Быстрый и надежный способ установки маяков для стяжки пола

Чтобы стяжка пола была идеально ровной (это главное требование для последующего монтажа напольного покрытия, будь то плитка, ламинат или линолеум), необходимо использовать маяки. Это могут быть как обычные штукатурные маяки, так и профильные или круглые трубы.

Важным этапом работ будет правильная установка маяков. Ведь именно от этого будет зависеть, насколько ровной получится стяжка пола.

Каждый мастер устанавливает маяки по-разному, на основе собственных предпочтений и опыта. В статье мы рассмотрим один из универсальных вариантов.

Будем исходить из того, что поверхность уже подготовлена: все неровности (впадины и бугорки) устранены, мусор убран, основание прогрунтовано.

Находим нулевой уровень

Первым делом необходимо найти нулевой уровень. Делается это элементарно: отступив от пола расстояние 50 см, ставим по одной-две отметки на каждой стене в помещении. Находим самую высокую точку и с помощью лазерного уровня отбиваем линию по всему периметру.

От полученной линии необходимо отступить полметра вниз, поставить метку и, ориентируясь на нее, отбить нулевой уровень.

Обратите внимание: разметку можно делать и с помощью водяного уровня, однако лазерным работать намного удобнее и проще.

От нулевого уровня отступаем вверх расстояние, равное толщине стяжки и формируем по периметру линию разметки.

Устанавливаем маяки

Маяки для стяжки пола можно крепить двумя способами: с помощью дюбелей и саморезов или на раствор. Рассмотрим второй вариант.

На основание выкладываем «дорожку» из раствора. Укладываем сверху маяк и выравниваем его по ранее нанесенной разметке.

По бокам обмазываем маяк раствором (по всей длине). Делать это нужно аккуратно, чтобы не сдвинуть маяк с места.

Для пущей надежности проверяем горизонтальность установленного маяка при помощи строительного уровня. Аналогичным образом ставим и другие маяки.

Видео по теме

Мастер-класс по быстрой установке маяков с помощью лазерного уровня можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала DiMaster.