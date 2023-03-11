В 1999 году эта фотография облетела весь мир! Как выглядит сегодня мальчик со снимка «Рука надежды»

Операция прошла успешно, а под конец её из разреза вдруг показалась ручка и схватилась за палец врача, словно умоляя о помощи. В этот момент фотограф, также находившийся в операционной, и сделал свой потрясающий снимок. Фотография называлась «Рука надежды».
Источник фотографий: Fishki.net
Но что же стало с этим ребёнком? Как сложилась в дальнейшем его судьба?
Сэмюэль Александер Армас родился 2 декабря 1999 года. Это фотография сделана в 2012 году.
А на этом фото мальчику уже 16. Как мы видим, небольшие ограничения, оставшиеся после операции, не помешали ему активно заниматься баскетболом и одерживать победы. Желаем счастливчику крепкого здоровья!
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