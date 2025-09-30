Хитрости, которые использует на кухне шеф-повар
У каждого, кто любит возиться на кухне, есть масса маленьких секретов, которые доводят простые блюда до совершенства. Что уж говорить о шеф-поварах — у них-то секретов побольше, чем устриц в море.
Мы выбрали несколько хитрых приемчиков, которые удалось подсмотреть и подслушать у сэнсэев кулинарного мастерства.
Если вы хотите, чтобы рис получился белоснежным, при варке добавьте немного уксуса.
Чтобы придать пикантную чесночную нотку всему блюду, натрите зубчиком чеснока тарелку, а потом выкладывайте на нее салат или гарнир.
Новый вкус маринаду для мяса даст темное пиво или смесь светлого пива с соевым соусом, солью и перцем по вкусу. Пиво можно добавлять также в тушеные овощи, в том числе оно придаст особый вкус и запах вареному картофелю.
Печень нужно солить только в конце, иначе она станет жесткой.
Чтобы верх пирога не пригорел, прикройте его смоченной бумагой.
Если бросить в бульон кусочек льда и довести до кипения, бульон будет более прозрачным.
Чтобы аккуратно нарезать яйцо, сваренное вкрутую, смочите лезвие ножа холодной водой: желток не будет крошиться.
При варке фасоль не потемнеет, если варить ее не закрывая кастрюлю крышкой.
Фарш будет ароматнее и вкуснее, если добавить в него часть сырого лука, часть поджаренного лука и мелко натертую сырую картошку.
Используйте лимонный сок в блюдах, чтобы частично заменить соль. Это полезно для регуляции давления. В итоге вы не пересаливаете блюдо, а цитрусовый привкус придает ему изысканный аромат.
Баклажан не будет горчить, если перед приготовлением вы нарежете его на кусочки, посолите и дадите немного пустить сок.
Миндаль легко очистится от кожицы, если сначала вы прокипятите его в течение 5 минут, а потом остудите в холодной воде.
Сметана гораздо лучше взобьется в крем, если добавить в нее немного яичного белка.
Если добавить в молотый кофе щепотку соли, то напиток будет во много раз вкуснее!
Чтобы мясо, запеченное в духовке, приобрело румяную корочку, смажьте его сверху гранатовым соком и медом, разведенным сухим вином, коньяком или водой.
Если вы слишком долго варили мясо, нарежьте его тонкими ломтиками, выложите на тарелку, посыпьте луком и помидорами и добавьте немного растительного масла, лимонного сока и уксуса. Вскоре мясо вновь станет сочным.
Вместо панировочных сухарей используйте молотые орехи.
Только что приготовленное мясо не спешите сразу подавать на стол. Пусть оно немного остынет и раскроет свой вкус.
Винегрет будет вкуснее, если вы добавите в него столовую ложку молока и чайную ложку сахара.
Яблоки в шарлотке не опустятся на дно формы, если обвалять их перед приготовлением в муке.
Перед тем как снять суп с огня, добавьте в него немножко свежего сока капусты, моркови или помидоров. Это усилит вкус и обогатит ваше блюдо витаминами.
Ваниль — превосходная специя для придания пикантной нотки овощным салатам.
Есть много способов спасти пересоленный суп. В частности, можно окунуть в него марлю с небольшим количеством крупы и проварить: каша впитает в себя излишек соли.
