С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...
  • Лариса Шемисова
    Рыбу ели мало, не было принят, а детям даже в детских садах старались давать рыбий жир.Откуда в СССР взя...
  • Ирина52
    Еда была натуральная, потому и было вкусно.10 советских вкус...

Хитрости, которые использует на кухне шеф-повар

Хитрости, которые использует на кухне шеф-повар

У каждого, кто любит возиться на кухне, есть масса маленьких секретов, которые доводят простые блюда до совершенства. Что уж говорить о шеф-поварах — у них-то секретов побольше, чем устриц в море.

Мы выбрали несколько хитрых приемчиков, которые удалось подсмотреть и подслушать у сэнсэев кулинарного мастерства.


Если вы хотите, чтобы рис получился белоснежным, при варке добавьте немного уксуса.

Чтобы придать пикантную чесночную нотку всему блюду, натрите зубчиком чеснока тарелку, а потом выкладывайте на нее салат или гарнир.

Новый вкус маринаду для мяса даст темное пиво или смесь светлого пива с соевым соусом, солью и перцем по вкусу. Пиво можно добавлять также в тушеные овощи, в том числе оно придаст особый вкус и запах вареному картофелю.

Печень нужно солить только в конце, иначе она станет жесткой.

Чтобы верх пирога не пригорел, прикройте его смоченной бумагой.

Если бросить в бульон кусочек льда и довести до кипения, бульон будет более прозрачным.

Чтобы аккуратно нарезать яйцо, сваренное вкрутую, смочите лезвие ножа холодной водой: желток не будет крошиться.

При варке фасоль не потемнеет, если варить ее не закрывая кастрюлю крышкой.

Хитрости, которые использует на кухне шеф-повар

Фарш будет ароматнее и вкуснее, если добавить в него часть сырого лука, часть поджаренного лука и мелко натертую сырую картошку.

Используйте лимонный сок в блюдах, чтобы частично заменить соль. Это полезно для регуляции давления. В итоге вы не пересаливаете блюдо, а цитрусовый привкус придает ему изысканный аромат.

Баклажан не будет горчить, если перед приготовлением вы нарежете его на кусочки, посолите и дадите немного пустить сок.
После этого промойте баклажаны в холодной воде.

Миндаль легко очистится от кожицы, если сначала вы прокипятите его в течение 5 минут, а потом остудите в холодной воде.

Сметана гораздо лучше взобьется в крем, если добавить в нее немного яичного белка.

Если добавить в молотый кофе щепотку соли, то напиток будет во много раз вкуснее!

Чтобы мясо, запеченное в духовке, приобрело румяную корочку, смажьте его сверху гранатовым соком и медом, разведенным сухим вином, коньяком или водой.

Если вы слишком долго варили мясо, нарежьте его тонкими ломтиками, выложите на тарелку, посыпьте луком и помидорами и добавьте немного растительного масла, лимонного сока и уксуса. Вскоре мясо вновь станет сочным.

Вместо панировочных сухарей используйте молотые орехи.

Хитрости, которые использует на кухне шеф-повар

Только что приготовленное мясо не спешите сразу подавать на стол. Пусть оно немного остынет и раскроет свой вкус.

Винегрет будет вкуснее, если вы добавите в него столовую ложку молока и чайную ложку сахара.

Яблоки в шарлотке не опустятся на дно формы, если обвалять их перед приготовлением в муке.

Перед тем как снять суп с огня, добавьте в него немножко свежего сока капусты, моркови или помидоров. Это усилит вкус и обогатит ваше блюдо витаминами.

Ваниль — превосходная специя для придания пикантной нотки овощным салатам.

Есть много способов спасти пересоленный суп. В частности, можно окунуть в него марлю с небольшим количеством крупы и проварить: каша впитает в себя излишек соли.

©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Яблоко
наверх