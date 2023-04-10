Печальная история Медузы Горгоны глазами художников разных времён

Мозаика Медузы, около I века н. э. \ Фото: twitter.com.

Бронзовый орнамент с шеста колесницы, I-II век н. э. \ Фото: metmuseum.org.

Золотая маска Медуза Горгона. \ Фото: google.com.

Медуза Ронданини. \ Фото: wordpress.com.

Декоративная голова Медузы, Джандоменико Тьеполо. \ Фото: pinterest.ru.

Мозаика Медузы из Одеона в Древней Кибире, около I века н. э. \ Фото: ancientpages.com.

«Я не знаю, изваял ли меня таким смертный резец / или, отражаясь в прозрачном стекле, вид самой себя сделал меня таким»

(из Галереи, 1630)

Бюст Медузы, Бернини, 1644-1648 гг. \ Фото: tumblr.com.

Персей и спящая Медуза, Александр Рансиман , 1774 год. \ Фото: metmuseum.org.

Голова Медузы, Франц фон Штук, 1892 год. \ Фото: reddit.com.

Медуза, картина итальянского художника Караваджо. \ Фото: estaeslahistoria.com.

Медуза Горгона, Пабло де ла Парра. \ Фото:safereactor.cc.

Медуза Горгона: Это был плохой день для папарацци, Владимир Казак (Waldemar von Kozak). \ Фото: street-life.gr.

Медуза, иллюстратор Ga vin. \ Фото: reddit.com.

«И вот ты приходишь

со щитом вместо сердца

и мечом вместо языка.

Посмотри на меня сейчас…»

Медуза Горгона, Ольга Никитюк. \ Фото: pinterest.com.

Медуза с головой Персея, Лучано Гарбати, 2008 год. \ Фото: twitter.com.