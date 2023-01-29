25 фактов о сексе, которые женщины хотели бы рассказать мужчинам, но стесняются

Итак, вот несколько важных моментов, о которых, с точки зрения женщин, должен помнить каждый мужчина:
1. Мы любим этим заниматься не меньше вашего
Из-за недостоверной информации и предрассудков некоторые мужчины ошибочно полагают, будто мы не любим секс, нам не нравится говорить о сексе и мы не ждём секса. Поэтому они очень расстраиваются, когда их попытки соблазнить нас терпят фиаско. Это всё неправда. Нам также, как и вам, доставляет удовольствие видеть вас голыми, чувствовать ваше тело, целовать вас и вместе с вами в темноте заниматься другими приятными вещами.
2. Относитесь к нам так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам
Пожалуйста, делайте сами всё то, что вы требуете от нас — уход за собой, красивое белье, оральный секс, внимание к мелочам.
3. Прелюдия — это не соревнование на скорость
Пока мы втайне наслаждаемся прелюдией и надеемся, что вы еще нескоро перейдете к основному действию, вы пытаетесь атаковать нижнюю часть нашего тела с таким усердием и рвением, что к нам в голову начинают лезть мысли о сексуальном травматизме.
4. Не надо шептать
Да-да, вы постоянно что-нибудь нашёптываете, и это противно. Серьёзно, в такие моменты мы чувствуем себя неловко.
5. Пожалуйста, входите помедленнее
Это может быть больно.
6. Не молчите
Никто не ждёт от вас содержательного монолога — можно ограничиться стонами или сказать о том, как вам хорошо. Просто дайте волю своим эмоциям. Занимаясь сексом в полной тишине, мы чувствуем себя некомфортно.
7. Предупреждайте нас
Если на вашем теле имеются какие-либо странные «особенности» (например, необычные формы, цвета или даже болезни), то лучше предупреждать заранее. Нечестно ставить вашего партнера в неловкое положение только потому, что вы побоялись об этом сказать. Порядочный человек всегда отнесется с пониманием к такой ситуации.
8. Это не порно фильм
Иногда нам нравится заниматься сексом в грубой манере и выкрикивать всякие непристойности, а иногда и нет. Лучше заранее узнать о желаниях друг друга перед тем, вы захотите воплотить в реальность сюжет вашего любимого порновидео.
9. Подготовьтесь заранее
Если вы приглашаете девушку к себе домой, то не поленитесь убраться в квартире. Купите бутылку вина. Включите приятную музыку. Вымойте грязную посуду. Приведите в порядок ванную комнату. Пиво или газировка в пластиковых стаканчиках вряд ли создадут идеальную атмосферу для соблазнения.
10. Не делайте проблемы из того, чтобы носить с собой презерватив
Нет ничего предосудительного в том, чтоб носить с собой презерватив — таким образом вы заботитесь как о своём здоровье, так и о здоровье партнера. Если же вы предпочитаете незащищенный секс, то для начала сдайте необходимые анализы и как минимум начните вести моногамный образ жизни.
11. Разговаривайте как мужчина
В старших классах вы соблазняли девушек при помощи слов и выражений, недоступных миру взрослых. Однако подобное поведение во взрослом возрасте не добавит вам очков.
12. Не будьте идиотом
Просматривать входящие сообщения с сайта знакомств, пока мы ещё у вас дома — это признак элементарной невоспитанности.
13. Не присылайте нам фото своего пениса
Это нисколько не впечатляет и уж тем более не возбуждает нас. На самом деле это приводит нас в такую ярость, что мы готовы переслать такую фотку всем нашим друзьям, не забывая подписать под ней ваше имя и фамилию.
14. Обратите внимание на нашу реакцию на ваши действия
Некоторые женщины предпочитают такие испытанные приемы, как слизнуть с ложки горячий соус, в то время как другие любят облизывать тающее мороженое. И мы верим, что оба метода являются эффективными.
15. Даже не подходите близко, если не умеете обниматься
Да, в прямом смысле.
16. Освежитесь
Перед свиданием приведите себя в порядок — туалетная вода, мятная жвачка и немного лосьона для рук — и о вас ещё долго будут помнить.
17. Снимите, наконец, носки
Можно же хоть ненадолго остаться без носков?
18. Не пытайтесь проникнуть через задний вход
Мы нисколько не сомневаемся в том, что вы любите анальный секс. И мы дадим вам знать, если решимся на это.
19. Хватить целовать нас в ухо
Это можно было делать в 17 лет, но никак не сейчас.
20. Мы хотим двигаться, но это не Цирк дю Солей
Найдите золотую середину в выборе поз. Одна и та же поза слишком надоедает, пять — чересчур утомительно. Для начала попробуйте три позиции — какие, вы уже знаете.
21. Обратите внимание на освещение
Бьющее в глаза люминесцентное освещение нисколько не способствует повышению настроения, и уж в такой обстановке ни одна женщина не почувствует себя сексуальной. Выбор освещения может повлиять на то, как вы проведете эту ночь. Небольшой совет: идеально подойдут свечи или приглушенный электрический свет.
22. Будьте обходительны
Предложите стакан воды. Проводите до машины или вызовите такси, а если есть такая возможность — позавтракайте вместе. Даже если вы не планируете встречаться снова, иногда требуется совсем немного усилий, чтобы поставить красивую точку.
23. Не спите с женщиной, если воспринимаете её «только как друга»
Это неэтично. Ну или хотя бы удостоверьтесь, что она правильно вас понимает.
24. Будьте настоящим мужчиной
Если вы не заинтересованы в продолжении знакомства и рассчитываете исключительно на одноразовый секс — обговорите это заранее. Исчезнуть сразу же после секса — это как-то слишком банально.
25. Мы хотим второй раунд
Так что не засыпайте так быстро.
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