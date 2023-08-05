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10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины

Если открыть медицинский справочник, можно вычитать много интересного про болезни и синдромы, которые приключаются только с мужчинами. Но про самое главное там не напишут. Про то, что делать, когда у твоего мужчины ЭТО.


Страшное “это” – один из 10 синдромов, который рано или поздно случится с каждым представителем рода мужского. Pics составил свой медицинский справочник – чтобы тебе было проще его не убить. Ну, заболел человек – с кем не бывает?

Синдром Карлсона


10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины


У любого нормального мужчины есть только два состояния: он в порядке или он при смерти. Причем предсмертная агония может быть вызвана не только попаданием пули калибра 5.45 в жизненно важные органы. Кариозный зуб, головная боль или температура 37.9 – вполне подходящие причины для того, чтобы лечь и начать немедленно умирать. Вот он слабым голосом просит тебя подойти, берет тебя за руку и шепчет самое главное: ты должна быть сильной, он не против, чтобы ты потом еще раз вышла замуж, а моторную лодку он завещает Димону.

Синдром Питера Пена


10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины


Если ты живешь вместе со своим милым, этот синдром тебе хорошо знаком. Неважно, кто из вас двоих предложил разделить друг с другом не только чувства, но и жилплощадь – все равно в этот момент ты заглянула ему в глаза и увидела бездну. Бездну ужаса и отчаяния. Это как же – все, кончилось детство? Это что же – не летать ему больше, как птице? Какой кошмар. Предупреждаем: синдром неизлечим! Если в настоящий момент времени пациент не отсвечивает, то это не выздоровление, а всего лишь ремиссия. Рано или поздно он начнет ходить с друзьями на футбол, или купит себе харлей, или у вас родится сын и в доме появится радиоуправляемый вертолет. Помни: не-из-ле-чи-мо!

Синдром Атоса


10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины


Пить – нормально. Пить и впадать в черную меланхолию – тоже нормально. Пить, впадать в меланхолию и скорбно выть о судьбе-злодейке – абсолютно нормально. Ты же сама так делаешь? То-то же. Но если ты видишь, что твой мужчина почернел лицом, хлопает одну за другой и молчит, хотя у него ничего не случилось – звони Димону, Коляну или Василию Петровичу. В общем, кому угодно звони, но найди своему милому собутыльника и жилетку. А сама уходи куда-нибудь. Бывали случаи, когда синдром Атоса приводил к тяжелым увечьям. А некоторых мужчин он и вовсе в могилу свел. Потому что, знаешь ли, не всякая женщина способна спокойно слушать пьяные завывания о том, какая же все-таки сука его бывшая.

Синдром Отелло


10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины


Очень, очень коварная болячка. У некоторых она проходит в легкой форме и исчезает почти бесследно, как ветрянка. А у некоторых этот синдром переходит в хроническую форму, и чем дальше – тем тяжелее обострения. В общем, если он, бешено вращая глазами, вопрошает, молилась ли ты на ночь – будь спокойна. У него внезапная острая форма, это пройдет. Хроническую форму можно распознать по постоянному нытью: ты, по его мнению, слишком часто видишься с подругами, слишком часто не слышишь телефон и вообще – сколько можно задерживаться на работе, чем ты там занимаешься, а? Тут медицина бессильна, увы. Дальше будет хуже.

Синдром Шарикова


10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины


Несмотря на грозное название, синдром абсолютно безобиден. Нельзя даже сказать, что мужчины им страдают – они им наслаждаются.  Проявления болезни очень кратковременны, хотя и регулярны. Ежедневны, можно сказать. Понаблюдай за тем, как твой мужчина смотрится в зеркало. Что – оно? Разглядывает свой пивной мамон, а рожа такая самодовольная, что треснуть хочется? Вот-вот, классика: «Я красавец. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом»

Синдром Буратино


10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины


Внимание! Очень опасный синдром! Некоторые организмы к нему вполне устойчивы, переносят в легкой форме и зарабатывают пожизненный иммунитет. А некоторые – увы… В общем, если ты видишь, что твой мужчина загорелся какой-то подозрительной идеей – срочно принимай меры.Лучше всего – увези его лечиться на воды. Месяца на три. Потому что если котик и лисичка напели твоему милому про супер-перспективный стартап, благодаря которому вы все озолотитесь, но позже – он всего лишь потеряет время, нервы и деньги. А если они учат его сыроедить, или молиться святому Ктулху, скажем, – он сперва потеряет здоровье, а потом все остальное. Действуй, сестра. Немедленно.

Синдром Кая


10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины


В жизни каждого мужчины обязательно случится ситуация, в которой он должен будет составить из букв О Ж А и П слово «Счастье». И у него, естественно, ничего не выйдет. И тогда он тебе припомнит, что кое-кто обещал и в горе, и в радости. А заодно расскажет, что он всю жизнь положил на то, чтобы семья ни в чем не нуждалась, а ты, неблагодарная, не можешь ему помочь в трудной ситуации. Причем если ты действительно ничем не можешь помочь, синдром проявится особенно ярко. Потерпи. Это надо просто пережить. Прикинуться ветошью и не отсвечивать некоторое время. В конце-концов, он-то каждый месяц терпит твой Сама-Знаешь-Какой синдром.

Синдром Нильса


10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины


Это страшное состояние никогда не возникает само по себе, а всегда является осложнением синдрома Кая. Твой мужчина вдруг осознает, что всю жизнь прожил неправильно, и теперь хочет начать все сначала и улететь далеко-далеко. Хорошо еще, если с дикими гусями, а не с какой-нибудь расфуфыренной кряквой. Самое обидное – то, что этот синдром крайне редко поражает молодых мужчин. Вот живете вы вместе много лет, у вас дом, у вас дети, вы срослись в одно целое – и вдруг он надевает деревянные башмаки, объявляет, что стал другим человеком и начинает скакать с пером в заднице, норовя свалить вместе с гусями. Ужас. Что делать? А ничего не делать. Это как климакс, только у мальчиков. Неизбежно, неотвратимо и страшно. Зато случается только один раз.

Синдром Чебурашки


10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины


Ты помнишь, почему у Чебурашки такое странное имя? Потому что он все время падал, то есть – чебурахался. Вот и твой мужчина однажды слишком много выпьет, переутомится на работе или переживет серьезный стресс. И все. Все! Кое-что упадет в самый неподходящий момент. Грохот будет такой, как-будто небо упало на землю. Боже, он упал! Лучше умереть, чем нести на себе печать позора всю оставшуюся жизнь – вот что будет написано на лице твоего мужчины. Твоя задача – мужественно не замечать этот синдром. Не надо через неделю после фиаско спрашивать у него, что случилось, если он ходит с хмурым лицом. Случилось ОНО! Ничего ты не понимаешь, женщина!

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