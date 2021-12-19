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Правда жизни: острые карикатуры про самогонщиков в СССР


НЛО, говоришь? Автор: С. Богачев.

НЛО, говоришь? Автор: С. Богачев.

 

«Самогонщики СССР» - до боли правдивая серия карикатур на тему того, что советский человек не доверяет чужакам, за исключением тех случаев, когда его приглашают выпить. Ведь тот, кто когда-то жил в Советском союзе, наверняка помнит те славные времена, когда самогонщики были явлением распространённым, и как с ними боролись.

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Правда жизни: острые карикатуры про самогонщиков в СССР

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Правда жизни: острые карикатуры про самогонщиков в СССРПодписаться на мой Instagram
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