Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

В Калифорнии, в пустыне Мохава была запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция «Айванпа» площадью почти 13 кв.км. Объект стоимостью $ 2.2 млрд состоит из трех электростанций и почти 350 тысяч зеркал-гелиостатов.
Отправляемся в Калифорнию, чтобы поближе познакомиться с этим чудом техники.
Крупнейшая в мире солнечная электростанция «Айванпа» находится в 64 километрах от Лас-Вегаса. Как уже говорилось, она состоит из 350 тысяч зеркал-гелиостатов
Гелиостат — это прибор, способный поворачивать зеркало так, чтобы направлять солнечные лучи постоянно в одном направлении, несмотря на видимое суточное движение Солнца.
3 поля гелиостатов окружают 40-этажные башни-электростанции. Зеркала фокусируют солнечный свет на котлах, находящихся на вершине башен (смотри заглавную фотографию). Вырабатывается пар, который приводит в движение турбины. Так появляется электрическая энергия, которой достаточно для питания 140 000 зданий в Калифорнии.
Выходная мощность крупнейшей в мире солнечной электростанции составляет почти 392 МВт.
Гелиостаты солнечной электростанции Айванпа
Как видно, гелиостат состоит из двух зеркал и управляющего механизма. Количество таких гелиостатов здесь — 173 500 штук. Соответственно, зеркал в 2 раза больше.
Внизу каждой из трех электростанций находятся охлаждающие системы. Вверху — паровой котел.
Пункт управления электростанцией.
Графическая система управления крупнейшей в мире солнечной электростанцией Айванпа.
Автомобили на дороге для осознания масштабов.
Две из трех электростанций. Видно, как вырабатывается пар в котлах от солнечной энергии, фокусируемой гелиостатами.
Так светится башня-приемник солнечной энергии с котлами внутри.
Вид с воздуха на одно из зеркальных полей с электростанцией посредине.
Как уже говорилось, все здесь 3 поля с гелиостатами.
Постройка солнечной электростанции «Айванпа» является частью государственной программы, по которой Соединенные Штаты намерены к 2020 году перевести третью часть объема добываемой энергии на возобновляемые источники.
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Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция
В Калифорнии, в пустыне Мохава была запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция «Айванпа» площадью почти 13 кв.км. Объект стоимостью $ 2.2 млрд состоит из трех электростанций и почти 350 тысяч зеркал-гелиостатов.
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