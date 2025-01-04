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В каких случаях лучше покрасить стены

Оклейка обоями считается нестареющей классикой отделки стен в жилом помещении. Многие клеят обои во всех комнатах жилья. Материал даст ответ на вопрос, в каких случаях вместо оклейки лучше выбрать окраску стен.


1. Если есть кошки




Мама, смотри, как красиво 

Обои – фетиш большинства кошек, так как о них удобно точить когти. Если вы из тех, кто усыпит кошку за такую проделку (вашей покорной слуге не посчастливилось разговаривать в жизни с одним таким человеком), лучше окрасьте стены. Окей, если вы просто не хотите созерцать плоды творчества когтей вашей любимой кошки на обоях, предпочтите окраску, на ней всегда проще устранить любые повреждения.

2. В кухне




Н — неизбежность. 

Многие по-прежнему оклеивают обоями часть кухни. Даже если у вас установлена вытяжка и самые современные ультрамоющиеся обои, они будет не лучшим вариантом, так как испарения жира от готовки будут въедаться в обои. Ту часть кухни, что не под скинали / кафель, – лучше покрасить.

3. Если хочется часто менять интерьер




Беленького захотелось! 

Полностью переклеить обои – трудоёмкое дело для вас самих и дорогое для мастеров. Но современные краски предполагают возможность перекраски прямо поверх существующей. Поэтому если вы любите часто менять колористику интерьера – ваш вариант покраска.

4. Если есть неугомонные малыши




Мама, смотри, как красиво -2 

Очень трудно удержать малыша, когда вы на минутку отвернулись, от желания порисовать на обоях. И тут никакие обои не выдержат. А вот современную краску можно всегда за минутку смыть растворителем и быстренько валиком «накатать» новый слой на повреждённом непоседой месте.
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