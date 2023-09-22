20 интересных фактов о Макдоналдс

С нами не соскучишься!

Многие, наверняка вспоминают с удовольствием свои первые детские походы с родителями в МакДональдс, а особенно большие Хэппи Мил с игрушкой внутри. Более старшее же поколение запомнило огромные километровые очереди в первый ресторан в Москве, приятный запах загадочной американской еды на входе и на удивление вежливое отношение к клиентам. Представляю вашему вниманию подборку интересных фактов о популярнейшей в мире сети фастфудов.







Среднее время ожидания в Макдоналдсе - 90 секунд







Однако эта цифра может меняться в зависимости от местоположения ресторана и времени дня.







Однако эта цифра может меняться в зависимости от местоположения ресторана и времени дня.





В 1989 году Макдональдс продавал пиццу







Причина, по которой пиццу исключили из меню – время приготовления. В среднем оно составляло 11 минут, а Макдональдс хотел сохранить репутацию быстрого сервиса.







Причина, по которой пиццу исключили из меню – время приготовления. В среднем оно составляло 11 минут, а Макдональдс хотел сохранить репутацию быстрого сервиса.





Макдональдс отклоняет большее число кандидатур соискателей, чем Гарвард







Гарвард принимает 7% кандидатур, в то время как Макдональдс - только 6,2%.







Гарвард принимает 7% кандидатур, в то время как Макдональдс - только 6,2%.





Самое дальнее расстояние, на котором вы можете оказаться от ближайшего ресторана Макдональдс в Америке – 107 миль







Это место расположено в штате Южная Дакота. Именно там вы можете уехать на целых 107 миль от закусочной «МакГриддл».







Это место расположено в штате Южная Дакота. Именно там вы можете уехать на целых 107 миль от закусочной «МакГриддл».





В США в три раза больше китайских ресторанов, чем заведений Макдональдс







Америка любит







Америка любит китайскую кухню , а вы?





Макдональдс и НАСА планировали совместный космический полет к астероиду Гамбург 449. Однако полет не состоялся







Если бы все удалось – фасфуд получил бы огромную дополнительную рекламу, так что, возможно, все что ни делается – все к лучшему.







Если бы все удалось – фасфуд получил бы огромную дополнительную рекламу, так что, возможно, все что ни делается – все к лучшему.





Существует ненастоящий ресторан Макдональдс, используемый только для съемок рекламы и кино







Там собрана фирменная униформа и мебель с ресторанов всего мира. Это место находится в Калифорнии.







Там собрана фирменная униформа и мебель с ресторанов всего мира. Это место находится в Калифорнии.





Макдональдс продал свыше 100 миллиардов гамбургеров







А сколько из них съели вы?







А сколько из них съели вы?





8,7 миллиардов долларов прибыли, полученных только от франчайзинговых магазинов, делают Макдональдс богаче Монголии







Вы согласны, что это вызывает некоторую тревогу?







Вы согласны, что это вызывает некоторую тревогу?





Число сотрудников Макдональдс во всем мире составляет 761 000 человек. Это больше, чем население Люксембурга







Но число тех, кто хотел бы работать в Макдональдс в десятки раз выше!







Но число тех, кто хотел бы работать в Макдональдс в десятки раз выше!





Макдональдс открывает новый ресторан каждые 4 часа







Я надеюсь, мой бизнес будет расти с такой же скоростью!







Я надеюсь, мой бизнес будет расти с такой же скоростью!





По оценкам компании, один из восьми американских работников, хотя бы раз был нанят в Макдональдс







Кстати, помните ли вы, сколько голливудских звезд и популярных артистов работали там?







Кстати, помните ли вы, сколько голливудских звезд и популярных артистов работали там?





Самый маленький ресторан Макдоналдс находится в Токио, Япония. Его площадь – всего 46 квадратных метров







А самый большой находится в Бейджинге, Китай. Его площадь, соответственно, 2600 квадратных метров.







А самый большой находится в Бейджинге, Китай. Его площадь, соответственно, 2600 квадратных метров.





Каждый год Макдональдс покупает 1,3 миллиарда килограмма картофеля







Компания утверждает, что она является самым большим в мире потребителем этого корнеплода







Компания утверждает, что она является самым большим в мире потребителем этого корнеплода





Только 7 позиций из меню Макдональдс не содержат сахара







Например, маленькая упаковка картошки фри…. Которая вообще-то тоже не очень полезна.







Например, маленькая упаковка картошки фри…. Которая вообще-то тоже не очень полезна.





Салат «Цезарь» из Макдональдс ещё калорийнее, чем гамбургер







Что? Вы всегда выбирали Цезарь, думая, что он не так вреден? Вы ошибались.







Что? Вы всегда выбирали Цезарь, думая, что он не так вреден? Вы ошибались.





Самый северный МакДональдс находится на Полярном круге в Рованиеми, Финляндия







Однако, по слухам,







Однако, по слухам, гамбургеры там не очень вкусные…





Макдональдс называет тех, кто ест много их еды «heavy users» (дословно «тяжелыми потребителями»)







Будем надеяться, что имеют они ввиду все-таки не дословное значение.







Будем надеяться, что имеют они ввиду все-таки не дословное значение.





В Японии Рональд МакДональд известен как Дональд Макдональд, чтобы облегчить японцам произношение







Рональд, Дональд… Кого это волнует, когда это вкусно и питательно?







Рональд, Дональд… Кого это волнует, когда это вкусно и питательно?





В 1968 году, во время Олимпиады во Франции, Макдональдс доставлял по воздуху гамбургеры тоскующим по дому спортсменам







Что ж, у каждого







Что ж, у каждого свои ассоциации с домом…

