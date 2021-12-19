Правда жизни: острые карикатуры про самогонщиков в СССР

НЛО, говоришь? Автор: С. Богачев.
«Самогонщики СССР» - до боли правдивая серия карикатур на тему того, что советский человек не доверяет чужакам, за исключением тех случаев, когда его приглашают выпить. Ведь тот, кто когда-то жил в Советском союзе, наверняка помнит те славные времена, когда самогонщики были явлением распространённым, и как с ними боролись.
Взрослых нет дома.
Хватит чаи гонять!
Нет, ну что вы.
Тридцать третьим будешь?
Сахарная свекла.
Методы и способы реанимации.
В зале суда.
Итого...
Вот список лиц, которые в нашем районе не гонят самогон.
Дрожжи с сахаром.
Протокол.
Свеклаводка.
Песни нараспев.
Застолье.
Столовая.
Триста стаканов чая...
Предсвадебная подготовка.
Участковый.
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