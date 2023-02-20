10 самых коротких войн в истории человечества: Хватило и 38 минут

Война! Как много боли, страданий, смертей в этом слове. Так исторически сложилось, что люди не могут постоянно жить в мире. Всегда найдется за что воевать: земли, еда, религия, идеи, национальное превосходство. Еще задолго до нашей эры люди воевали и, к сожалению, продолжают это делать по сей день. Исходя из подсчетов историков, за всю историю человечества было более пятнадцати тысяч войн, которые унесли жизни более трех миллиардов человек. Были долгие войны, которые длились десятки, и даже сотни лет. А были и те, которые закончились, не успев толком начаться. В этой статье собраны десять самых коротких войн за всю историю.
Война Судного дня (18 дней)
Война Судного дня — военный конфликт между коалицией арабских государств и Израилем, происходивший с 6 по 23 октября 1973 года
Война Судного дня (Октябрьская война) длилась с 6 по 23 октября 1973 года. Это был военный конфликт между Израилем и коалицией арабских государств. Кстати, по счету это четвертый конфликт на Ближнем востоке, где принимал участие Израиль. Суть военных действий заключалась в возвращении земель, которые присвоило еврейское государство во время шестидневной войны.
Коалиция Сирии и Египта детально готовилась к нападению, выбрав для этого религиозный праздник Израиля - Судный день. На время этого праздника иудеи молятся целый день, а также стараются воздержаться от пищи. Никто не ожидал атаки, поэтому первые два дня Израиль нес потери. Однако вскоре им удалось взять ситуацию в свои руки, сдержав наступление противника.
СССР, видя разгорающийся конфликт, выступил с заявлением о поддержке арабских государств, а также предупредил Израиль о том, какие их ждут последствия, если военные действия будут продолжены. В то время вооруженные силы Израиля уже стояли рядом со столицей Сирии и были на подходе к египетской столице. Так что Израилю пришлось отвести своих солдат.
Весь военный конфликт длился 18 дней. За это время армия еврейского государства потеряла около трех тысяч людей, а со стороны Сирии и Египта - около двадцати тысяч.
Сербско-болгарская война (14 дней)
Война между Сербией и Болгарией длилась с 14 по 28 ноября 1885 года
В ноябре 1885 года сербский король объявил войну Болгарии. Виной этому являлись споры за территорию, а именно, присоединение Болгарией маленькой турецкой провинции Восточной Румелии. Этот факт мог стать помехой для влияния Австро-Венгерской империи на Балканах, поэтому Сербию выбрали для устранения Болгарии.
Боевые действия между Сербией и Болгарией велись с 14 по 28 ноября 1885 года. За две недели войны погибло около двух с половиной тысяч человек, а девять тысяч получили ранение. Официально мир подписали уже на следующий год в Бухаресте, по итогу которого европейские государства признали объединения Болгарии с Восточной Румелией, хотя по факту не было никакого передела границ.
Третья индо-пакистанская война (13 дней)
Третья индо-пакистанская война — вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном, который произошел в декабре 1971 года
В декабре 1971 года Индия вмешалась в гражданскую войну, развернувшуюся в Восточном Пакистане, жители которого желали независимости. Из-за обострения конфликта и трудной обстановки случился большой наплыв пакистанских беженцев в Индию.
По распоряжению премьера Индира Ганди в Пакистан были введены индийские войска, ведь стране было выгодно ослабление ее старого противника. Меньше чем за две недели войны Индия добились заветной цели: Западный Пакистан потерпел поражение, а Восточный, именуемый сейчас Бангладеш, обрёл долгожданную независимость.
Футбольная война (6 дней)
Футбольная война — военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом, продолжавшийся с 14 по 20 июля 1969 года
14 июля 1969 года на границе Сальвадора и Гондураса произошел военный конфликт. Началу боевых действий предшествовал футбольный отборочный матч за право выхода на Чемпионат Мира. В городе, где проходили матчи, между болельщиками двух стран случились массовые беспорядки и жестокие драки. Ожесточенные еще и давними сложными территориальными отношениями, страны-соседи начали сбивать самолеты, совершать бомбардировки. После четырех дней ожесточенных боев враждующие страны согласились на переговоры. И уже 20 июля прекратились все боевые действия.
По факту в этой войне нет победителя, ведь пострадали обе страны как с экономической стороны, так и в плане человеческих жертв. Потери людей до сих пор точно не подсчитаны, но цифра близка к 6000 погибших, причем в основном это были мирные жители.
Шестидневная война
Шестидневная война развернулась на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Сирией, Египтом, Ираком, Иорданией, Алжиром с другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года
За историю человечества было довольно много конфликтов между израильтянами и арабским народом. Очередная война развернулась в 1967 году между Израилем и его соперниками: Египтом, Ираком, Сирией, Иорданией и Алжиром. Конфликт, ставший одним из самых драматичных в новой истории Ближнего Востока, продолжался с 5 по 10 июня.
