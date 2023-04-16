Кто живёт на дне Марианской впадины?

Но и в таком неприветливом месте есть жизнь. Исследования показали, что отсутствие света и колоссальное давление убивают не все организмы. Правда, те, кто живёт на дне, имеют специфический вид. А может, дно впадины населяют настоящие монстры, которые прячутся от людских глаз?
Тайны Марианской впадины
Марианскую впадину обнаружили случайно, когда экипаж исследовательского судна «Челленджер» проводил исследования дна в Тихом океане. Вдруг рядом с Марианскими островами аппарат сильно погрузился, натянув стальной трос. Судно буквально повисло в толще воды. Тогда канат увеличили на километр. А потом ещё. И ещё. В итоге «Челленджер» ушёл под воду на восемь тысяч метров. Дальше опускать аппарат было опасно: давление смяло бы конструкцию, словно консервную банку. В конце концов учёные поняли, что обнаружили самую глубокую в мире точку, и назвали её «Бездной Челленджера».
В 1931 году в Марианскую впадину впервые спустились люди. Летейнанту ВМФ Дону Уолшу и исследователю Жаку Пикару выпала уникальная миссия: лично установить, кто всё-таки живет на такой глубине. Аппарат, стальные стенки которого в толщину достигали 13 сантиметров, спускался пять часов. На дне Пикар и Уолш «пролежали» всего лишь 12 минут. Но и этого времени хватило, чтобы установить, что подводный мир впадины — зрелище не для слабонервных.
Чем совершеннее становились аппараты, тем более пугающие сведения приходили из впадины. Одни батискафы регистрировали жуткие звуки. Другие — странные тени огромных существ. В результате научное сообщество раскололось надвое. Кто-то верил, что в водах желоба прячутся доисторические акулы-монстры. Кто-то, напротив, был убеждён, что самые страшные существа впадины — безглазые плоские рыбы. Кто же на самом деле живёт на дне Марианской впадины?
Чудовища Марианской впадины
В 1996 году в воды Тихого океана погрузился шарообразный аппарат «Гломар Челленджер». За внешний вид исследователи прозвали его «ежом». Стоило «ежу» опуститься наполовину, как операторы «поймали» жуткие звуки, напоминавшие скрежет металла. Аппарат немедленно подняли на поверхность. Бока стальной конструкции смяло, словно её кто-то жевал. Стальной трос толщиной 20 сантиметров был почти перекушен. Исследователи пришли к единственному, как им казалось, выводу: «ёж» столкнулся с неведомым чудовищем.
Кроме того, немецкие учёные также утверждали, что столкнулись с необъяснимым. В Марианскую бездну в начале двухтысячных спустился аппарат «Хайфиш». В какой-то момент аппарат замер и завис на полпути. Камеры начали передавать изображение прямо с места событий. По словам исследователей, они собственными глазами увидели тёмный силуэт огромного ящера. Существо заплывало то слева, то справа, прицеливаясь. Затем аппарат начало трясти. «Хайфиш» ответил на нападение электрическим разрядом. Тряска закончилась, а существо исчезло.
Более того, рыбаки, промышляющие в водах Тихого океана, абсолютно согласны с учёными. Неоднократно от местного населения поступали сообщения о том, что в водах плавает огромная акула-монстр. Существо достигает в длину 30 метров и имеет острые зубы. Кстати, такие зубы неоднократно находили на побережье. Величина каждого в среднем достигает десяти сантиметров. Поймать монстра учёным пока не удалось. Всё, что есть — поцарапанный «Ёж», выброшенные прибоем зубы и жуткие звуки. Однако исследователи убеждены, что на дне впадины живёт Carcharodon megalodon — динозавр, который был хозяином океана два миллиона лет назад.
И если версия с доисторической акулой ещё выдерживает критику, то другие легенды Марианской впадины кажутся невероятными. Так, учёные, которые запустили в 2012 году аппарат «Титан», уверены, что столкнулись с пришельцами. Устройство спускалось для того, чтобы сделать фотографии и снять на видео подводный мир. Однако в какой-то момент камеры зафиксировали странные объекты. «Титан» будто «обступило» сразу несколько металлических цилиндров. Они неподвижно зависли в воде. Аппарат подплыл поближе, и исследователи увидели, что цилиндры чем-то напоминают летающие тарелки. «Титан» так и не всплыл, вместе с ним океан поглотил и все записи. Несмотря на это, учёные убеждены, что Марианская впадина заселена разумными существами. Безусловно, дно желоба обитаемо. Но живут там привычные для Земли организмы. Хотя некоторые — настоящее чудо природы.
Настоящие обитатели Марианской впадины
Самые интересные и жуткие экземпляры рыб встречаются там, куда не проникает свет. Темнота рождает монстров, которым пришлось приспособиться к подобному образу жизни. Например, рыбы-удильщики используют во время охоты светящуюся приманку, закрепленную на усике перед самым ртом рыбы. А во рту у удильщика — частокол из острых зубов. Желудки этих чудовищ отлично растягиваются. В итоге они поглощают добычу, которая превосходит их по размеру в несколько раз, а потом медленно переваривают.
Живут на дне Марианской впадины и причудливые акулы. Например, здесь обитает акула-гоблин, которая получила своё название из-за странного вида. Интересно, что за всё время удалось выловить или найти всего лишь 45 экземпляров. Акула-гоблин имеет уникальное строение челюстей. Во время охоты она способна выбрасывать их вперёд, цепляя жертву. Затем монстр втягивает челюсти обратно, вместе с добычей. Вырост на носу, из-за которого существо и прозвали «гоблином», состоит из множества электрочувствительных клеток. Благодаря наросту акула отлично чувствует добычу и быстро определяет её расположение.
Следует отметить, что глубоководные рыбы чрезвычайно прожорливы. Связано это не с жадностью, а с ограниченными ресурсами. Чёрный живоглот или, как его называет научное сообщество, хиазмодон — чемпион по прожорливости. Внешне рыба выглядит невзрачно. Длина его достигает всего лишь 20 сантиметров. У живоглота нет больших плавников, развитой мускулатуры и даже чешуи. Зато кости рыбы крайне эластичны. Также сильно растягиваются пасть и желудок живоглота. Благодаря этому маленькое существо поглощает добычу в несколько раз больше себя. И жертва зачастую ещё пытается выбраться.
Почти все обитатели Марианской впадины — хищники. Из-за отсутствия света флора в желобе очень скудная. Всё, что остаётся подводным монстрам, — пожирать друг друга. Это объясняет, почему марианская фауна такая зубастая. Вдобавок каждая рыба имеет уникальный механизм добычи пищи. Например, рыба-гадюка умеет раскрывать пасть более чем на 100 градусов. Для этого нижняя челюсть с длинный зубами выдвигается вперёд. Гадюка цепляет жертву и буквально запихивает в пасть.
Кроме того, на дне впадины живут менее зубастые, но не менее удивительные создания. Внешний вид рыбы под названием макропинна, мягко говоря, специфичен. Лоб существа прозрачен. Под слоем прозрачных тканей спрятаны глаза, которые свободно вращаются в своих ложах. Пространство вокруг глаз заполнено прозрачной жидкостью. Благодаря такому необычному строению макропинна отлично видит почти в полной темноте. Более того, рыба замечает добычу, даже когда она резко меняет направление: угол обзора у глаз впечатляющий.
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