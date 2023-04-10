Печальная история Медузы Горгоны глазами художников разных времён

Медуза, печально известная Горгона, была источником вдохновения для бесчисленных художников во многие исторические периоды. Следовательно, многие из них использовали различные техники, чтобы воспроизвести гипнотическое очарование Медузы. Сегодня её взгляд продолжает очаровывать зрителей в виде мозаик с оптическими иллюзиями, статуй и рисунков. Голова Медузы сразу узнаваема: прямой конфронтационный взгляд, змеи вместо волос, искажённое выражение лица - все эти особенности характерны для образа Горгоны. Однако каждый художник изобразил её по-новому и необычно, чтобы отразить мысли общества того времени.
Мозаика Медузы, около I века н. э. \ Фото: twitter.com.
В Древнем мире это завораживающее изображение можно было бы найти в качестве украшения на колеснице в I-II веках н. э. Провокационный взгляд украшал шест колесницы, соединяющий два колеса. Представьте себе эффект: колесо вращается в быстром размытом пятне, в то время как голова Медузы в центре остаётся стоической и твёрдой. Хаос движения окружает Медузу, когда её пристальный взгляд постоянно привлекает внимание аудитории, следящей за человеком на колеснице.
Бронзовый орнамент с шеста колесницы, I-II век н. э. \ Фото: metmuseum.org.
Археологи полагают, что это изображение с Медузой, вероятно, украшало церемониальную колесницу, а не гоночную. Поэтому вполне вероятно, что колесница везла важного человека, который хотел бы излучать такое же очарование. Голова Медузы была популярным выбором декора из-за замечательного мифа о ней.
Афина прокляла Медузу за осквернение её священного храма, и богиня превратила её в Горгону. Когда появился греческий герой Персей и убил её, он отдал голову Медузы Афине в качестве дани. Затем Афина взяла голову Медузы и положила её на свой щит, или, в некоторых вариантах, на нагрудник. Таким образом, убитая голова Медузы стала символом победы Афины.
Золотая маска Медуза Горгона. \ Фото: google.com.
Когда люди решали украсить свои одежды и предметы одежды головой Медузы, они вызывали тот же триумф, который Афина испытала после её смерти. Глаза Медузы в этом произведении искусства кажутся ярче, чем остальная часть артефакта, и поэтому её пронзительный взгляд был сохранён.
Это произведение искусства Медузы было недавно найдено в древнем Одеоне (театре) в Кибрии, Турция, и оно может датироваться I веком н. э. Из того, что было обнаружено в ходе реставрации, мы видим, что это прекрасное произведение искусства Медузы сосредоточено на её глазах и выражении лица. Волосы Медузы и внешняя форма её лица размыты, и они сливаются с искаженным, но красочным фоном.
Медуза Ронданини. \ Фото: wordpress.com.
Этот тип мозаики необычен и привлекателен, а узор в сочетании с ярким цветом усиливает динамичное изменение от лица к его окружению. Он отражает силу взгляда Медузы, которая притягивает аудиторию, чтобы посмотреть на источник силы – глаза, к которым зритель будет вечно прикован. Сосредоточив взгляд, она усиливает выражение страдания и боли, её страдание проявляется в сведённых бровях и скрученной шее. Она олицетворяет трагедию, подходящую тему для театра.
У греков в театре было две основные темы: трагедия и комедия. Медуза - идеальный предмет для театрального декора, потому что собственный миф Медузы - трагедия. Бог Посейдон изнасиловал её в храме Афины, что нарушило его святость. Афина была в ярости на Посейдона, но не могла отомстить ему из-за его статуса бога, поэтому её гнев пал на незаслуженную жертву: Медузу.
Декоративная голова Медузы, Джандоменико Тьеполо. \ Фото: pinterest.ru.
Стиль мозаики усиливает иллюстрацию того, как Медуза попала в ловушку проклятия. Она полна шока и боли. Пристальный взгляд в глаза Медузы вызывает трюк иллюзиониста, так как во время него окружающая мозаика, кажется, слегка пульсирует. Её страдальческое лицо создаёт сцену для зрителей театра, чтобы сопереживающе разделить её трагедию.
Мозаика Медузы из Одеона в Древней Кибире, около I века н. э. \ Фото: ancientpages.com.
Знаменитая голова Медузы Бернини великолепна для созерцания. Бернини создал эту скульптуру, вдохновлённый «Метаморфозами» Овидия и стихотворением Джамбаттиста Марино о Медузе. «Метаморфозы» - это сборник мифов о переходе существ из одного состояния в другое, и сама Медуза превращается из красивой женщины в страшную Горгону в одном замечательном отрывке. С другой стороны, стихотворение Марино следует читать с точки зрения самой Медузы:
(из Галереи, 1630)
Бюст Медузы, Бернини, 1644-1648 гг. \ Фото: tumblr.com.
В результате Голова Медузы работы Бернини поражает своей метафорической способностью представлять возможность скульптора «окаменеть» тех, кто восхищается его мастерством. Скульптура изображает момент, когда Медуза смотрит в воображаемое зеркало и с ужасом превращается в камень. Медуза в искусстве иллюстрирует не только способность богини Афины превращать человека в чудовище, но и способность скульптора превращать камень в реалистичный шедевр.
В мифе о Медузе нет никаких записей о том, что сама Медуза превратилась в камень. Бернини и другие художники создали интригующие сюжетные линии «что, если?», продолжая миф о Медузе в художественных адаптациях. Она продолжала вдохновлять творческих людей и художников-интроспективистов на протяжении всей истории.
