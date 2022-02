Какие доспехи носили европейские монархи, японские самураи и солдаты Первой мировой

«Под грозной броней ты не ведаешь ран...»: Наиболее интересные доспехи в истории

Доспехи, призванные защищать воина, подчеркивать его статус или запугивать неприятеля



Доспехи, призванные защищать воина, подчеркивать его статус или запугивать неприятеля , оставались востребованными на протяжении многих столетий. А талант и фантазия их создателей, мастеров оружейного дела прошлых лет, даже сегодня, в XXI веке, продолжают удивлять и восхищать.

Рыцарский турнир, средневековая миниатюра

Поединок на копьях

Броня Императора Максимилиана I

Доспехи короля Генриха VIII – его краса и гордость

Портрет Генриха VIII кисти Гольбейна

Шесть жен Генриха VIII

Доспех Генриха VIII 1514-1515. Из книги Arms and Armour of the Medieval Knight

Доспехи 28 летнего Генриха Восьмого. 1519-1520 годы. Королевские Арсеналы в Лидсе (Royal Armouries at Leedsoyal Armouries at Leeds)

Доспех 1520 года для турнира на «Поле золотой парчи»

Серебряные и гравированные доспехи Генриха VIII из Метрополитен-музея в Нью-Йорке. 1527 год Высота 1850 мм. Вес 30.11 кг

Доспехи Генриха VIII Английского 1544 год из Метрополитен-музея в Нью-Йорке

Доспех 1540 года. Хранится в Лондонском Тауэре .

Рыцарский гарнитур Генриха VIII. Современный рисунок

Два варианта доспехов

Польские крылатые гусары

Гусар атакует турецкого янычара

Гусарские крылья, крепившиеся к кирасе. Конец XVII-первая половина XVIII века

Воины «дели»

Доспехи самураев

Надевание доспеха — от набедренной повязки до сунэатэ (поножей)

Надевание доспеха — от хайдатэ (защиты бедер) до ува-оби (пояса)

Надевание доспеха — от содэ (наплечников) до кабуто (шлема)

