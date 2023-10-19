Где находится «ледник Судного дня», и в чём потенциальная опасность его таяния

Само понятие «Судный день» на протяжении не одного десятилетия ввергает в ужас многих людей. Поэтому к вещам, которые имеют такую приставку, например «часы Судного дня», всегда относятся осторожно, хотя часто это скорее символическое значение. А вот когда речь заходит о леднике с аналогичным описанием, который к тому же постепенно тает, и учёные, и обываетели, совершенно справедливо относятся с напряжённым ожиданием. А всё потому, что спрогнозировать масштаб катастрофы, если он весь превратится в воду, даже никто не берётся.
Самый опасный ледник на планете. /Фото: maglipogoda.ru
Эта глыба льда имеет официальное название «ледник Туэйтса», а размер его сопоставим с площадью американского штата Флорида. Однако в информационном поле он больше известен именно как «ледник Судного дня». Такая угрожающая характеристика появилась из-за того, что ему давно присвоен статус одного из наиболее нестабильных ледников на территории самого южного континента. А учёные по-настоящему боятся полного таяния этого ледника, потому что количества воды, которое будет высвобождено из гигантского ледяного массива, окажется достаточно, чтобы поднять глобальный уровень моря сразу на несколько метров, и масштаб планетарного бедствия в этом случае предсказать довольно сложно.
Расположение ледника на карте Антарктиды. /Фото: travelask.ru
Скорость таяния ледника Судного дня измеряется давно, а потому уже на протяжении долгого времени отмечена тенденция к ускорению этого процесса. Так, по информации редакции Novate.ru, только за последние 30 лет скорость оттока воды выросла вдвое. Именно поэтомк часть исследователей предполагают, что до окончательного коллапса этой глыбы человечество разделяет всего несколько лет. Одно из последних исследований провели морские геофизики из Университета Южной Флориды, и согласно их результатам, таяние происходит даже быстрее, чем мы думаем.
Подводный робот, исследовавший ледник. /Фото: focus.ua
Ещё в 2019 году команда отправила в экспедицию подводного робота с датчиками изображения. Миссия длилась 20 часов и предполагала составление карты морского дна перед ледником. Тогда были отмечены экстремальные летние условия и отсутствие морского льда, что и позволило учёным впервые в истории получить доступ к данному участку морского дна. Итогом исследования стала карта региона размером с небольшой современный город, на которой были нанесены те особенности рельефа, ранее неизвестные науке: в первую очередь, был обнаружен целый набор из 160 параллельных гребней, которые образовывались вследствие отступления и движения вверх и вниз линии ледника в такт смене приливов.
Карта, составленная в результате экспедиции. /Фото: techinsider.ru
Именно сопоставление процесса образования данной системы хребтов с приливными циклами в регионе продемонстрировало, что каждое из ребер такого типа должно формироваться ежедневно, а на основе этого вывода команда исследователей сумела прийти к точному расчёту скорости отступления. По данным редакции Novate.ru, специалисты подсчитали, что в определённый момент в течение последних двух столетий на протяжении приблизительно полугода ледник отступал со скоростью около 2,1 километров, что вдвое превышает скорость отступления, которая была измерена спутниками в период с 2011 по 2019 год. Вот и получается, что ледник периодически тает быстрее, а потому день, когда он исчезнет совсем, может наступить раньше, чем это предполагалось.
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