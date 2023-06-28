Настоящая история девочки в красном пальто, которая выжила в краковском гетто

Историческая драма «Список Шиндлера», по общему мнению, входит в десятку лучших шедевров мирового кинематографа. Одним из самых трогательных и щемящих моментов в черно-белом фильме стало появление девочки в красном пальто. Этот образ считается гениальной режиссерской находкой Стивена Спилберга, однако у маленькой узницы был реальный прототип.
В 19994 году на вручении премии «Оскара» семь раз прозвучало название одного и того же фильма – «Список Шиндлера» бил все мыслимые рекорды. Выйдя на сцену для приветственной речи, Стивен Спилберг вспомнил с благодарностью о человеке, без которого мир не узнал бы историю о немецком промышленнике, спасшем почти 1200 евреев во время Холокоста.
Польдек Пфеффербек был одним из тех людей, которым Оскар Шиндлер подарил жизнь, устроив работать на свой завод. 9 мая 1945 года он вместе с другими узниками трудового лагеря Брунлиц был освобожден бойцами Красной Армии и начал мирную жизнь. Поездив по Европе, бывший заключенный перебрался в Америку и сумел начать небольшое кожевенное производство. Магазин в Беверли-Хиллз давал ему возможность увидеть немало знаменитостей. Много лет он пытался найти кого-нибудь, чтобы донести историю «немецкого Ноя» до людей. Пока Оскар Шиндлер был жив, Пфеффербек даже собирался устроить его интервью для американского телевидения, но ничего не получилось.
Оскар Шиндлер и его фабрика
И вот, наконец, в 1980-м году нужного человека наконец удалось найти - в магазин Пфеффербека в поисках нового портфеля заглянул австралийский писатель Томас Кенелли. Он не отмахнулся от назойливого пожилого продавца, а выслушал его и с удивлением осмотрел несколько шкафов с документами, которые тот собрал за много лет. Кенелли решил написать историческую драму о холокосте, но для создания такого труда потребовалась титаническая работа: поездки в Польшу и в и места, связанные с историей Шиндлера, беседы с очевидцами событий. Похожий путь проделал затем и знаменитый режиссер, который осмелился экранизировать роман «Ковчег Шиндлера». Спилберг готовился к съемкам очень долго: 10 лет он собирался с духом, чтобы снять фильм, который будет одним из самых тяжелых в его жизни.
Томас Кенелл и обложка первого издания романа «Ковчег Шиндлера», вышедшего в 1982 году
Сцена ликвидации краковского гетто занимала в первоначальном сценарии всего одну страницу. Спилберг расширил ее до двадцати страниц. Все детали этих страшных минут экранного времени были собраны по крупицам из воспоминаний очевидцев. Одной из них стала маленькая девочка в красном пальто. Она действительно запомнилась узникам краковского гетто, звали ее Рома Лигоцка.
К счастью, настоящая «девочка в красном» выжила и здравствует до сих пор, ей в 2020-м исполнилось 82 года. Незадолго до страшных событий 1943-го, так ярко показанных в фильме, ей вместе с матерью и двоюродным братом, его тоже звали Роман, удалось бежать, и они до конца войны скрывались в польской семье. Послевоенные годы для бывших узников оказались нелегкими, однако Рома Лигоцка окончила Академию Изящных Искусств в Кракове, она изучала живопись и сценический дизайн, а ее двоюродный брат не стал учиться в технической школе и начал работать на детском телевидении и в театре. Его имя со временем стало известным на весь мир.
Рома Лигоцка - польский художник по костюмам, писатель и художник
В 1960-х годах режиссер Роман Полански дебютировал в Голливуде и начал свою звездную карьеру, а его сестра стала знаменитым художником по костюмам и выпустила первую книгу. Пока Спилберг раздумывал о судьбе нового фильма, он предлагал польскому коллеге взяться за эту работу, однако Полански отказался – личная трагедия от пережитого в детстве ужаса преследовала его всю жизнь. Знаменитый режиссер позднее обратился все-таки к теме холокоста в фильме «Пианист», который также вошел в список лучших исторических драм.
Хоть Полански и отказался от съемок «Списка Шиндлера», но помощь Спилбергу как бывший заключенный и участник событий, конечно, оказал. Познакомил он его и со своей сестрой, которая тоже поделилась с режиссером и сценаристами тяжелыми воспоминаниями. После выхода фильма женщина вновь увидела на экране свое детство. Она рассказывала затем журналистам, что разница между героиней фильма ней только в одном – она выжила. Помнила Рома Лигоцка и свое красное пальто:
«У меня не было игрушек, и маленькой мне нужны были хоть какие-то цвета, чтобы отвлечься от серого и безнадежного мира вокруг. Поэтому, когда все становилось слишком плохо, я использовала яркую одежду, как своеобразный щит от реальности».
Кадр из к/ф «Список Шиндлера», 1993 год
Возможно, что бывшая узница неспроста стала художником по костюмам, и яркие цвета она любит до сих пор. В 2002 году Рома Лигоцка выпустила книгу воспоминаний «Девочка в красном пальто». В этом романе она рассказала историю совей жизни.
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