Все началось с того, что Гамаль Абдель Насер, лидер Египта, призвал уничтожить еврейскую нацию, причем заявил это публично. Ответ Израиля не заставил долго ждать, через месяц он нанес воздушный удар по аэродромам Египта и начал наступать. Всего за шесть дней напористой атаки Израиль занял Иудею, Самарию, Голанские высоты, Сектор Газа, а также территорию Восточного Иерусалима, вместе с его святынями и знаменитой Стеной плача.
Потери Израиля были незначительны, в сравнении с арабской стороной, а именно 679 человек против 70 000 убитых. Арабы потеряли также огромное количество военной техники.
По итогу Израиль начал контролировать территорию, которая более чем в три раза больше его довоенной площади. Осенью 1980 года был принят Закон об Иерусалиме, который гласит, что Восточный Иерусалим теперь является суверенной территорией Израиля.
Агашерская война (6 дней)
Из-за богатой на полезные ископаемые Агашерской полосы в 1974 году произошел военный конфликт между Мали и Буркина-Фасо
У этого военного конфликта, разгоревшегося из-за Агашерской полосы, богатой минералами и природным газом, есть еще одно название - «Рождественская война». Два государства, Мали и Буркина-Фасо, захотели прибрать к своим рукам такую полезную территорию. Начиналось все с обычных споров, но в декабре 1974 года новый лидер Буркина-Фасо решил перейти от слов к действию, начав наступление на Агашер.
Войска с обеих сторон начали нести потери. 30 декабря стороны решились на переговоры, прекращение огня, а также обмен пленных, но вот договориться насчет заветной территории не смогли. Однако спустя год суд ООН вынес постановление: поделить спорную территорию в равных долях между двумя государствами.
Египетско-ливийская война (4 дня)
Египетско-ливийская война — вооружённый конфликт между Египтом и Ливией, произошедший в 1977 году
Военное противостояние между Ливией и Египтом в 1977 году продлилось всего четыре дня, так и не дав никаких изменений ни одной конфликтующей стороне. Ливийский лидер Каддафи взял курс на объединение Ливии с соседствующими арабскими странами, то же самое касалось и Египта.
За четыре дня войны Египет и Ливия совершили несколько танковых и воздушных боев. Пару дивизий Египта вошли в ливийский город Мусаид. Военные действия были окончены, и в присутствии третьих лиц враждующие стороны заключили мир. После конфликта границы государств не изменились, а договоренности так и не были достигнуты.
Вторжение США на Гренаду (3 дня)
Операция вооружённых сил США по вторжению на Гренаду в 1983 году была для защиты американских граждан и восстановления стабильности в стране
25 октября 1983 года США начали военную операцию под названием «Вспышка ярости», поводом для нее стало восстановление стабильности в регионе, а также защита граждан Америки. По факту США испугалась повторения истории Кубы, так как Гренада сблизилась с СССР, разделяя их коммунистические настроения. После переворота в Гренаде и захвата власти марксистами, США начало свое вторжение.
К счастью, жертв с обеих сторон было меньше ста человек, но вот инфраструктура Гренады значительно пострадала. Однако США спустя месяц выплатили Гренаде компенсацию в размере 110 миллионов долларов. Но, к сожалению, жизни убитых не вернуть ни за какие деньги.
Индийская аннексия Гоа (36 часов)
Вооружённая акция под названием «Операция Виджай» длилась 36 часов, и привела к решительной победе Индии, положившей конец португальскому колониальному управлению на Гоа
Португало-индийская война развернулась 18 декабря 1961 года, когда Индия вторглась военными действиями в португальскую колонию на юге полуострова Индостан.
Португалия до сих пор считает, что Индия на них напала, а та, в свою очередь, считает это не вторжением, а освобождением. Так индийская армия меньше чем за двое суток положила конец португальскому правлению в эксклавах на территории индийского субконтинента.
Англо-Занзибарская война (38 минут)
Война между Великобританией и султанатом Занзибар продолжалась в течение 38 минут и вошла в историю как самая короткая война
27 августа 1896 года между Великобританией и султанатом Занзибар случилась самая короткая война за всю историю человечества. Продолжалась она всего в течение 38 минут, попав за это в Книгу рекордов Гиннесса.
Началась эта война из-за того, что Великобритания невзлюбила своего нового правителя султана Занзибара, захватившего власть после смерти двоюродного брата. Государство потребовало от правителя передать свои полномочия их английскому протеже. После его отказа британский военно-морской флот подошел к берегу острова ранним утром, ожидая истечения срока выдвинутого ультиматума. Ровно 9.00 пара крейсеров и несколько небольших боевых кораблей открыли огонь.
Дворец султана, как и единственный его военный корабль, охватил огонь, а сам новоявленный правитель бежал. Одним выстрелом британский адмирал выстрелил в флаг острова, что означало капитуляцию по международным нормам. На все эти действия понадобилось всего 38 минут: от первого взрыва до падения государственного флага. Хотя и такого малого количества времени хватило, чтобы унести жизни практически 600 граждан Занзибара.
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