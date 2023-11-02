12 красивейших небоскрёбов мира, которые существуют не во сне, а наяву

Самые красивые небоскрёбы мира.
Они тянутся к солнцу, выше и выше, утопая верхушками в облаках. Они – настоящее произведение искусства и чудеса архитектуры. Большая часть из них встречается в фантастических фильмах, а другая – в книгах, но на самом деле – все эти небоскрёбы существуют в реальности, поражая вычурностью форм и какой-то своеобразной, футуристической красотой.
1. The Shard, Лондон, Великобритания
Трёхсотметровый «Осколок» — самое высокое здание Евросоюза и едва ли не самый передовой небоскрёб мира.
Говорят о том, что это здание, благодаря мощному сердечнику способно выдержать столкновение с самолётом.
2. De Rotterdam, Роттердам, Нидерланды
De Rotterdam — самое масштабное здание Нидерландов и любимое детище Рэма Колхаса, который хотел построить внешне «дешёвое» и идеальное в своей безликости офисное здание.
Стеклянная стена из восьми блоков высотой в 150 метров вмещает в себя офисы, отель, апартаменты, а ещё залы для собраний и торговый центр в основании.
3. «Дом на Мосфильмовской», Москва, Россия
Самая эффектная российская высотка — это, конечно, «Дом на Мосфильмовской» Сергея Скуратова.
Согласитесь, что двухсотметровую башню вряд ли можно назвать обычным жилым домом.
4. Биржа Шэньчжэня, Шэньчжэнь, Китай
250-метровая высотка — ещё один проект Рэма Колхаса.
Благодаря неожиданной форме здание получило больше пространств для общения и отдыха.
5. Absolute Towers, Торонто, Канада
Облицованные алюминием пятидесятиэтажные жилые башни в пригороде Торонто.
Архитекторы из MAD придали высоткам изгибающуюся бионическую форму для того, чтобы каждый из жильцов получил уникальные условия в рамках одного здания.
6. Burj Qatar, Доха, Катар
Архитектор покрыл здание затеняющей сеткой в духе традиционной исламской архитектуры, позволяющей сэкономить на вентиляции.
Пятидесятиэтажное офисное здание поражает своей необычной формой.
7. «Пламенные башни», Баку, Азербайджан
Три небоскрёба в форме двухсотметровых языков пламени.
Комплекс состоит из офисов, гостиницы и апартаментов.
8. Башни «Аль-Бахар», Абу-Даби, ОАЭ
Две тридцатиэтажные башни «Аль-Бахар» в Абу-Даби опровергают термин «недвижимость»: их части движутся.
Чтобы защитить внутренние помещения от дневной жары, инженеры поместили поверх фасада покрывало из затеняющих золотистых сот.
9. DC Tower 1, Вена, Австрия
Благодаря своей изящной форме 250-метровый небоскрёб на берегу Дуная до сих пор покоряет сердца туристов.
Внутри высотки разместились офисы медицинских компаний, а на первых 15 этажах находится четырёхзвёздочный отель.
10. Штаб-квартира CCTV, Пекин, Китай
Штаб-квартира Центрального китайского телевидения — это изломанное кольцо высотой 234 метра.
Большая часть здания нависает над окружающим пространством.
11. Отель «Шератон Хучжоу», Хучжоу, Китай
Тридцатиэтажный комплекс отдыха и развлечений из алюминия и бетона.
Благодаря своей форме, данная конструкция способна выдержать любое землетрясение.
12. Отель Porta Fira, Барселона, Испания
Два гостиничных здания высотой в сотню метров каждое стали самым масштабным проектом японца Тойо Ито.
Необычная форма высоток, навеянная любимыми архитектором древесными структурами, не перестаёт привлекать внимание.
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