, а кто-то отдает предпочтение специально разработанным комплексным удобрениям.После сбора ягод клубника, как и прежде, нуждается в уходе и внимании. Поэтому никогда не раздумывайте о том, поливать ли клубнику осенью. Конечно, и полив, и удаление усов необходимо продолжать.Последние влагозарядные поливы проводятся уже в октябре с частотой один раз в семь дней, при условии, что стоит сухая погода.Если же идут дожди и почва насыщена влагой до самых корней, то поливать клубнику необязательно.В сентябре-октябре на клубничных кустах как никогда хорошо заметны признаки всех заболеваний, поразивших вашу плантацию. Это подходящий период для обработки посадок препаратами от вредителей и болезней. Но, прежде чем обработать клубнику осенью, нужно избавить ее от сорняков, которые мешают проветриванию кустов и забирают часть питания.В этом есть нюанс: пропалывать клубнику осенью не рекомендуется, поскольку можно повредить корневую систему растений, которая не успеет восстановиться до морозов. Оптимальным вариантом будет прополка в конце лета или обработка Ленацилом (гербицид, предназначенный именно для клубничных посадок).После того как грядка для клубники осенью осталась без несанкционированных поселенцев, можно приступать к изгнанию вредителей и болезней.Спор о том, надо ли обрезать листья клубники осенью, длится не одно десятилетие и до сих пор не окончен. С точки зрения сторонников обрезки, на старых листьях и цветоносах развиваются болезни, могут селиться вредные насекомые и споры грибковых заболеваний, поэтому лучше удалить их, оставив лишь невысокие стебли. Противники этой позиции полагают, что обрезанный на зиму куст потратит все силы на формирование новой зелени и уйдет под снег ослабленным, что негативно скажется на плодоношении следующего сезона.На наш взгляд, истина, как всегда, посередине: вы можете или обрезать клубнику сразу после плодоношения, чтобы она успела сформировать новую пышную зелень до зимы, или заняться обрезкой осенью, но удалять только засохшие и больные листья.Главная защита куста от морозов и ветров – пышные листья, поэтому оставлять клубнику зимовать без листвы нельзя.Если вы собрались обрезать листья клубники осенью, то возьмите острые садовые ножницы или секатор, непременно наденьте перчатки и приготовьте тару для листьев – оставлять их на грядке и в междурядьях не стоит.Ремонтантную клубнику осенью не обрезают, лишь удаляют больные и поврежденные листья с наступлением холодов. Делают это очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.Лучшим укрытием для зимующей клубники является снег. Именно он способен надежно укрыть кустики и защитить их от растрескивания почвы, выпревания, вымерзания и других напастей. Но как быть, если снега в ваших краях зимой не бывает?В этом случае сыграть роль заботливой природы предстоит самому садоводу. На зиму клубнику нужно укрыть, а способов и материалов для этого сейчас достаточно. Самое простое, что вы можете сделать, это мульчировать кусты клубники осенью с помощью растительных компонентов.Идеальным укрытием для садовой земляники служит хвоя – она не замокает, не слипается и не притягивает мышей. Если раздобыть хвойный опад или лапник вы не можете, то выберите другой подходящий материал – солому, компост, перегной, сухие листья и т.д.Помните, что если для укрытия вы выбрали спанбонд, то класть его прямо на листья нельзя – это приведет к вымерзанию клубники в местах соприкосновения с материалом. Подобные укрывные материалы требуют установки дуг.Мульчировать и укрывать клубничную грядку осенью нужно после первых заморозков. Куст, прошедший минусовые температуры, станет более закаленным и легче перенесет зимовку.Осенний уход за клубникой не требует серьезных временных или финансовых затрат, но при своей простоте он дает ощутимые результаты. Весной ваши кустики не тратят время на восстановление и сразу активно идут в рост, плодонося дольше и активнее обычного.