Маска Мэнгу

Доспехи Первой мировой войны

Броня Брюстера

Первые доспехи для защиты воинов от копий и мечей представляли собой просто грубо обработанные металлические пластины. Но c усложнением используемого оружия совершенствовались и доспехи, они становились более прочными и, вместе с тем, легкими и гибкими.В средние века облаченный в доспехи всадник с мечом или копьем в руках представлял собой страшное и зачастую непобедимое оружие, ничто не мешало ему напасть практически на любого.Но постоянно воевать невозможно, и постепенно на смену сражениям пришли рыцарские турниры , при этом доспехи в большей степени стали отражением социального положения и благосостояния их владельцев.Доспехи становились все дороже и вскоре стали доступны лишь для богатых людей. А самые лучшие доспехи стоили так дорого, что их могли приобрести лишь самые высокие особы королевских кровей.В Средние века наряду с оружейными мастерами в создании доспехов непосредственно участвовали и сами рыцари, которые неплохо разбиралась в рыцарской экипировке. Особо пристальным вниманием к оружейному делу отличался английский король Генрих VIII, знавший все его тонкости.Большинство людей знают Генриха VIII как короля-многоженца. У него было шесть жен: с двумя он развелся, двух казнил, две умерли сами.Король был также большим любителем изысканного вооружения и доспехов, рыцарских турниров. И он не мог смириться с тем, что Британия в то время импортировала и оружие, и воинское снаряжение из Европы.Первыми по его приглашению в Англию прибыли итальянские оружейники, но с ними ничего не вышло. Тогда Генрих сделал ставку на немецких и фламандских мастеров. Приехав в Англию в 1515 году и поселившись неподалеку от Лондона, в Гринвиче, они основали там оружейную мастерскую, в которой стали изготавливать доспехи для Генриха и его приближенных. И дело пошло, со временем эта мастерская обрела всемирную славу. Здесь в рамках культурных традиций Англии родился совершенно уникальный гринвичский стиль, в котором смешались оружейные традиции нескольких стран – Германии, Голландии, Италии. Гринвичские доспехи представляют собой интересную «сборную солянку».Конечно, большая заслуга в становлении и развитии оружейного дела в Англии принадлежала Генриху VIII, но, все же, при этом он во многом старался лично для себя. Его королевские доспехи изначально разрабатывались не для военных целей, поэтому и выглядели очень благородно и совсем не устрашающе. А для своих пехотинцев он так и продолжал заказывать дешевые доспехи в Италии.В 1515 году для 23-летнего Генриха изготовили турнирный доспех, предназначенный для пеших поединков, поскольку король был большим любителем таких турниров. Вначале доспехи были золочеными, но впоследствии их покрыли серебром и украсили весьма изящной гравировкой, темой декора послужила свадьба Генриха и Екатерины Арагонской. На деталях доспеха можно увидеть изображения Св. Георгия и Св. Варвары, орнамент из вьющихся растений - роз Тюдоров и гранатов Арагона. Кайма юбки украшена переплетающимися начальными буквами имен Генриха - «Н» и Екатерины - «К».На юбке доспеха сделаны специальные вырезы для того, чтобы королю в доспехе было удобно восседать на лошади. Эти вырезы при необходимости можно было закрыть съемными деталями.В 1520 году по заказу короля для знаменитого турнира на «Поле золотой парчи» изготовили несколько комплектов доспехов.Этот комплект изготовили в 1520 году по заказу короля для знаменитого турнира на «Поле золотой парчи». И выделялся он не своим декором, поскольку был совершенно ничем не украшен , а совершенством конструкции и мастерством исполнения. Его конструкция такова, что не было ни одного участка тела, который бы оставался открытым и незащищенным. Настоящий «скафандр» из стали … Вес этих доспехов, изготовленных мастером Мартином Ван Райном, - 42,64 кг, а высота - 187,9 см. Но этот доспех так и остался не до конца завершенным.Второй доспех для знаменитого турнира весом 29,28 кг при высоте 1875 мм отличается тем, что отдельные его части были изготовлены индивидуально мастерами из разных стран. На шлеме изображены Святой Георгий и Богородица с ребенком. На одной из деталей возле шеи - орден подвязки, а около левого колена на поножи - имитация ленты этого ордена. Юбка украшена растительным орнаментом и розами Тюдоров.При Генрихе VIII появились так называемые доспешные гарнитуры. Возможно, это было связано с тем, что доспехи стали очень дорогими и позволить себе иметь несколько комплектов мог далеко не каждый. А доспешные гарнитуры , представляя собой полный рыцарский доспех, отличались тем, что имели несколько дополнительных деталей - шлемов, поножей и набедренников, комбинируя которые можно было получать доспехи для разных целей. Для Генриха такой гарнитур изготовили, когда ему было 48 лет.В те времена пользовались спросом и парадные доспехи, которые к военному делу не имели ни малейшего отношения. Поэтому при их изготовлении были совершенно иные приоритеты, воевать в таких доспехах вряд ли было возможно . Такой парадный комплект подарил Генриху в 1514 году император Максимилиан I. К сожалению, от всего комплекта сохранился лишь этот «рогатый шлем». В комплект входило несколько шлемов, но этот хранился отдельно, это его и спасло.«Крылатые» гусары были элитной кавалерией Королевства Польского. Известность гусары обрели не только благодаря одержанным победам, но из-за своего довольно необычного внешнего вида - при движении у них за спиной развевались крылья Первые упоминания о крылатых польских всадниках появились лишь в середине 17 века, а о всадниках с огромными парами крыльев на спине, знакомых нам по кинофильмам, лишь в конце 17 века. Именно тогда гусары одержали целый ряд серьезных побед на поле боя.О предназначении этих крыльев, являющихся своеобразной «визитной карточкой» гусар, до сих пор ведутся споры . Наиболее предпочтительной является версия о том, что гусарские крылья выполняют чисто декоративную функцию.Кстати, впервые использовали в своей экипировке крылья не польские гусары, а турецкие всадники «дели».Воины «дели» сражались в рядах армии Османской империи и, часто находясь под влиянием опиума, проявляли чудеса неимоверной храбрости и безрассудства. Одеты они были не в доспехи, а в шкуры диких животных. В качестве украшения они использовали перья хищных птиц. От них традиция украшать себя перьями перешла к венгерским гусарам и лишь в конце 17 века появились «крылатые» поляки.Доспехи японских воинов-самураев – одни из самых совершенных с точки зрения оптимального соотношения степени защиты воина и его мобильности, и состоят они из множества деталей. Основное оружие, которым пользуются самураи, - это не меч, а стрелы. Поэтому основное предназначение доспехов – защитить самурая от града выпущенных в него стрел. Перед боем самурай надевает на себя более двадцати предметов, многие из которых крепятся шнурамиКроме того, японские доспехи способны навести ужас на противника своим видом. Непременным их атрибутом является пугающая маска Мэнгу с торчащими зубами, жутким оскалом или пугающим клювом.Во время Первой мировой войны совершенно неожиданно давно списанные за ненадобностью атрибуты средневековых воинов, такие, как кольчуга и доспехи, стали вновь востребованными. Комплект доспехов, состоящий из нагрудника и шлема, под названием броня Брюстера, разработанный американцами в 1917 году, очень пригодился появившимся на той войне снайперам . И несмотря на большой вес (18 кг) и несколько странноватый вид, эта броня отлично выдерживала попадание пуль, выпущенных меткими стрелками противника.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: