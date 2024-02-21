Откуда взялись «козел отпущения», «большая шишка» и другие фразы с историческим подтекстом

Выразить свое отношение к чему-либо можно фразеологизмами, которые скрытно передают эмоции собеседнику. Можно сказать: «рвет и мечет», «не в своей тарелке», «козел отпущения», «шишка» и другие, чтобы показать неудовлетворенность, важность, ответственность. Но если покопаться в историческом прошлом, то окажется, что значение этих фраз появилось от картежников, духовенства, связаны с судоходством или от потребностей простых людей. Фразы имеют исторические корни, и в первозданном виде они означали совсем другое понятие или действие. Настоящее значение может удивить, потому что оно коренным образом отличается от нынешнего понимания фразы.
Выражения с историческим подтекстом
Фразы с историческим прошлым.
В любой среде есть привычные для данного периода фразы и слова, означающие что-либо. Со временем они перерождаются, обрастают другими понятиями, затем используются в разговорной речи, но не имеют первоначального значения. Например, «просто Филя» стал – «простофилей» или «филькиной грамотой». Звуковые комплексы появляются вследствие произношения и употребления для других нужд.
Смысловые изменения имеют далекий исторический подтекст, по которому можно отследить социальную среду и найти первозданные истоки. Жизнь, привычки и деятельность становятся мотивом для создания фраз, которые можно назвать крылатыми. Это история культуры, раскрывающая самобытность духовного и материального развития народа.
Фраза «рвет и мечет» пришла от картежников
Рвет и мечет - означает сердитый.
При фразе «рвет и мечет» сразу представляется образ сердитого человека. Часто так говорят подчиненные про своего начальника, но и в быту достаточно моментов, когда его можно употребить. В истории эта фраза появилась совсем по другому поводу.
В разговорную речь «рвет и мечет» пришло из игровой картежной сферы 70-80-х годов XVIII века. В те времена карты стали любимым развлечением для знатных вельмож. Человек, занимающийся раздачей карт, постоянно разрывал пачки новых колод и метал участникам игры карты. Поэтому «рвал и метал» относилось, так сказать, к профессиональной деятельности банкомета. Позже, в XIX веке, оно стало употребляться по другому поводу. Авторы литературных произведений стали его использовать в своем творчестве: «Марфа-то Петровна рвет и мечет, как лев. Два раза проклинала», - написано в романе «Именинник» Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Фраза «не в своей тарелке» с французским подтекстом
Не в своей тарелке - означает неловкое положение.
Перевод некоторых иностранных фраз и слов приобретает порой совершенно другой смысл, далекий от изначального. «Не в своей тарелке» - так говорят о человеке, который попал в неловкую ситуацию или чувствует себя некомфортно в каком-то обществе.
Историческое прошлое фразы уходит в XVIII век во Францию. Ее стали использовать как жаргонное выражение щеголя, показывая свою значимость. На самом деле il n'est pas dans son assiette у французов использовалось для определения состояния корабля, который не мог свободно двигаться из-за низкого уровня воды.
Не только бурлаки использовали фразы «Лямку тянуть» и «большая шишка»
Тянуть лямку - значит пройти жизненные трудности.
По происхождению слово «лямка» могло прийти от финского lämsä, и образовалось «лямц», а уже позже преобразовалось в «лямец» и «ляму». В XVIII веке и первой половине XIX века оно связывалось с работой бурлаков, которые использовали лямки, чтобы тянуть баржи. В их коллективе был главный человек, который всегда стоял впереди и назывался «шишка». Так и повелось в простонародье начальников называть «шишкой».
«Тянуть лямку» относится также к военной профессии. Про срок службы у военных писал В. Г. Белинский: «...Ведь десять лет лямку-то тянул! Зато уж и подпоручик!». Выражение позже перешло и на любую другую профессию или срок жизни, который оказался тяжелым. У заключенных это выражение означает – отсидел тюремный срок.
Тянуть лямку означает выполнять тяжелую работу без посторонней помощи.
«Положить зубы на полку» - фраза о голоде, но не о вставных зубах
Положить зубы на полку - означает испытывать нужду.
Описывая нищету, голод или малое количество продуктов, можно услышать выражение «положить зубы на полку». Сразу перед глазами вырисовывается картина, что искусственные челюсти вынимаются и кладутся на полку, потому что они не нужны. Такое выражение стало часто использоваться благодаря писателям и простому народу.
Историческое прошлое есть и у этого выражения. Работа по изготовлению пряжи приносила доход и одевала всю семью. Когда пряжи не было, то зубья для ее расчесывания были не нужны, они ложились на полку. Отсюда и пошло выражение – «положить зубы на полку». Значение осталось прежним – недостаток пищи в доме.
«Шиворот-навыворот» как наказание
Шиворот-навыворот, задом-наперед. / Фото: triptonkosti.ru
Фраза образовалась из-за сращения двух слов в разговорном языке. Его используют, когда хотят сказать, что поступок или дело оказалось неправильным. Полностью оно звучит – «шиворот-навыворот, задом-наперед».
Объясняется фраза историческим прошлым. Слово «шиворот» использовалось в Рязанской губернии в XVII веке как часть одежды – большой воротник с красивой вышивкой и другим украшением. В качестве наказания бояр им одевали шубы наизнанку и усаживали на лошадь спиной вперед. Такое посмешище среди простонародья было для них весьма оскорбительно.
Фраза «для очистки совести» пришла от духовенства
Человек совершает поступки, причем не всегда пристойные, за которые позже бывает стыдно. Поэтому фраза «для очистки совести» употребляется тогда, когда человек хочет исправить какую-то ошибку. Осмысление и анализ своих действий приводит к раскаянию.
Фраза появилась из церковного запаса слов. «Очистить совесть», то есть покаяться в своих прегрешениях. Это выражение имеет церковнославянское происхождение и употребляется с XIX века.
Смысл фраз - Для очистки совести и Дело в шляпе.
«Водить за нос», «дело в шляпе», «заруби себе на носу» - настоящее значение фраз
Фразеологизмы помогают в речи быстро и доступно донести желаемое. Используя их для связки текста, тем самым показывают эмоциональную сторону.
«Водить за нос» - означает обманывать, говорить неправду или уклоняться от ответа. История выражения уходит в Среднюю Азию к верблюдам. У каждого животного в нос было вставлено кольцо, через которое можно было продевать веревку. С помощью кольца легче было управлять норовистым животным, тогда они быстрее подчинялись командам.
«Дело в шляпе» - фраза означает конец выполненной работы, договора. Фраза появилась на свет во времена, когда почта доставлялась гонцами. Опасаясь, что важные документы могут похитить из сумки, они зашивались в полу шляпы. В таком виде их перевозили получателю корреспонденции.
«Заруби себе на носу» означает запомнить что-то важное. Так часто говорят, когда кто-то из старших проводит нравоучения. Фраза имеет старинные корни, но никто и никого не травмировал, чтобы появилось такое понятие. Были моменты, когда требовалось что-то запомнить, и тогда на специальной доске делали насечку. Она и называлась «нос». «Заруби себе на носу» - не забыть, что нужно сделать.
«Козел отпущения» в ритуальных обычаях
Козел отпущения существовал в ритуальных действиях.
В иудаизме существует обряд, совершаемый в праздник Йом-Кипур. Он действовал на протяжении 10 веков до I века н. э. Это ритуал по очищению от грехов с помощью жертвенного скота – тельца, овец, козлов. Их заводили в храм, и первосвященник бросал жребий, кто из них будет заколот как жертва, а кто отпущен в пустыню. На того, кто оставался живой, возлагались все грехи, их отпускали в пустыню, изначально понимая, что там животное не выживет.
С тех давних пор фраза «козел отпущения» подразумевает, что кто-то, скорее всего, невиновный, будет отвечать за чужие ошибки и грехи.
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