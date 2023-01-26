20 изображений для понимания, какие мышцы вы растягиваете

Растяжка необходима не только для тех, кто активно занимается спортом, но и тем, кто ведет сидячий образ жизни.



Делимся разработанным испанским фитнес-тренером комплексом упражнений, который поможет вам поддерживать свое тело в тонусе, а изображения наглядно покажут, какие именно мышцы задействованы в том или ином упражнении. Обращайте внимание на свое дыхание и на то, чтобы растяжка не вызывала никакой боли. Удерживайте каждое положение от 10 до 30 секунд.



Растяжка мышц, сгибающих шею

Растяжка боковых сгибателей шеи с помощью рук

Боковая растяжка плеча

Растяжка шеи в положении стоя

Боковые наклоны с опорой

Поза вытянутого треугольника

Поза верблюда

Растяжка грудных мышц у стены

Поза собаки мордой вниз с упором в стену

Поза ребенка

Скручивание позвоночника

Поза сидящего голубя

Поза сидящего голубя

Растяжка разгибающих и приводящих мышц в тазобедренном суставе в положении сидя

Поза бабочки

Выпады в сторону

Растяжка мышц, разгибающих ногу в колене, в положении выпада

Продольная складка вперед

Растяжка икроножных мышц стоя

Легкий наклон к одной ноге вперед

Растяжка икроножных мышц стоя у стены