10 самых коротких войн в истории человечества: Хватило и 38 минут

Война Судного дня (18 дней)

Война Судного дня — военный конфликт между коалицией арабских государств и Израилем, происходивший с 6 по 23 октября 1973 года

Сербско-болгарская война (14 дней)

Война между Сербией и Болгарией длилась с 14 по 28 ноября 1885 года

Третья индо-пакистанская война (13 дней)

Третья индо-пакистанская война — вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном, который произошел в декабре 1971 года

Футбольная война (6 дней)

Футбольная война — военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом, продолжавшийся с 14 по 20 июля 1969 года

Шестидневная война

Шестидневная война развернулась на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Сирией, Египтом, Ираком, Иорданией, Алжиром с другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года

Агашерская война (6 дней)

Из-за богатой на полезные ископаемые Агашерской полосы в 1974 году произошел военный конфликт между Мали и Буркина-Фасо

Египетско-ливийская война (4 дня)

Египетско-ливийская война — вооружённый конфликт между Египтом и Ливией, произошедший в 1977 году

Вторжение США на Гренаду (3 дня)

Операция вооружённых сил США по вторжению на Гренаду в 1983 году была для защиты американских граждан и восстановления стабильности в стране

Индийская аннексия Гоа (36 часов)

Вооружённая акция под названием «Операция Виджай» длилась 36 часов, и привела к решительной победе Индии, положившей конец португальскому колониальному управлению на Гоа

Англо-Занзибарская война (38 минут)

Война между Великобританией и султанатом Занзибар продолжалась в течение 38 минут и вошла в историю как самая короткая война