В 1999 году эта фотография облетела весь мир! Как выглядит сегодня мальчик со снимка «Рука надежды»

Операция прошла успешно, а под конец её из разреза вдруг показалась ручка и схватилась за палец врача, словно умоляя о помощи. В этот момент фотограф, также находившийся в операционной, и сделал свой потрясающий снимок. Фотография называлась «Рука надежды».









Источник фотографий: Fishki.net











Но что же стало с этим ребёнком? Как сложилась в дальнейшем его судьба?

Сэмюэль Александер Армас родился 2 декабря 1999 года. Это фотография сделана в 2012 году.







А на этом фото мальчику уже 16. Как мы видим, небольшие ограничения, оставшиеся после операции, не помешали ему активно заниматься баскетболом и одерживать победы. Желаем счастливчику крепкого здоровья!





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