Зачем сажать сидераты

Ни для кого не секрет, что урожай во многом зависит от плодородности почвы, которая, к сожалению, со временем истощается, и в которой начинают размножаться болезнетворные бактерии. Что же делать? Как оздоровить и насытить почву?







Конечно, сегодня существует огромное количество всевозможных готовых препаратов и удобрений, в том числе и минеральных, однако стоимость их нередко «кусается». Отличной альтернативой в данном случае станут сидераты — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву.







Дело в том, что сидераты оздоравливают почву, препятствую ее размыванию и вымыванию питательных веществ, предотвращают появление вредителей, а также улучшают воздухообмен почвы. Кроме того они помогают бороться с сорняками, способствуют росту и развитию культур, что в конечном итоге увеличивает урожайность и улучшает вкусовые качества плодов.

Для клубники отлично подойдут рапс, горох, горчица, космея, укроп, чеснок, фецелия.







Осуществлять посадку сидератов необходимо в осенний период, выбрав озимые типы культур. Высаживать их нужно непосредственно вблизи клубничных лунок и удалять, когда они достигнут максимального роста. Корни можно замульчировать в землю, а ботву использовать тоже как мульчу, вокруг почвы.