Персей и спящая Медуза, Александр Рансиман , 1774 год. \ Фото: metmuseum.org.
Это произведение искусства Медузы - гравюра Александра Рансимана, и эффект среды размывает изображение в туманную картину из мифа. В этом произведении голова Медузы не находится в центре внимания, а является частью динамики, иллюстрирующей насилие и уязвимость. Её голова запрокинута назад, обнажая горло, возле которого меч Персея в нескольких мгновениях от смертельного удара. Чрезмерный акцент на телосложении Персея в отличие от уязвимой спящей формы Медузы ещё больше указывает на дисбаланс сил. Фигура Персея активная и прямая, легко защищаемая, в то время как Медуза раскинула руки, обнажила грудь и лежит незащищённая.
Что особенно интересно, так это то, что змеи спят, а её взгляд обращён в сторону. Голова Медузы маленькая и совсем не конфронтационная, в отличие от других произведений искусства. Глаза Медузы закрыты — её оружие, или её проклятие - это взгляд, который превращает людей в камень, и поэтому в этом произведении искусства её средства защиты были сведены на нет. Без силы своего проклятия за спиной она просто спящая женщина. Возможно, это произведение искусства должно заставить воспринимающего задуматься, какому герою аплодируют за убийство спящей женщины? В нём Медуза изображена жертвой проклятия и мужского насилия.
Голова Медузы, Франц фон Штук, 1892 год. \ Фото: reddit.com.
Это произведение искусства Медузы Франца фон Штука было создано пастелью на бумаге. Фон Штук следовал популярному движению в стиле модерн и символизма своего времени. Эти стили искусства отдавали предпочтение изображению мистического и сказочного, с акцентом на плавные формы и линии. На этой картине змеи, окружающие бледное лицо Медузы, образуют извилистый поток тьмы.
В отличие от рептильной тьмы, яркие глаза Медузы вспыхивают. Бледность и напряжённость лица и глаз придают Медузе гипнотический, сияющий взгляд. Это соответствует сновидческому искусству, которое поощрял символизм. Греческая мифология была популярной темой для художников в движении символизма. Вместо того, чтобы изображать реалистичные и естественные образы, символисты опирались на идеи, в которых фигурировали любопытные и странные.
Медуза, картина итальянского художника Караваджо. \ Фото: estaeslahistoria.com.
Искусство Медузы запечатлело эмоции страха, тоски и ужаса, а также печали и меланхолии - подходящее исследование для символиста. Искусство Франца фон Штука «Медуза» вызывает у зрителя скорее беспокойство, чем сочувствие. На этом изображении Медуза предстает волевым хозяином своей новой силы превращать зрителя в камень.
Медуза действительно стала чудовищем, приняв своё проклятие.
Медуза Горгона, Пабло де ла Парра. \ Фото:safereactor.cc.
В свете движения #MeToo эта статуя Лучано Гарбати привлекла большое внимание. Это в высшей степени ревизионистская работа, которая переворачивает повествование о мифе о Медузе. В то время как в мифе Персей убивает ничего не подозревающую Медузу во сне и использует её голову в качестве трофея, в этом произведении искусства Медузы роли меняются местами. Медуза торжествующе стоит с убитой головой Персея в руке, с решительным взглядом, который многие приняли за символ «женской ярости» против угнетения. Вместо того, чтобы изображать только голову Медузы, это произведение искусства объединило обезглавленную голову с телом.
Медуза Горгона: Это был плохой день для папарацци, Владимир Казак (Waldemar von Kozak). \ Фото: street-life.gr.
Это необычное произведение искусства возвращает Медузе всю её форму и силу, которая приходит с её телом, вместо того, чтобы изображать её в момент поражения в виде отрезанной головы. Вместо того, чтобы быть трофеем и подвергаться вечным мучениям в качестве украшения, эта Медуза повторяет призыв к переменам и выдвигает новые перспективы в обществе, чтобы не относиться к женщинам как к монстрам или трофеям. Статуя была установлена в парке рядом с Уголовным судом округа Нью-Йорк, где рассматривается множество дел, связанных с насилием в отношении женщин.
Медуза, иллюстратор Ga vin. \ Фото: reddit.com.
Кэрол Энн Даффи, английская поэтесса-лауреат, написала стихотворение «Медуза». В её стихотворении освещается аналогичная тема насилия в отношении женщин и выявленная модель обвинения жертв.
Заключительные строки стихотворения таковы:
со щитом вместо сердца
и мечом вместо языка.
Посмотри на меня сейчас…»
Медуза Горгона, Ольга Никитюк. \ Фото: pinterest.com.
Медуза за преступления Посейдона была наказана проклятием превращения в Горгону. Её несправедливо обвинили в насильственных действиях мужчины, а стихотворение Даффи и Статуя Гарбати подчёркивают эффект продолжающегося насилия в отношении женщины, которая изначально была хорошей, но из-за повторяющихся обстоятельств превратилась в мстительного монстра.
Медуза с головой Персея, Лучано Гарбати, 2008 год. \ Фото: twitter.com.
Последняя строка стихотворения «посмотри на меня сейчас» имеет двоякий смысл. Неужели Медуза приказывает зрителям смотреть на неё, чтобы она могла сердито бросить на них окаменевший взгляд? Или последняя строка Медузы в стихотворении - это крик отчаяния за свою жизнь, какой она была когда-то до насилия? Внушительный взгляд статуи Гарбати демонстрирует ту же силу противостояния, требуя, чтобы воспринимающий смотрел и видел то, что хочет увидеть…
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