Удивительные статуи, которые можно увидеть только под водой

Не всегда предоставляется шанс сделать уникальное в своём роде селфи! В конце концов, мы не каждый день имеем возможность оказаться лицом к лицу с русалкой у побережья Большого Каймана или Христосом из Бездны (Christ of the Abyss) в водах у Ки-Ларго (Key Largo), Флорида, США.



И хотя кое-что из нижеперечисленного является всего лишь бутафорией, а происхождение других остаётся неизвестным, все эти подводные достопримечательности объединяет одно: великая идея сохранения океана.



От затопленных статуй святых до греческих богов, в этом списке собраны самые удивительные подводные скульптуры!



1. Статуя Амфитриты (Amphitrite statue) у острова Большой Кайман

2. Статуя Хранителя Рифа (Guardian of the Reef) у острова Большой Кайман

3. MUSA или Подводный музей искусства в Канкуне, Мексика

4. «Океанский Атлант» (Ocean Atlas) близ Нью-Провиденс, Багамские острова

5. «Христос из Бездны» (Christ of the Abyss) у Итальянской Ривьеры, Портофино

6. «Христос из Бездны» (Christ of the Abyss) у Ки-Ларго (Key Largo), штат Флорида

7. Подводный грот, о. Бохоль (Bohol), Филиппины

8. Йонагуни (Yonaguni) у острова Рюкю, Япония

9. Фальшивый моаи, остров Пасхи, Чили