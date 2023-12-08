Самые дикие племена Анголы: Почему женщины обмазывают волосы навозом,девочки носят глиняные ошейники

Их обычаи порой приводят в шок, но первозданность и нетронутость их культуры восхищает.

Древние племена хранят свою культуру. /Фото:Eric Lafforgue

Племена, затерянные на юго-западе Анголы, пока остаются дикими, и это здорово./Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press

Мукубал

Женщина племени мукубал. /Фото: Виктория Роготнева

Женщина племени мукумбал/Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press

Ритуальный танец племени у костра. /Tariq Zaidi / ZUMA Press

Мукурока

Женщина племени мукурока. /Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press

Химба

Типичное жилище химба. /Фото: Yves Picq, veton.picq.fr

Девочка племени химба с традиционными дредами на голове. /Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press

Малыш племени химба. /Фото:Алегра Элли

Мвила

Вождь племени со своими женами. /Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press

Женщина и девушка племени мвила. /Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press

Прическа девушки племени мукавана. /Фото:Tariq Zaidi / ZUMA Press

«Цивилизованная» Ангола

В современной Анголе много нефти, но уровень жизни крайне низок. /Фото:discovery-russia.ru