20 интересных фактов о Макдоналдс

Многие, наверняка вспоминают с удовольствием свои первые детские походы с родителями в МакДональдс, а особенно большие Хэппи Мил с игрушкой внутри. Более старшее же поколение запомнило огромные километровые очереди в первый ресторан в Москве, приятный запах загадочной американской еды на входе и на удивление вежливое отношение к клиентам. Представляю вашему вниманию подборку интересных фактов о популярнейшей в мире сети фастфудов.
Среднее время ожидания в Макдоналдсе - 90 секунд
В 1989 году Макдональдс продавал пиццу
Причина, по которой пиццу исключили из меню – время приготовления. В среднем оно составляло 11 минут, а Макдональдс хотел сохранить репутацию быстрого сервиса.
Макдональдс отклоняет большее число кандидатур соискателей, чем Гарвард
Самое дальнее расстояние, на котором вы можете оказаться от ближайшего ресторана Макдональдс в Америке – 107 миль
Это место расположено в штате Южная Дакота. Именно там вы можете уехать на целых 107 миль от закусочной «МакГриддл».
В США в три раза больше китайских ресторанов, чем заведений Макдональдс
Америка любит китайскую кухню, а вы?
Макдональдс и НАСА планировали совместный космический полет к астероиду Гамбург 449. Однако полет не состоялся
Если бы все удалось – фасфуд получил бы огромную дополнительную рекламу, так что, возможно, все что ни делается – все к лучшему.
Существует ненастоящий ресторан Макдональдс, используемый только для съемок рекламы и кино
8,7 миллиардов долларов прибыли, полученных только от франчайзинговых магазинов, делают Макдональдс богаче Монголии
Число сотрудников Макдональдс во всем мире составляет 761 000 человек. Это больше, чем население Люксембурга
Макдональдс открывает новый ресторан каждые 4 часа
По оценкам компании, один из восьми американских работников, хотя бы раз был нанят в Макдональдс
Самый маленький ресторан Макдоналдс находится в Токио, Япония. Его площадь – всего 46 квадратных метров
Каждый год Макдональдс покупает 1,3 миллиарда килограмма картофеля
Только 7 позиций из меню Макдональдс не содержат сахара
Салат «Цезарь» из Макдональдс ещё калорийнее, чем гамбургер
Самый северный МакДональдс находится на Полярном круге в Рованиеми, Финляндия
Однако, по слухам, гамбургеры там не очень вкусные…
Макдональдс называет тех, кто ест много их еды «heavy users» (дословно «тяжелыми потребителями»)
В Японии Рональд МакДональд известен как Дональд Макдональд, чтобы облегчить японцам произношение
В 1968 году, во время Олимпиады во Франции, Макдональдс доставлял по воздуху гамбургеры тоскующим по дому спортсменам
Что ж, у каждого свои ассоциации с домом…
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