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20 интересных фактов о Макдоналдс

Многие, наверняка вспоминают с удовольствием свои первые детские походы с родителями в МакДональдс, а особенно большие Хэппи Мил с игрушкой внутри. Более старшее же поколение запомнило огромные километровые очереди в первый ресторан в Москве, приятный запах загадочной американской еды на входе и на удивление вежливое отношение к клиентам. Представляю вашему вниманию подборку интересных фактов о популярнейшей в мире сети фастфудов.




20 интересных фактов о Макдоналдс еда, интересное, макдональдс, факты






Среднее время ожидания в Макдоналдсе - 90 секунд





Однако эта цифра может меняться в зависимости от местоположения ресторана и времени дня.

Среднее время ожидания в Макдоналдсе - 90 секунд еда, интересное, макдональдс, факты





В 1989 году Макдональдс продавал пиццу





Причина, по которой пиццу исключили из меню – время приготовления. В среднем оно составляло 11 минут, а Макдональдс хотел сохранить репутацию быстрого сервиса.

В 1989 году Макдональдс продавал пиццу еда, интересное, макдональдс, факты





Макдональдс отклоняет большее число кандидатур соискателей, чем Гарвард





Гарвард принимает 7% кандидатур, в то время как Макдональдс - только 6,2%.

Макдональдс отклоняет большее число кандидатур соискателей, чем Гарвард еда, интересное, макдональдс, факты





Самое дальнее расстояние, на котором вы можете оказаться от ближайшего ресторана Макдональдс в Америке – 107 миль





Это место расположено в штате Южная Дакота. Именно там вы можете уехать на целых 107 миль от закусочной «МакГриддл».

Самое дальнее расстояние, на котором вы можете оказаться от ближайшего ресторана Макдональдс в Америке – 107 миль еда, интересное, макдональдс, факты





В США в три раза больше китайских ресторанов, чем заведений Макдональдс





Америка любит китайскую кухню, а вы?

В США в три раза больше китайских ресторанов, чем заведений Макдональдс еда, интересное, макдональдс, факты





Макдональдс и НАСА планировали совместный космический полет к астероиду Гамбург 449. Однако полет не состоялся





Если бы все удалось – фасфуд получил бы огромную дополнительную рекламу, так что, возможно, все что ни делается – все к лучшему.

Макдональдс и НАСА планировали совместный космический полет к астероиду Гамбург 449. Однако полет не состоялся еда, интересное, макдональдс, факты





Существует ненастоящий ресторан Макдональдс, используемый только для съемок рекламы и кино





Там собрана фирменная униформа и мебель с ресторанов всего мира. Это место находится в Калифорнии.

Существует ненастоящий ресторан Макдональдс, используемый только для съемок рекламы и кино еда, интересное, макдональдс, факты





Макдональдс продал свыше 100 миллиардов гамбургеров





А сколько из них съели вы?

Макдональдс продал свыше 100 миллиардов гамбургеров еда, интересное, макдональдс, факты





8,7 миллиардов долларов прибыли, полученных только от франчайзинговых магазинов, делают Макдональдс богаче Монголии





Вы согласны, что это вызывает некоторую тревогу?

8,7 миллиардов долларов прибыли, полученных только от франчайзинговых магазинов, делают Макдональдс богаче Монголии еда, интересное, макдональдс, факты





Число сотрудников Макдональдс во всем мире составляет 761 000 человек. Это больше, чем население Люксембурга





Но число тех, кто хотел бы работать в Макдональдс в десятки раз выше!

Число сотрудников Макдональдс во всем мире составляет 761 000 человек. Это больше, чем население Люксембурга еда, интересное, макдональдс, факты





Макдональдс открывает новый ресторан каждые 4 часа





Я надеюсь, мой бизнес будет расти с такой же скоростью!

Макдональдс открывает новый ресторан каждые 4 часа еда, интересное, макдональдс, факты





По оценкам компании, один из восьми американских работников, хотя бы раз был нанят в Макдональдс





Кстати, помните ли вы, сколько голливудских звезд и популярных артистов работали там?

По оценкам компании, один из восьми американских работников, хотя бы раз был нанят в Макдональдс еда, интересное, макдональдс, факты





Самый маленький ресторан Макдоналдс находится в Токио, Япония. Его площадь – всего 46 квадратных метров





А самый большой находится в Бейджинге, Китай. Его площадь, соответственно, 2600 квадратных метров.

Самый маленький ресторан Макдоналдс находится в Токио, Япония. Его площадь – всего 46 квадратных метров еда, интересное, макдональдс, факты





Каждый год Макдональдс покупает 1,3 миллиарда килограмма картофеля





Компания утверждает, что она является самым большим в мире потребителем этого корнеплода

Каждый год Макдональдс покупает 1,3 миллиарда килограмма картофеля еда, интересное, макдональдс, факты





Только 7 позиций из меню Макдональдс не содержат сахара





Например, маленькая упаковка картошки фри…. Которая вообще-то тоже не очень полезна.

Только 7 позиций из меню Макдональдс не содержат сахара еда, интересное, макдональдс, факты





Салат «Цезарь» из Макдональдс ещё калорийнее, чем гамбургер





Что? Вы всегда выбирали Цезарь, думая, что он не так вреден? Вы ошибались.

Салат «Цезарь» из Макдональдс ещё калорийнее, чем гамбургер еда, интересное, макдональдс, факты





Самый северный МакДональдс находится на Полярном круге в Рованиеми, Финляндия





Однако, по слухам, гамбургеры там не очень вкусные…

Самый северный МакДональдс находится на Полярном круге в Рованиеми, Финляндия еда, интересное, макдональдс, факты





Макдональдс называет тех, кто ест много их еды «heavy users» (дословно «тяжелыми потребителями»)





Будем надеяться, что имеют они ввиду все-таки не дословное значение.

Макдональдс называет тех, кто ест много их еды «heavy users» (дословно «тяжелыми потребителями») еда, интересное, макдональдс, факты





В Японии Рональд МакДональд известен как Дональд Макдональд, чтобы облегчить японцам произношение





Рональд, Дональд… Кого это волнует, когда это вкусно и питательно?

В Японии Рональд МакДональд известен как Дональд Макдональд, чтобы облегчить японцам произношение еда, интересное, макдональдс, факты





В 1968 году, во время Олимпиады во Франции, Макдональдс доставлял по воздуху гамбургеры тоскующим по дому спортсменам





Что ж, у каждого свои ассоциации с домом…

В 1968 году, во время Олимпиады во Франции, Макдональдс доставлял по воздуху гамбургеры тоскующим по дому спортсменам еда, интересное, макдональдс, факты






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