10 прекрасно сохранившихся останков вымерших животных, которые удивили учёных

Останки детеныша хасмозавра белли.
Пожалуй, все хотя бы раз видели какой-нибудь документальный фильм, в котором археологи тщательно маленькой кисточкой счищали пыль и грязь с останков давно умершего существа. Так работают археологи и в жизни, ведь археологические раритеты требуют осторожного обращения. Но иногда исследователи обнаруживают останки, которые потрясающе хорошо сохранились, несмотря на прошедшие тысячелетия. В нашем обзоре археологическая "десятка", которая удивила и порадовала учёных.
1. Мамонтенок Юка
Детеныш шерстистого мамонта.
Хотя исследователи обнаружили несколько образцов хорошо сохранившихся мамонтов в прошлом, Юка, безусловно, является уникальным экземпляром. Остатки этого 1,8-метрового детеныша шерстистого мамонта были случайно обнаружены в августе 2010 года в Якутии. Животному было от шести до девяти лет, когда оно умерло, а возраст мамонтенка оценивается примерно в 39 000 лет.
Исследователи говорят, что Юку, скорее всего, убили люди, поскольку на его туше были обнаружены ровные разрезы, а часть мяса была изъята. Это делает Юку первым мамонтом, который демонстрирует свидетельства взаимодействия с людьми. Животное также имеет наиболее хорошо сохранившийся мозг мамонта, когда-либо обнаруженный современными учеными.
2. Трилобиты
Морское членистоногое начала кембрийского периода.
Не стоит позволять их внешнему виду обмануть себя, трилобиты на самом деле были очень эффективными хищниками в свое время. Эти морские членистоногие жили еще 521 миллион лет назад, в начале кембрийского периода Земли. Окаменелости трилобитов находят на всех континентах Земли, а у некоторых из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров до сих сохранились мягкие части тела, такие как жабры и усики.
Они вымерли около 250 миллионов лет назад во время массового вымирания пермского периода. Поскольку трилобиты прожили более 300 миллионов лет и существовало более 20 000 их различных видов, они считаются самым "успешным" животным всех времен.
3. Динозавры, похожие на носорогов
Детеныш хасмозавра белли.
Хорошо сохранившиеся останки детеныша хасмозавра белли (очаровательный двоюродный брат трицератопса) были обнаружены в канадской провинции Альберта, Канада в 2015 году. В 2016 году ученые заявили, что возраст детеныша динозавра составляет 75 миллионов лет и скелет его сохранился в потрясающе идеальном состоянии, несмотря на такой возраст, причем в целом виде, а не частями.
4. Шерстистый носорог
Останки шерстистого носорога.
10 000-летние останки шерстистого носорога были обнаружены на замерзшей сибирской реке в Якутии. Носорог получил прозвище Саша по имени охотника, который нашел его. Саша был всего лишь трех-четырехлетним "подростком" на момент смерти и является по сути единственным полным детенышем шерстистого носорога, когда-либо найденным. Хотя исследователи обнаруживали хорошо сохранившиеся взрослые особи данного вида, останки молодых носорогов до этих пор не встречались.
Саша был передан в дар якутской академии наук для изучения. Хотя шерстистые носороги жили в то же время, что и шерстистые мамонты и даже делили одну среду обитания, эти два вида не связаны между собой. Шерстистый носорог является дальним родственником современных носорогов, в то время как мамонт — родственник современных азиатских слонов.
5. Пещерные львята
Пещерные львята Дина и Уян.
В Якутии довольно часто находят мумии животных, ведь данный регион славится своими мерзлотами. Пара 10 000-летних пещерных львят были также обнаружены в этом регионе в сибирском леднике. Двум детенышам, которые были названы Дина и Уян, исполнилось едва неделя от рождения, когда они умерли. Эксперты полагают, что их логово накрыло оползнем, а отсутствие воздуха привело к тому, что тела так хорошо сохранились.
6. Древняя беременная кобыла
Eurohippus messelensis.
В 2000 году в археологических раскопках вблизи немецкого Дармштадта были обнаружены останки далекого предка лошади - Eurohippus messelensis. Причем, эта древняя лошадь была на поздней стадии беременности, когда она умерла около 48 миллионов лет назад, и плод внутри нее очень хорошо сохранился. Исследователи использовали микро-анализ с помощью рентгеновских лучей с высоким разрешением и сканирующих электронных микроскопов, чтобы узнать все, что только можно, о плоде.
Они обнаружили, что плацента кобылы, ее внутренние органы и даже содержимое ее желудка были еще целы. На сегодняшний день это самый ранний и наиболее сохранившийся ископаемый образец в своем роде. Древняя лошадь была размером с современную лисицу и имела четыре пальца на каждой из четырех ног.
7. Мумия бизона
Bison priscus.
Мумифицированные остатки Bison priscus, древнего родственника современного бизона, были обнаружены в сибирской низменности между реками Яна и Индигирка. Мерзлый климат Северной Сибири предохранил бизона от разложения, поэтому его мозг и внутренние органы прекрасно сохранились даже в течение 10 000 лет.
Ольга Потапова, куратор коллекций Музея местонахождения мамонтов в Хот-Спрингс в штате Южная Дакота, помогла изучить древние останки. Она заявила в интервью журналу "Живая наука", что редко можно найти целые образцы в Сибири и Северной Америке. Обычно эти останки частично съедены или уничтожены.
8. Собака Тумат
Древняя собака Тумат.
Обычно, когда кто-то говорит собаке "место", он и не предполагает, что животное может оставаться на месте в течение 12 000 лет. Данный экземпляр был найден на берегу сибирской реки Силлях братьями Юрием и Игорем Гороховыми, которые искали бивни мамонтов. Возраст древней собаки, как полагают, составляет около 12 400 лет.
Эксперты исследовали тело собаки, которую назвали Тумат, в течение четырех лет. Тем не менее, аутопсия была проведена только в 2015 году и выяснилось, что внутренние органы животного просто прекрасно сохранились.
9. Дунклеостей
Доисторическая рыба.
Дунклеостей - самая страшная доисторическая рыба, о существовании которой до недавних пор никто не знал. Еще 380 миллионов лет назад эти тяжелобронированные рыбы были широко распространены в мелководных морях по всему миру. Как правило, они были 9 метров в длину и весили до четырех тонн, т. е. были крупнейшими позвоночными на то время.
Сегодня их остатки распространены по всей Земле. Голова скелета дунклеостея обычно выглядит, как у кожистой черепахи, поскольку у нее не зубы, а пластины, подобные паре лезвий.
10. Лапка моа
Доминирующие травоядные Новой Зеландии.
Моа были бескрылыми птицами родом из Новой Зеландии. Они были полностью покрыты перьями, за исключением клюва и лап. Моа были также самыми крупными птицами на момент своего существовании (впервые они появились около 15,8 млн лет назад). Они были доминирующими травоядными Новой Зеландии и процветали до прибытия полинезийцев в 13 веке. Из-за чрезмерной охоты моа исчезли около 500 лет назад, примерно в 1500 году.
Во время экспедиции в пещерной системе гор Оуэн в Новой Зеландии археологи обнаружили мумифицированный коготь моа, который практически не поврежден: сохранились даже мышцы и кожа. Археологи отправили коготь на анализ и были шокированы, обнаружив, что ему 3300 лет.
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