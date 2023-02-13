5 спорных вопросов о болгарке, ответы на которые все время были в руководстве

Для чего нужны руководства и инструкции? Правильно, для того чтобы их никто не читал, а еще для того, чтобы их терять в первый же день после приобретения ценного приспособления или сложного механизма. Болгарка в этом отношении является наиболее красноречивым примером. Сколько копий переломано в сетевых баталиях по поводу ряда эксплуатационных вопросов? Оказывается, ответы на многие из них все это время были в том самом руководстве.
1. Затягивать или не затягивать?
Затягивается руками. |Фото: sense-life.com.
Первый и наиболее спорный вопрос: нужно ли намертво затягивать диск при помощи ключа до момента начала работы? На самом деле затягивать диск ключом не нужно. Гайка закручивается руками. Этого вполне достаточно для того, чтобы во время работы с диском ничего не произошло. Закручивать гайку с приложением усилия категорически запрещено.
2. Искры от себя или на себя?
Искры всегда от себя. |Фото: Twitter.
Любой материал, который дает искру, должен пилиться болгаркой таким образом, чтобы все искры летели от мастера, а не на него. Это категорически важно, так как в противном случае искры способы пережечь провод и нанести травму работнику. Пилить «на себя» разрешено только в том случае, если материал не дает искру, а дает сухой мусор: пыль и опилки.
3. Узким или широким концом?
На самом деле все просто. |Фото: orenburg.tiu.ru.
Еще один любимый объект для спора среди мастеров. В паспорте к большинству инструментов чаще всего на счет того, как именно нужно крепить зажимную гайку ничего не сказано. А вот в иностранных руководствах для мастеров по технике безопасности говорится о том, что зажимной диск УШМ всегда фиксируется широким концом во внутрь инструмента. Кстати, на современных болгарках эта проблема уже решена. Крутить зажимную гайку как-то иначе кроме описанного выше способа больше просто нельзя, не позволяет конструкция.
4. Лицом наружу или внутрь?
Вот так правильно. |Фото: kupisantehniky.ru.
Еще один момент в отношении эксплуатации болгарки, который вызывает множество споров. В действительности правильнее всего крепить диск лицевой стороной (с рисунком) наружу. Такое требование выставляется с одной единственной целью: в момент установки и перед началом работы мастер должен видеть маркировку диска, чтобы не ошибиться.
5. Диск по дереву с напайками: да или нет?
Диски могут быть самые разные. |Фото: abraziv.by.
Пользоваться дисками с зубцами для пиления можно в том случае, если данный вид диска предусмотрен производителем и если он правильно устанавливается на болгарку. Проще всего посетить магазин и поинтересоваться имеющимся ассортиментом. Скорее всего он будет очень широк.
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