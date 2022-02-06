Какие доспехи носили европейские монархи, японские самураи и солдаты Первой мировой

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«Под грозной броней ты не ведаешь ран...»: Наиболее интересные доспехи в истории

Доспехи, призванные защищать воина, подчеркивать его статус или запугивать неприятеля



Доспехи, призванные защищать воина, подчеркивать его статус или запугивать неприятеля , оставались востребованными на протяжении многих столетий. А талант и фантазия их создателей, мастеров оружейного дела прошлых лет, даже сегодня, в XXI веке, продолжают удивлять и восхищать.

Рыцарский турнир, средневековая миниатюра

Поединок на копьях

Броня Императора Максимилиана I

Доспехи короля Генриха VIII – его краса и гордость

Портрет Генриха VIII кисти Гольбейна

Шесть жен Генриха VIII

Доспех Генриха VIII 1514-1515. Из книги Arms and Armour of the Medieval Knight

Доспехи 28 летнего Генриха Восьмого. 1519-1520 годы. Королевские Арсеналы в Лидсе (Royal Armouries at Leedsoyal Armouries at Leeds)

Доспех 1520 года для турнира на «Поле золотой парчи»

Серебряные и гравированные доспехи Генриха VIII из Метрополитен-музея в Нью-Йорке. 1527 год Высота 1850 мм. Вес 30.11 кг

Доспехи Генриха VIII Английского 1544 год из Метрополитен-музея в Нью-Йорке

Доспех 1540 года. Хранится в Лондонском Тауэре .

Рыцарский гарнитур Генриха VIII. Современный рисунок

Два варианта доспехов

Польские крылатые гусары

Гусар атакует турецкого янычара

Гусарские крылья, крепившиеся к кирасе. Конец XVII-первая половина XVIII века

Воины «дели»

Доспехи самураев

Надевание доспеха — от набедренной повязки до сунэатэ (поножей)

Надевание доспеха — от хайдатэ (защиты бедер) до ува-оби (пояса)

Надевание доспеха — от содэ (наплечников) до кабуто (шлема)

Маска Мэнгу

Доспехи Первой мировой войны

Броня Брюстера