Как была придумана лапша быстрого приготовления, и причем здесь художник китайской династии Цин

Кто придумал лапшу быстрого приготовления? / Фото:new-retail.ru, yahoo.com
Если нет времени заморачиваться с готовкой, можно залить кипятком лапшу быстрого приготовления и через пару минут сытное блюдо на столе. Эта ароматная лапша выручает нас не только когда нет времени и денег, но и во время путешествий.
В наше время «китайская» лапша ассоциируется с быстрым ужином, студенческим завтраком, перекусом во время поездки или самым понятным блюдом в зарубежных странах. Она выручает нас вот уже несколько десятков лет. А самое сложное, что нужно сделать во время приготовления — найти кипяток. А далее соединяем все ингредиенты, ждем 5 минут и сытная ароматная лапша готова. Кстати, такую лапшу можно использовать не только для дешевого перекуса. Из нее можно приготовить множество полноценных блюд. Она идеально подходит для запеканок, супов, пасты или салатов. Эти блюда являются современными, ведь принято считать, что лапша появилась относительно недавно — в середине прошлого века. Но на самом деле это не так. Ее «прообраз» был придуман еще в 17 веке.
1. Кто придумал самую первую лапшу, которую не нужно готовить
Художник династии Цин торопил повара - в результате была создана первая лапша быстрого приготовления. / Фото: sports.kz
И несмотря на то, что лапша считается простым бюджетным блюдом, про нее слагают легенды. Одни эксперты утверждают, что она была придумана в Японии, другие уверяют, что самый первый прообраз лапши появился в Китае. Произошло это во время правления династии Цин. Согласно исторической справке, при императорском дворе трудился мастер каллиграфии и профессиональный художник Биншоу.
2. Стремительный скачок в распространении лапши
Послевоенный кризис помог японскому торговцу придумать новое блюдо. / Фото: habr.com
Несколько веков рецепт лапши был неизменным. Жители Китая лапшу сначала отваривали и обжаривали, а затем заливали бульоном. Но в середине 19 века в мир узнал о новом способе приготовления, который придумали на Тайване. Японский торговец Момофуку Андо, как и другие жители страны, во время американской оккупации столкнулся с продовольственным кризисом. Но предприниматель придумал, как можно быстро, вкусно и дешево накормить всю Японию. За основу блюда он взял пшеничную муку — проблем с поставками этого продукта не было. Он изготовил из нее лапшу, которая получила название «Рамэн с лапшой и курицей». Блюдо хорошо себя зарекомендовало, но его себестоимость была высокой. Лишь спустя год удалось создать лапшу доступной для массового потребления. Ее стала изготавливать компания Nissin.
3. Продукт попал на рынок Китая
Лапшу можно было готовить прямо в стаканах, а затем и есть, и пить. / Фото: japantimes.co.jp
Спустя пару лет лапша от Момофуку Андо была экспортирована в другие страны Азии, но глобальный успех ее настиг после появления в Китае. Жителям, которые привыкли есть подобное блюдо, оценили новый вариант приготовления лапши. Она стала лидером по продажам на китайском рынке. В 70-х годах японскую лапшу стали распространять во Вьетнаме и в северных регионах страны. Блюдо больше не нужно было экспортировать из Японии в этих странах появилось собственное производство, которое работало под контролем японского бизнесмена. Причем, предприниматель постоянно придумывал новые вкусы и формы. В 1971 году он произвел первое блюдо в пластиковом стакане.
Постепенно лапшу стали завозить в другие страны Азии и Европы. / Фото: food.inmyroom.ru
Ближе к 90-м годам о лапше узнали в Америке и России. Правда, под каждую страну блюдо усовершенствовали, исходя из вкусовых потребностей. К примеру, для российского рынка производили добавки не такие острые, как предпочитают в странах Азии.
4. Современная лапша быстрого приготовления
В России есть собственное производство лапши быстрого приготовления. / Фото: food.inmyroom.ru
В каждой стране были оборудованы предприятия для производства этого продукта. В России главным документом является регламент, который устанавливает характеристики продукта и его методы изготовления. Он обозначается, как 029/2012. Сотрудники на производстве большое внимание уделяют показателям микробиологических анализов. В крупных компаниях даже есть собственные лаборатории, которые позволяют производить тесты в любое время.
Россияне предпочитают лапшу быстрого приготовления с курицей. Фото: caustica203.livejournal.com
В наши дни производители изготавливают самую разную упаковку - от стаканов до обычного пакетика. Большая часть продукции упаковывается в пищевой пластик, который обязательно маркируется, что он может контактировать с лапшой.
5. Вкусовые предпочтения разных стран
В мире существует ассоциация, которая изучает лапшу быстрого приготовления. / Фото: sports.kz
Удивительно, но в наши дни существует целая Всемирная ассоциация лапши. Она занимается исследовательской работой. Согласно ее подсчетам, за 12 месяцев все население мира съедает сто миллиардов порций лапши. В России предпочитают употреблять лапшу со вкусом курицы. За 2024 год было продано 85% вида этого вкуса от общего объема. Однако за последний год спрос стал изменяться. Россияне стали открывать для себя новые вкус — азиатские.
В России появился новый тренд на азиатские вкусы. / Фото: news.myseldon.com
В Японии отдают предпочтение лапше, которую подают в виде супа. Ее заливают рыбьем или свиным бульоном, заправляют яйцом и соевым соусом. В Китае любят пряную лапшу с морепродуктами. Во Вьетнаме обожают кислую лапшу. Ее заправляют лимонным соком, луком и перцем. А вот в Корее предпочитают есть очень острую лапшу. Ее заправляют красным чили.
Также в ассоциации отметили, что лапша и другие продукты быстрого приготовления будут оставаться в тренде еще много лет. Их будут употреблять в натуральном виде, а также добавлять для приготовления сложных блюд — закусок, салатов и супов.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии