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Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

В Калифорнии, в пустыне Мохава была запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция «Айванпа» площадью почти 13 кв.км. Объект стоимостью $ 2.2 млрд состоит из трех электростанций и почти 350 тысяч зеркал-гелиостатов.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Отправляемся в Калифорнию, чтобы поближе познакомиться с этим чудом техники.

Крупнейшая в мире солнечная электростанция «Айванпа» находится в 64 километрах от Лас-Вегаса. Как уже говорилось, она состоит из 350 тысяч зеркал-гелиостатов

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Гелиостат — это прибор, способный поворачивать зеркало так, чтобы направлять солнечные лучи постоянно в одном направлении, несмотря на видимое суточное движение Солнца.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

3 поля гелиостатов окружают 40-этажные башни-электростанции. Зеркала фокусируют солнечный свет на котлах, находящихся на вершине башен (смотри заглавную фотографию). Вырабатывается пар, который приводит в движение турбины. Так появляется электрическая энергия, которой достаточно для питания 140 000 зданий в Калифорнии.
Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Выходная мощность крупнейшей в мире солнечной электростанции составляет почти 392 МВт.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Гелиостаты солнечной электростанции Айванпа

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Как видно, гелиостат состоит из двух зеркал и управляющего механизма. Количество таких гелиостатов здесь — 173 500 штук. Соответственно, зеркал в 2 раза больше.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Внизу каждой из трех электростанций находятся охлаждающие системы. Вверху — паровой котел.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Пункт управления электростанцией.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Графическая система управления крупнейшей в мире солнечной электростанцией Айванпа.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Автомобили на дороге для осознания масштабов.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Две из трех электростанций. Видно, как вырабатывается пар в котлах от солнечной энергии, фокусируемой гелиостатами.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Так светится башня-приемник солнечной энергии с котлами внутри.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Вид с воздуха на одно из зеркальных полей с электростанцией посредине.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

Как уже говорилось, все здесь 3 поля с гелиостатами.

Постройка солнечной электростанции «Айванпа» является частью государственной программы, по которой Соединенные Штаты намерены к 2020 году перевести третью часть объема добываемой энергии на возобновляемые источники.

Как устроена крупнейшая в мире солнечная электростанция

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