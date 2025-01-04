В каких случаях лучше покрасить стены

Оклейка обоями считается нестареющей классикой отделки стен в жилом помещении. Многие клеят обои во всех комнатах жилья. Материал даст ответ на вопрос, в каких случаях вместо оклейки лучше выбрать окраску стен.







1. Если есть кошки

2. В кухне

3. Если хочется часто менять интерьер

4. Если есть неугомонные малыши

Мама, смотри, как красивоОбои – фетиш большинства кошек, так как о них удобно точить когти.Если вы из тех, кто усыпит кошку за такую проделку (вашей покорной слуге не посчастливилось разговаривать в жизни с одним таким человеком), лучше окрасьте стены. Окей, если вы просто не хотите созерцать плоды творчества когтей вашей любимой кошки на обоях, предпочтите окраску, на ней всегда проще устранить любые повреждения.Н — неизбежность.Многие по-прежнему оклеивают обоями часть кухни. Даже если у вас установлена вытяжка и самые современные ультрамоющиеся обои, они будет не лучшим вариантом, так как испарения жира от готовки будут въедаться в обои. Ту часть кухни, что не под скинали / кафель, – лучше покрасить.Беленького захотелось!Полностью переклеить обои – трудоёмкое дело для вас самих и дорогое для мастеров. Но современные краски предполагают возможность перекраски прямо поверх существующей. Поэтому если вы любите часто менять колористику интерьера – ваш вариант покраска.Мама, смотри, как красиво -2Очень трудно удержать малыша, когда вы на минутку отвернулись, от желания порисовать на обоях. И тут никакие обои не выдержат. А вот современную краску можно всегда за минутку смыть растворителем и быстренько валиком «накатать» новый слой на повреждённом непоседой месте.