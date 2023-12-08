Самые дикие племена Анголы: Почему женщины обмазывают волосы навозом,девочки носят глиняные ошейники

Ангола уникальна не только своей природой. Здесь, на юго-западе страны, еще остались древние кочевые племена. Они настолько дикие и самобытные, что в это сложно поверить, ведь с каждым годом в жизнь граждан этой страны все интенсивнее внедряются современные технологии, бешеными темпами идет модернизация. Цивилизованный мир наступает, сметая все на своем пути. Удастся ли сохранить первозданную жизнь диких племен?
Еще с первых веков до нашей эры основным населением современной Анголы был народ из этнической группы банту. Когда-то они пришли сюда с севера, вытеснив охотников-бушменов. Банту были более развитыми племенами – они уже умели делать посуду из глины, обрабатывать металл, а также могли возделывать землю. Однако в тех краях, которых не коснулась цивилизация, их развитие до сих пор осталось примерно на том же уровне.
Их обычаи порой приводят в шок, но первозданность и нетронутость их культуры восхищает.
Древние племена хранят свою культуру. /Фото:Eric Lafforgue
Здесь нет дорог, а с юга простирается пустыня. Поэтому племенам пока что удается сохранять свой древний уклад. В Анголе до сих пор живет множество разновидностей банту, и у каждого племени – свои особенности.
Племена, затерянные на юго-западе Анголы, пока остаются дикими, и это здорово./Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press
Мукубал
Эти дикие представители народности гереро ведут полукочевой образ жизни и разводят скот. Однако в пищу они употребляют в основном курицу, яйца, кукурузу и злаки. А вот рыбу в этом племени есть запрещено, поскольку, по древнему преданию, много лет назад она спасла их вождя, захваченного португальцами.
Женщина племени мукубал. /Фото: Виктория Роготнева
В этом племени вообще очень много странных обычаев. То, что у мукубальцев распространено многоженство и одновременно – почитание женщины, не удивляет в сравнении с тем, что местные женщины традиционно выдергивают себе нижние зубы, а передние – затачивают. Или с тем, что до появления первенца супруги не имеют права разговаривать друг с другом в присутствии посторонних. Мужчина может купить себе жену, расплачиваясь за нее… коровами (чем моложе жена – тем больше коров придется отдать за нее будущему мужу). А уж шляпы, которые носят женщины этого племени, вообще потрясают!
Женщина племени мукумбал/Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press
Ритуальный танец племени у костра. /Tariq Zaidi / ZUMA Press
Мукурока
Культура этого племени почти забыта, ведь оно на территории Анголы практически самое древнее. Мукурока — одна из самых первых разновидности банту, пришедших сюда много веков назад. На юго-западе они стали перемешиваться с племенем мукуси, которое этнически не относится к банту, поэтому людей, имеющих ярко выраженные черты предков, осталось мало.
Представители племени мукурока очень выносливы и отлично переносят здешний пустынный климат.
Женщина племени мукурока. /Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press
Химба
Большая часть химба живут в Намибии, но в Анголе тоже можно встретить представителей этого очень странного племени.
Свои жилища Химба возводят из молодых деревьев, связывая их конусообразно и обмазывая сверху навозом и грязью. В итоге получается коричневого цвета полусфера с заостренным верхом.
Типичное жилище химба. /Фото: Yves Picq, veton.picq.fr
Химба уделяют большое внимание украшениям – ожерелья из жемчуга надевают на шею даже младенцам, а уж взрослые и вовсе обвешивают себя бусами и браслетами, не скупясь. В одежде и в украшениях большое место уделяется ракушкам и изделиям из меди.
Девочка племени химба с традиционными дредами на голове. /Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press
Свое тело представители этого племени покрывают смесью жира, пепла, охры и смолы. Это одновременно и защита от палящих солнечных лучей, и способ сохранения в организме влаги, и своеобразный крем, предохраняющий от насекомых, ну и, конечно, древний обычай, имеющий сакральный смысл.
Интересно, что по причине острой нехватки в этой части Анголы воды в племени химба существует традиция, по которой мыться ею могут только мужчины. Женщины же вместо купания придумали себе что-то вроде бани: они кладут в миску с горячими углями листья и ветки коммифоры, накрываются тканью и сидят под паром до тех пор, пока с потом не выйдет грязь. После очищающих процедур мужчинам и женщинам приходится покрывать себя ритуальной смесью заново.
Малыш племени химба. /Фото:Алегра Элли
Мвила
Полукочевое племя мвила, представителей которого можно встретить в южной части Анголы, в отличие от других племен, оставивших свои дома в ходе гражданской войны и перебравшихся в соседние, более безопасные страны, никогда не покидало родную Анголу. Мвила разводят скот, выращивают пшеницу, а также держат пасеки, поскольку регулярно употребляют мед.
Взрослые девушки мвила до самой свадьбы вынуждены носить традиционные соломенные «ошейники», щедро покрытые глиной. Став замужней дамой, девушка в торжественной обстановке лишается своего «ошейника» - теперь она обязана носить многорядные бусы. Кстати, как и у многих африканских племен, у мвила распространено многоженство.
Вождь племени со своими женами. /Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press
Представительницы прекрасного пола обмазывают свои волосы специальной пастой из охры, животного жира и навоза. Поверх этой смеси они носят бусины, ракушки и любые другие предметы, которые посчитают красивыми.
Женщина и девушка племени мвила. /Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press
Кстати, похожие прически носят женщины самого обособленного племени Анголы, мукавана. С внешним миром они практически не общаются.
Прическа девушки племени мукавана. /Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press
«Цивилизованная» Ангола
После XVI века, когда африканцы оказались под влиянием португальцев, и на этих землях образовались европейские колонии, здешние народы стали товаром – африканских рабов сотнями отравляли в Америку. Португалия привнесла сюда и свою веру: теперь подавляющее большинство жителей Анголы – католики и протестанты, а приверженцев традиционных для банту языческих верований наберется не более 10 процентов. Впрочем, религия многих ангольцев-христиан – не каноническая, а смесь христианства и язычества.
После того, как в 1975-м Ангола получила независимость, в стране регулярно происходили внутренние вооруженные конфликты, которые продолжались почти три десятка лет и унесли более миллиона жизней, не говоря уже о том, что несколько миллионов африканцев лишились своих жилищ.
В современной Анголе много нефти, но уровень жизни крайне низок. /Фото:discovery-russia.ru
Только в последние годы Ангола стала возрождаться, хотя до более или менее нормального уровня жизни еще далеко. По статистике, в Анголе самая высокая в мире младенческая смертность: из 1000 появившихся на свет малышей 178 умирают в течение первого года жизни! Каждый год от СПИДа умирают 11 тыс. граждан. Более трети ангольцев неграмотны.
Государство, богатое нефтью, алмазами, золотом, рудой и другими полезными ископаемыми, до сих пор не может оправиться от прошедших войн.
Текст: Анна Белова
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