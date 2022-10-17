«Мы вас вылечим, и вас вылечим, мы всех вылечим!» или самые безумные «методы терапии», которые врачи

В нашем 21 веке современная медицина добилась воистину выдающихся успехов. У нас есть обезболивающие и жаропонижающие таблетки, кардиостимуляторы, антибиотики, вакцина от оспы, рентген и МРТ. Да что там говорить, у нас есть таргетная терапия и даже самые настоящие хирургические роботы, способные проводить сложнейшие операции под управлением человека, сидящего за монитором. Но, как говорится, Рим не за один день строился, и лучше всего эта поговорка относится именно к истории медицины.
До того, как современные Гиппократы методом проб и ошибок научились лечить сложнейшие заболевания и вытаскивать людей с того света, нашим куда менее удачливым предкам приходилось иметь дело с такими «методами лечения», которые очень часто причиняли человеку намного больше вреда, чем сама коварная болезнь. Итак, в нашей сегодняшней статье мы решили рассказать вам немного о некоторых «гениальных» медицинских решениях из истории, при мысли о которых складывается впечатление, что практиковали их по единственному принципу: «а вдруг прокатит?».
Раскаленная кочерга в том самом укромном местечке
У жителей средневековья была одна забавная фишечка: практически у всего на свете были свои собственные святые покровители, даже у геморроидальных шишек. Незавидная роль покровителя столь интимной и неприятной проблемы досталась некоему канонизированному монаху Святому Фиакру, и люди верили, что если не достаточно усердно ему молиться, Фиакр может немного вспылить и поместить у тебя в заднем проходе небольшой и очень болезненный сюрприз.
Так вот, если какой-нибудь незадачливый средневековый грешник все-таки умудрялся разозлить этого миленького ирландского старичка, обратиться за лечением коварного геморроя можно было только в одно место – в монастырь. И нет, даже не надейтесь, вас не положили бы на мягкую перинку и не поставили бы клизму со святой водой, вознося молитвы Святому Фиакру. Медицина того времени славилась своим довольно радикальным подходом к делу, поэтому, дабы выжечь из вас зло, вам бы просто засунули в одно место раскаленную докрасна кочергу. А там уже как повезет. Выживет – хорошо, не выживет – на все воля Божья.
Радий
Своими креативными подходами к лечению пациентов славились не только средневековые врачи, но и некоторые их несколько более современные коллеги. После того, как физики впервые открыли радий и обнаружили, что он, хи-хи, может забавно светиться, на Западе возникла целая индустрия всевозможных косметических и лечебных продуктов с содержанием этого радиоактивного вещества. К примеру, некоторые компании активно продавали комплекты для изготовления радиоактивной светящейся питьевой воды в домашних условиях, которая, если верить рекламе, укрепляла иммунитет и исцеляла практически от любых недугов.
Ленточные черви на завтрак
В начале 20-го века намеренное проглатывание ленточных червей считалось довольно престижным и популярным методом похудения. Милые дамы осознанно впускали в свой организм этих маленьких забавных питомцев в надежде, что их новые ленточные друзья будут съедать частичку их ежедневного рациона, позволяя, тем самым, сделать явью заветную мечту практически каждой девушки – хавать все, что хавается, и при этом не толстеть. О результатах подобного «продуктивного симбиоза» догадаться несложно. Тошнота, рвота, понос и анемия были, пожалуй, наиболее мягкими, и наименее неприятными симптомами от обилия опасных глистов в организме.
Секс с девственницей
Как вы думаете, что мужчины времен 16 века считали самым лучшим и проверенным способом избавиться от доконавшего сифилиса или гонореи в условиях отсутствия антибиотиков и кожвендиспансеров? Можно было бы погрешить на молитвы и воздержание, но вы, наверное, и так уже все поняли из заголовка. Ну да, именно секс с девственницей. Незадачливые герои-любовники, подхватившие во время пылких любовных утех парочку резвых гонококков, искренне верили, что, переспав с девственницей, можно было исцелиться от болезни, слившись в любовном экстазе с ее непорочностью и чистотой. Результат таких действий, собственно, вполне понятен: меньше девственниц, больше гонореи.
Целебная малярия
Поскольку с «венерой» дела обстояли стабильно плохо на протяжении всей истории, а секс с девственницами ни от гонореи, ни от куда более страшного сифилиса все-таки как-то не спасал, чуть более современные врачи выдвинули еще одну гениальную теорию, которая должна была помочь гражданам, пострадавшим из-за любви. Принцип заключался в том, чтобы заразить бедного сифилитика малярией, дождаться, пока вызванные ею лихорадка и жар убьют в организме сифилис, ну а потом уже придумать какое-нибудь креативное эффективное лечения и для самой малярии тоже. Что же, кое в чем тогдашние доктора все-таки оказались правы. Малярия действительно убивала сифилис, правда, к огромному сожалению, вместе с самим пациентом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии