С нами не соскучишься!

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25 фактов о сексе, которые женщины хотели бы рассказать мужчинам, но стесняются

Итак, вот несколько важных моментов, о которых, с точки зрения женщин, должен помнить каждый мужчина:

25 фактов о сексе, которые женщины хотели бы рассказать мужчинам, но стесняются



1. Мы любим этим заниматься не меньше вашего


Из-за недостоверной информации и предрассудков некоторые мужчины ошибочно полагают, будто мы не любим секс, нам не нравится говорить о сексе и мы не ждём секса. Поэтому они очень расстраиваются, когда их попытки соблазнить нас терпят фиаско. Это всё неправда. Нам также, как и вам, доставляет удовольствие видеть вас голыми, чувствовать ваше тело, целовать вас и вместе с вами в темноте заниматься другими приятными вещами.

2. Относитесь к нам так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам


Пожалуйста, делайте сами всё то, что вы требуете от нас — уход за собой, красивое белье, оральный секс, внимание к мелочам.

3. Прелюдия — это не соревнование на скорость


Пока мы втайне наслаждаемся прелюдией и надеемся, что вы еще нескоро перейдете к основному действию, вы пытаетесь атаковать нижнюю часть нашего тела с таким усердием и рвением, что к нам в голову начинают лезть мысли о сексуальном травматизме.

4. Не надо шептать


Да-да, вы постоянно что-нибудь нашёптываете, и это противно. Серьёзно, в такие моменты мы чувствуем себя неловко.

5. Пожалуйста, входите помедленнее


Это может быть больно.

6. Не молчите


Никто не ждёт от вас содержательного монолога — можно ограничиться стонами или сказать о том, как вам хорошо. Просто дайте волю своим эмоциям. Занимаясь сексом в полной тишине, мы чувствуем себя некомфортно.

7. Предупреждайте нас


Если на вашем теле имеются какие-либо странные «особенности» (например, необычные формы, цвета или даже болезни), то лучше предупреждать заранее. Нечестно ставить вашего партнера в неловкое положение только потому, что вы побоялись об этом сказать. Порядочный человек всегда отнесется с пониманием к такой ситуации.

8. Это не порно фильм


Иногда нам нравится заниматься сексом в грубой манере и выкрикивать всякие непристойности, а иногда и нет. Лучше заранее узнать о желаниях друг друга перед тем, вы захотите воплотить в реальность сюжет вашего любимого порновидео.

9. Подготовьтесь заранее


Если вы приглашаете девушку к себе домой, то не поленитесь убраться в квартире. Купите бутылку вина. Включите приятную музыку. Вымойте грязную посуду. Приведите в порядок ванную комнату. Пиво или газировка в пластиковых стаканчиках вряд ли создадут идеальную атмосферу для соблазнения.

10. Не делайте проблемы из того, чтобы носить с собой презерватив


Нет ничего предосудительного в том, чтоб носить с собой презерватив — таким образом вы заботитесь как о своём здоровье, так и о здоровье партнера. Если же вы предпочитаете незащищенный секс, то для начала сдайте необходимые анализы и как минимум начните вести моногамный образ жизни.

11. Разговаривайте как мужчина


В старших классах вы соблазняли девушек при помощи слов и выражений, недоступных миру взрослых. Однако подобное поведение во взрослом возрасте не добавит вам очков.

12. Не будьте идиотом


Просматривать входящие сообщения с сайта знакомств, пока мы ещё у вас дома — это признак элементарной невоспитанности.

13. Не присылайте нам фото своего пениса


Это нисколько не впечатляет и уж тем более не возбуждает нас. На самом деле это приводит нас в такую ярость, что мы готовы переслать такую фотку всем нашим друзьям, не забывая подписать под ней ваше имя и фамилию.

14. Обратите внимание на нашу реакцию на ваши действия


Некоторые женщины предпочитают такие испытанные приемы, как слизнуть с ложки горячий соус, в то время как другие любят облизывать тающее мороженое. И мы верим, что оба метода являются эффективными.

15. Даже не подходите близко, если не умеете обниматься


Да, в прямом смысле.

16. Освежитесь


Перед свиданием приведите себя в порядок — туалетная вода, мятная жвачка и немного лосьона для рук — и о вас ещё долго будут помнить.

17. Снимите, наконец, носки


Можно же хоть ненадолго остаться без носков?

18. Не пытайтесь проникнуть через задний вход


Мы нисколько не сомневаемся в том, что вы любите анальный секс. И мы дадим вам знать, если решимся на это.

19. Хватить целовать нас в ухо


Это можно было делать в 17 лет, но никак не сейчас.

20. Мы хотим двигаться, но это не Цирк дю Солей


Найдите золотую середину в выборе поз. Одна и та же поза слишком надоедает, пять — чересчур утомительно. Для начала попробуйте три позиции — какие, вы уже знаете.

21. Обратите внимание на освещение


Бьющее в глаза люминесцентное освещение нисколько не способствует повышению настроения, и уж в такой обстановке ни одна женщина не почувствует себя сексуальной. Выбор освещения может повлиять на то, как вы проведете эту ночь. Небольшой совет: идеально подойдут свечи или приглушенный электрический свет.

22. Будьте обходительны


Предложите стакан воды. Проводите до машины или вызовите такси, а если есть такая возможность — позавтракайте вместе. Даже если вы не планируете встречаться снова, иногда требуется совсем немного усилий, чтобы поставить красивую точку.

23. Не спите с женщиной, если воспринимаете её «только как друга»


Это неэтично. Ну или хотя бы удостоверьтесь, что она правильно вас понимает.

24. Будьте настоящим мужчиной


Если вы не заинтересованы в продолжении знакомства и рассчитываете исключительно на одноразовый секс — обговорите это заранее. Исчезнуть сразу же после секса — это как-то слишком банально.

25. Мы хотим второй раунд


Так что не засыпайте так быстро.

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25 фактов о сексе, которые женщины хотели бы рассказать мужчинам, но стесняются

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25 фактов о сексе, которые женщины хотели бы рассказать мужчинам, но стесняютсяПодписаться на мой Instagram
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