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Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Роки Маунтин — национальный парк США, находится к северо-западу от Боулдер в Колорадо. Он известен своими видами на Скалистые горы, а также своей фауной и флорой.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Я рванул из солнечной Калифорнии в заснеженный штат Колорадо, и попал в новогоднюю сказку. После ночной пурги всё вокруг было засыпано пушистым снегом. Национальный парк Rocky Mountains расположен в районе самого крупного горного хребта Северной Америки, который тянется практически через весь континент.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

В парке было безлюдно и тихо. Но буквально сразу нас окружили местные лесные жители — олени. Прямо вдоль гуляют целые непуганые стада животных. До сих пор поражаюсь и не могу привыкнуть к такому мирному соседству многочисленных животных и людей на территории США.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Все олени посчитаны и имеют специальные маячки, для отслеживания перемещения стада.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Несколько раз случалось, что в поисках лучшего ракурса мы нос к носу натыкались на оленей в кустах! В один из таких моментов мне посчастливилось заснять необычную сценку из жизни оленя и двух сорок.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Закончу блок с оленями этой фотографией. Совершенно никакой боязни близкого присутствия людей! Мало того, я почему-то не сделал кадр, когда стадо оленей спокойно разгуливало прямо по улицам ближайшего городка Estes Park.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

В отношении пейзажей в это время года всё было не очень разнообразно. Пробыв в парке 3 неполных дня, погода не радовала красками, а многие дороги ещё были закрыты — слишком много снега.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Кульминацией «приключений» в парке стал день, когда мы решили добраться до горных озёр, которые были в пешей доступности в это время года. На карте я отметил их красной меткой. Если нижнее озеро Bear Lake доступно для всех, то до Emerald Lake мне пришлось лезть через настоящие сугробы по импровизированной тропинке через лес, оставленной немногочисленными туристами.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

В это время года озёра, естественно, покрыты льдом… Но зато каким!

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Ещё одно из посещённых озёр, если не ошибаюсь, Sprague Lake. Вид на рассвете.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Раньше, не имея опыта путешествий и просматривая подобные фото-отчёты, я каждый раз поражался смелости путешественников. В моём багаже знаний были лишь походы по диким Алтайским горам, и я не понимал, как люди добираются до этих мест. В Америке с этим всё просто…

Вот так выглядит прогулочная зона вдоль озера.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Так что даже самый неопытный и несмышлёный путешественник сможет потом похвастаться прекрасными видами на своём фотоаппарате.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

В последний день пребывания в парке мы сделали попытку пробиться в парк с другой стороны, чтобы посмотреть неохваченные точки. Но увы, дороги тут тоже были закрыты из-за снега. Не сезон! Учитывайте это при выборе маршрута.

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Мы направили свой взор в сторону штата Юта, где нас ждало самое интересное — национальные парки «Арки» и «Каньон Лэндз».

Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

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