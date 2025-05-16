Как была придумана лапша быстрого приготовления, и причем здесь художник китайской династии Цин

Кто придумал лапшу быстрого приготовления? / Фото:new-retail.ru, yahoo.com

1. Кто придумал самую первую лапшу, которую не нужно готовить

Художник династии Цин торопил повара - в результате была создана первая лапша быстрого приготовления. / Фото: sports.kz

2. Стремительный скачок в распространении лапши

Послевоенный кризис помог японскому торговцу придумать новое блюдо. / Фото: habr.com

3. Продукт попал на рынок Китая

Лапшу можно было готовить прямо в стаканах, а затем и есть, и пить. / Фото: japantimes.co.jp

Постепенно лапшу стали завозить в другие страны Азии и Европы. / Фото: food.inmyroom.ru

4. Современная лапша быстрого приготовления

В России есть собственное производство лапши быстрого приготовления. / Фото: food.inmyroom.ru

Россияне предпочитают лапшу быстрого приготовления с курицей. Фото: caustica203.livejournal.com

5. Вкусовые предпочтения разных стран

В мире существует ассоциация, которая изучает лапшу быстрого приготовления. / Фото: sports.kz

В России появился новый тренд на азиатские вкусы. / Фото: news.myseldon.com