Удивительные статуи, которые можно увидеть только под водой

Не всегда предоставляется шанс сделать уникальное в своём роде селфи! В конце концов, мы не каждый день имеем возможность оказаться лицом к лицу с русалкой у побережья Большого Каймана или Христосом из Бездны (Christ of the Abyss) в водах у Ки-Ларго (Key Largo), Флорида, США.
И хотя кое-что из нижеперечисленного является всего лишь бутафорией, а происхождение других остаётся неизвестным, все эти подводные достопримечательности объединяет одно: великая идея сохранения океана.
От затопленных статуй святых до греческих богов, в этом списке собраны самые удивительные подводные скульптуры!
1. Статуя Амфитриты (Amphitrite statue) у острова Большой Кайман
© Justin Lewis / Getty Images
272-килограммовая статуя русалки находится в 50 метрах от берега юго-западной точки острова. Её можно найти на глубине 15 метров в пределах лёгкой досягаемости как дайверов, так и любителей снорклинга.
2. Статуя Хранителя Рифа (Guardian of the Reef) у острова Большой Кайман
© Chris Parsons / Nauticam
Считается, что если поцеловать Хранителя Рифа, это принесёт удачу. Во всяком случае, так утверждает Нэнси Истербрук (Nancy Easterbrook), погрузившая этого водяного под воду перед своим агентством скуба-дайвинга Divetech на Большом Каймане.
Истербрук также говорит, что эту статую создал тот же скульптор, который сделал статую Амфитриты. «Они как брат и сестра, – говорит она. – Я представляю, как они общаются под водой друг с другом, словно дельфины».
3. MUSA или Подводный музей искусства в Канкуне, Мексика
© Jason de Caires Taylor/Barcroft Media/Getty
«Это эйфория, когда солнечный свет зажигает все цвета губки, растущей на статуях», – говорит Джейсон де Кайрес Тейлор (Jason de Caires Taylor), автор 500 скульптур в натуральную величину, которые можно увидеть в этой подводной инсталляции у Канкуна, остров Исла Мухерес (Isla Mujeres) и Пунта Нисук (Punta Nizuc), Мексика.
Здесь гораздо больше людей, чем можно было бы ожидать увидеть под водой.
© Jason deCaires Taylor
Для полного впечатления Тейлор рекомендует зрителям освоить подводное погружение. Он говорит: «Вам хочется сделать шаг назад, чтобы увидеть всю инсталляцию. Самое прекрасное в дайвинге — это то, что вы находитесь в мире 3D. Вы не подвержены гравитации и не вынуждены рассматривать всё на уровне глаз, как это было бы в галерее».
4. «Океанский Атлант» (Ocean Atlas) близ Нью-Провиденс, Багамские острова
© jasondecairestaylor.com
Крупнейшая в мире подводная статуя под названием «Океанский Атлант» — ещё одно творение, принадлежащее Джейсону де Кайрес Тейлору. Эта 60-тонная скульптура, символизирующая собой огромную потребность в сохранении океана, находится как раз в месте непосредственной необходимости преобразования.
«В этом районе находится нефтеперерабатывающий завод, загрязняющий коралловые рифы, – говорит автор скульптуры. – Туристы приезжают сюда и видят масляные пятна, так что, по моему мнению, было блестящей идеей подобным образом оказать некоторое давление на нефтеперерабатывающий завод».
5. «Христос из Бездны» (Christ of the Abyss) у Итальянской Ривьеры, Портофино
© Julie Gautier
Там, где в 1947 году во время погружения погиб первый итальянский дайвер Дарио Гонзатти (Dario Gonzatti), теперь стоит эта 2,5-метровая бронзовая статуя Спасителя, созданная итальянским скульптором Гуидо Галлетти (Guido Galletti).
Статуя, установленная на 10-метровой глубине, популярна среди фридайверов и аквалангистов, желающих отдать должное всем тем, кто сделал свой последний вздох в море.
6. «Христос из Бездны» (Christ of the Abyss) у Ки-Ларго (Key Largo), штат Флорида
© Getty Images / Aurora Creative
Существует ещё две копии оригинальной статуи Галлетти: одна установлена у побережья столицы Гренады в память об итальянском экипаже, погибшем в трагическом кораблекрушении пассажирского судна M.V. Bianca в 1961 году.
Вторая находится в Национальном парке «Коралловый риф Джон Пеннекамп» (John Pennekamp Coral Reef State Park) на глубине 8 метров у Ки-Ларго. GPS-координаты этой статуи широко известны, что делает её одной из наиболее посещаемых достопримечательностей планеты — это вам может подтвердить любой знакомый дайвер.
7. Подводный грот, о. Бохоль (Bohol), Филиппины
© Martin Zapanta
То, что начиналось как инициатива по сдерживанию незаконной практики рыболовства (как, например, использование динамита и цианида), стало пунктом назначения подводного паломничества.
В 2010 году в Морском парке «Double Barrier Reef» в Биен Юнидо (Bien Unido) у острова Бохоль была погружена под воду 4-метровая статуя Девы Марии и юного Иисуса.
8. Йонагуни (Yonaguni) у острова Рюкю, Япония
© Shawn Miller
Всё ещё остаётся загадкой, кто создал эту азиатскую Атлантиду. Серия образований из песчаника у острова Окинава, Япония, имеет слишком много прямых углов, террасовых строений, столбов и других особенностей, чтобы быть результатом фантазии Матушки-Природы. Однако если это создано руками человека, то как, в конечном счёте, оказалось на глубине 5 метров под водой?..
9. Фальшивый моаи, остров Пасхи, Чили
© Randy Olson / Nat Geo Creative
Как моаи с острова Пасхи, 7-метровая статуя-монолит, могла оказаться под водой? Не стоит искать сложные объяснения и приводить массу предположений. Это не настоящий исполин, а реквизит, установленный в водах у Рапануи в 1994 году для съёмок фильма Кевина Костнера. Сейчас это место пользуется популярностью среди дайверов.
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