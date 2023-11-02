12 красивейших небоскрёбов мира, которые существуют не во сне, а наяву

Самые красивые небоскрёбы мира.

1. The Shard, Лондон, Великобритания

Трёхсотметровый «Осколок» — самое высокое здание Евросоюза и едва ли не самый передовой небоскрёб мира.

Говорят о том, что это здание, благодаря мощному сердечнику способно выдержать столкновение с самолётом.

2. De Rotterdam, Роттердам, Нидерланды

De Rotterdam — самое масштабное здание Нидерландов и любимое детище Рэма Колхаса, который хотел построить внешне «дешёвое» и идеальное в своей безликости офисное здание.

Стеклянная стена из восьми блоков высотой в 150 метров вмещает в себя офисы, отель, апартаменты, а ещё залы для собраний и торговый центр в основании.

3. «Дом на Мосфильмовской», Москва, Россия







Самая эффектная российская высотка — это, конечно, «Дом на Мосфильмовской» Сергея Скуратова.

Согласитесь, что двухсотметровую башню вряд ли можно назвать обычным жилым домом.

4. Биржа Шэньчжэня, Шэньчжэнь, Китай

250-метровая высотка — ещё один проект Рэма Колхаса.

Благодаря неожиданной форме здание получило больше пространств для общения и отдыха.

5. Absolute Towers, Торонто, Канада

Облицованные алюминием пятидесятиэтажные жилые башни в пригороде Торонто.

Архитекторы из MAD придали высоткам изгибающуюся бионическую форму для того, чтобы каждый из жильцов получил уникальные условия в рамках одного здания.

6. Burj Qatar, Доха, Катар

Архитектор покрыл здание затеняющей сеткой в духе традиционной исламской архитектуры, позволяющей сэкономить на вентиляции.

Пятидесятиэтажное офисное здание поражает своей необычной формой.

7. «Пламенные башни», Баку, Азербайджан

Три небоскрёба в форме двухсотметровых языков пламени.

Комплекс состоит из офисов, гостиницы и апартаментов.

8. Башни «Аль-Бахар», Абу-Даби, ОАЭ

Две тридцатиэтажные башни «Аль-Бахар» в Абу-Даби опровергают термин «недвижимость»: их части движутся.

Чтобы защитить внутренние помещения от дневной жары, инженеры поместили поверх фасада покрывало из затеняющих золотистых сот.

9. DC Tower 1, Вена, Австрия

Благодаря своей изящной форме 250-метровый небоскрёб на берегу Дуная до сих пор покоряет сердца туристов.

Внутри высотки разместились офисы медицинских компаний, а на первых 15 этажах находится четырёхзвёздочный отель.

10. Штаб-квартира CCTV, Пекин, Китай

Штаб-квартира Центрального китайского телевидения — это изломанное кольцо высотой 234 метра.

Большая часть здания нависает над окружающим пространством.

11. Отель «Шератон Хучжоу», Хучжоу, Китай

Тридцатиэтажный комплекс отдыха и развлечений из алюминия и бетона.

Благодаря своей форме, данная конструкция способна выдержать любое землетрясение.

12. Отель Porta Fira, Барселона, Испания

Два гостиничных здания высотой в сотню метров каждое стали самым масштабным проектом японца Тойо Ито.

Необычная форма высоток, навеянная любимыми архитектором древесными структурами , не перестаёт привлекать внимание.