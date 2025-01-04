В каких случаях лучше покрасить стены

Оклейка обоями считается нестареющей классикой отделки стен в жилом помещении. Многие клеят обои во всех комнатах жилья. Материал даст ответ на вопрос, в каких случаях вместо оклейки лучше выбрать окраску стен.
1. Если есть кошки
Мама, смотри, как красиво
Обои – фетиш большинства кошек, так как о них удобно точить когти.
2. В кухне
Н — неизбежность.
Многие по-прежнему оклеивают обоями часть кухни. Даже если у вас установлена вытяжка и самые современные ультрамоющиеся обои, они будет не лучшим вариантом, так как испарения жира от готовки будут въедаться в обои. Ту часть кухни, что не под скинали / кафель, – лучше покрасить.
3. Если хочется часто менять интерьер
Беленького захотелось!
Полностью переклеить обои – трудоёмкое дело для вас самих и дорогое для мастеров. Но современные краски предполагают возможность перекраски прямо поверх существующей. Поэтому если вы любите часто менять колористику интерьера – ваш вариант покраска.
4. Если есть неугомонные малыши
Мама, смотри, как красиво -2
Очень трудно удержать малыша, когда вы на минутку отвернулись, от желания порисовать на обоях. И тут никакие обои не выдержат. А вот современную краску можно всегда за минутку смыть растворителем и быстренько валиком «накатать» новый слой на повреждённом непоседой месте.
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