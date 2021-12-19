Правда жизни: острые карикатуры про самогонщиков в СССР

НЛО, говоришь? Автор: С. Богачев.

Взрослых нет дома.

Хватит чаи гонять!

Нет, ну что вы.

Тридцать третьим будешь?

Сахарная свекла.

Методы и способы реанимации.

В зале суда.

Итого...

Вот список лиц, которые в нашем районе не гонят самогон.

Дрожжи с сахаром.

Протокол.

Свеклаводка.

Песни нараспев.

Застолье.

Столовая.

Триста стаканов чая...

Предсвадебная подготовка.