Мужские профессии, в которых когда-то блистали женщины

В современном мире, где женщины получили избирательное право и спокойно гуляют в брюках, есть, тем не менее, список профессий, к которым слабый пол совсем не стремится. Частично – из-за тяжелых физических нагрузок, иногда – по причине того, что профессия исконно считается мужской. Удивительно, что некоторые работы из этого списка когда-то давно, наоборот, считались исконно женскими, но со временем эта ситуация в корне изменилась.
Гончар
Гончарное дело было одним из самых древних ремесел на Руси. У нас есть устойчивый стереотип, связанный с тем, что за гончарным кругом обязательно должен сидеть мужчина, и мнение это верное, ведь «кружало» на ножном приводе старинной конструкции требовало достаточно больших физических усилий, поэтому работали на нем и правда чаще всего представители сильного пола. Однако историки говорят о том, что гончарный круг появился у наших предков только в IX–X веках, да и тогда его использовали лишь в городах, а в деревнях он появился еще позже — к X–XI столетию.
Работа на гончарном кругу в старину требовала больших усилий
До того, как изобрели это тяжелое, хоть и удобное, приспособление, лепили кухонную утварь из глины просто руками. Данное занятие и было, как раз, исконно женским делом – тяжелых усилий не требовало, но зато каждая хозяйка могла по своему усмотрению «сляпать» именно такой горшок, который идеально подходил бы ей. Так что, скорее всего, распространенные формы и пропорции посуды были разработаны когда-то именно женщинами, а уже потом, с помощью гончарного круга и мужских рук, такие же горшки, чашки и миски стали изготавливать более ровными и гладкими.
Литейщик
В данной профессии, даже с натяжкой, женщину себе представить очень сложно. Исключение составляют, наверное, только военные годы, когда на хрупкие плечи ложились многие сложные задачи. Но речь сейчас пойдет не о таких вынужденных мерах, а о крайне далеких временах. Дело в том, что, изучая могилы славян, живших около VII века и раньше, археологи часто находят в женских захоронениях инструменты, предназначенные для литья металла. Объясняют это следующим образом: в те времена тяжелые сельскохозяйственные инструменты, оружие и другие массивные металлические изделия производили только методом ковки. Кузнецами действительно были только мужчины – те же захоронения это подтверждают, их инструментами были тяжелые молоты и наковальни, и женщинам в этой сфере делать было нечего.
А с помощью литья в старину изготовляли только небольшие предметы: фибулы — застежки для ткани, пряслица — грузики в виде диска или цилиндра со сквозным отверстием, которые были нужны для утяжеления веретена и, конечно, украшения. Сама процедура литься была не тяжелой, но требовавшей усидчивости. Макет будущего предмета сначала лепили из воска, затем обмазывали глиной и обжигали – воск вытапливался, а глиняная форма оставалась, затем в нее лили расплавленный металл. Чаще всего это были легкие, не тугоплавкие сплавы, для работы с ними достаточно было обычной домашней печи. А вот к XII–XIII векам, когда «лить» начали уже и большие предметы, эта профессия перекочевала в мужские руки.
Пивовар
Сегодня, по распространенному мнению, женщины больше подходят для того, чтобы разносить пивные кружки, обслуживая любителей пенного напитка, а изготовлением его должны заниматься только мужчины. Испокон веков все было по-другому. Еще в Древнем Египте была известна богиня Тенене - покровительница женщин, готовящих похожий на пиво продукт. Дело это, соответственно, было сугубо женским. У древних шумеров за пиво и другие алкогольные напитки отвечала богиня Нинкаси. У скандинавов в старину хозяйка считалась хорошей только в том случае, если умела варить хорошее пиво, а древние викинги, как известно, без запасов этого напитка не отправлялись из дома, ведь в дальних плаваниях пиво, в отличие от воды, долго не портилось. Так что такое умение можно было считать стратегически важным.
Средневековая пивоварня
Историки полагают, что в те времена люди не отделяли некрепкие хмельные напитки от остальной еды – они были необходимой частью трапезы, поэтому за пиво, как и за хлеб, отвечали именно женщины. Употребляли они его, кстати, тогда тоже наравне с мужчинами. Сегодня же стереотипы, навязанные нам, заставляют делить напитки на «женские» и «мужские», хотя это далеко не всегда исторически оправдано – стоит вспомнить мушкетеров – любителей сладкого анжуйского вина, или гусаров, пьющих шампанское ведрами.
Корсетных дел мастер
Сегодня нам уже сложно вникнуть во все тонкости этого дела, так как корсеты за последние сто лет стали уже анахронизмом. Иногда эта деталь туалета пытается опять завоевать модный Олимп, но люди уже не так склонны, как раньше, терпеть физические неудобства, поэтому в тренде находится все-таки более свободная одежда. В те же времена, когда приличные (да и не очень) дамы без корсета не могли выйти на улицу, эта сфера была настоящим «золотым дном». Корсетов требовалось так много, что во второй половине XIX века из-за модного увлечения пострадала популяция гренландских китов. Корсетные мастерские, соответственно, процветали во всех уголках света.
К концу XIX века шили корсеты только мужчины
Изначально изготавливали эти «дамские штучки» только швеи-женщины, как и всю остальную одежду для дам, однако позднее мужчины решили завоевать этот выгодный рынок. Объясняя дело тем, что шитье корсета требует сложных технологических операций и большой точности, в некоторых странах даже были приняты законы, запрещающие заниматься женщинам этим нелегким делом. Постепенно корсетные мастерские перешли полностью в мужские руки, и к концу XIX века этим делом занимался только сильный пол.
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