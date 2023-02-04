Зарядна станцiя Bluetti EB3A

Фактрум публикует список из 10 тревожных звоночков, которые предупреждают, что вы встречаетесь с психопатом. Данные собраны на основании реальных историй и опросов на сайте Psychopath Free.
1. Он окружает вас признаниями в любви и комплиментами. Вам кажется, что это идеальный партнёр для вас
Когда вы впервые встречаете психопата, события развиваются стремительно. Он внушает вам, что у вас много общего, что вы идеальны друг для друга. Как хамелеон, он отражает ваши надежды, мечты, страхи, чтобы сформировать доверительные и волнительные отношения. Он постоянно хочет общаться с вами и, кажется, очарован вами полностью. Ваша стена в Facebook или «ВКонтакте» будет завалена песнями, комплиментами, стихами и милыми шутками, понятными только вам двоим.
2. Он охотится за вашими эмоциями, рассказывая жалостливые истории
Вы быстро отыщете местечко в своём сердце для жалости к нему. Ведь он такой милый и невинный. Совершенно не похожий на киношные образы психопатов — жестоких мужчин с презрительной улыбкой в дорогом авто. Наверняка он упомянет о своей бывшей, которая до сих пор в него влюблена. А ведь всё, что ему хочется, — это мир и покой, он ненавидит драмы. Впрочем, скоро вы заметите, что драматические истории постоянно окружают его самого и близких к нему людей.
3. Он вовлекает вас в любовный треугольник
После того как вы оказались на крючке, вы попадёте в любовный треугольник и даже многоугольник. Психопат окружит себя бывшими и потенциальными любовницами и всеми, кто обращает на него внимание. Будут и бывшие, о которых он рассказывал вам раньше и уверял, что вы во всём их превосходите. Вы будете чувствовать себя смущённо, и у вас создастся впечатление, что он всегда востребован у противоположного пола.
4. Он постоянно искажает реальность и ведёт себя ненормально
Психопат всегда отрицает, что он манипулирует вами, и игнорирует даже фактические доказательства этого. Он реагирует критически и пренебрежительно, если вы пытаетесь опровергнуть его сказки фактами. Он переложит вину за ситуацию на вас: вы слишком впечатлительны и неадекватно воспринимаете ситуацию. Он убедит вас, что проблема не в нём, а в вашей неправильной реакции на нормальные события.
5. Он обвиняет вас в эмоциях, которые сам и провоцирует
Психопат скажет, что вы слишком ревнивы, хотя откровенно флиртовал с бывшей, часто даже в соцсетях, чтобы это видели все. Он скажет, что вы слишком прилипчивы, хотя намеренно игнорировал вас несколько дней. Он провоцирует вашу реакцию, чтобы показать другим своим мишеням, как вы истеричны, и вызвать сочувствие к себе. Вам казалось, что вы спокойный человек? Встреча с психопатом изменит вас до неузнаваемости. К счастью, временно.
6. Вы замечаете патологическую ложь и отговорки
У него всегда есть отговорка, даже в ситуациях, когда она не требуется. Он придумывает очередную ложь быстрее, чем вы успеваете задать вопрос. Он постоянно обвиняет других, сам же всегда ни при чём. Он тратит время на придумывание объяснений своего поведения, а не на его улучшение. Даже пойманный на откровенной лжи, он не выражает раскаяния или смущения. Иногда кажется, что он хотел, чтобы вы его поймали.
7. Он провоцирует ревность и соперничество, сохраняя маску невиновности
Сначала всё внимание психопата сосредоточено на вас. И вы не понимаете, что происходит, когда он вдруг переключается на другого человека. Он постоянно делает вещи, которые заставляют вас сомневаться, что вы что-то для него значите. Если он активен в соцсетях, то приманивает бывших песнями, фотографиями, шутками, которые были значимы для их пары. Он будто в активном поиске партнёра и при этом игнорирует вас.
8. Он удерживает ваше внимание и подрывает самооценку
Сначала он обрушивает на вас сбивающий с ног поток восхищения, а потом вы становитесь ему неинтересны. Вам обидно, ведь вы уже загорелись этими страстными отношениями. А теперь чувствуете себя домработницей при нём и не более.
9. Психопат эгоистичен и требует неустанного внимания к себе
Он высосал из вас всю энергию и заполнил собой всю вашу жизнь. Он требует постоянного поклонения себе. Вы думали, что вы единственный человек, способный сделать его счастливым, но теперь понимаете, что на эту роль подойдёт любой, у кого бьётся пульс. Но истина в том, что никто не может заполнить пустоту в душе психопата.
10. Вы не узнаёте себя
Ваша любовь и сострадание превратились в подавляющую панику и беспокойство. Вы извиняетесь и плачете больше, чем когда-либо в своей жизни. Вы плохо спите и просыпаетесь в плохом и тревожном настроении. Вы не можете понять, что случилось с вами, где теперь эта весёлая, непринуждённая, спокойная личность? После общения с психопатом вы чувствуете, что истощены, опустошены и лишены адекватного восприятия мира. Жизнь катится кувырком: вы тратите деньги, разрываете связи с друзьями и близкими и постоянно ищете причину этих действий.
Отношения с психопатом — чёрная дыра. Как бы вам ни было больно, всегда и во всём будете виноваты вы. Он игнорирует ваши лучшие качества, и в вас растёт неуверенность в себе, вы изменяетесь до неузнаваемости.
Но вы можете привести свои нервы в порядок. В первую очередь исключите все контакты с психопатом: переписки, письма и даже «подглядывание» за ним в соцсетях. Поначалу вам будет невыносимо тяжело, но со временем придёт облегчение. Вы почувствуете, что к вам возвращается здравомыслие и хаос уходит из вашей жизни.
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