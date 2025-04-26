Каждый день мы перебираем элементы своего гардероба и упускаем из виду массу интересных деталей. Зачем на воротнике рубашки крошечный кармашек? Почему на задней части воротника можно нащупать пуговицу? Все эти маленькие детали были сделаны не просто так. В этом материале мы раскроем тайны, которые скрывает наша одежда.

1. Хлястик сзади пальто

2. Боковые дырочки на кедах

3. Внутренний кармашек в белье

4. Маленький кармашек на воротнике рубашки

5. Пуговица на задней части воротника

6. Заклепки на карманах джинсов

7. Горизонтальная петля на рубашке

Хлястик сзади пальтоЧаще всего этот модный элемент трактуется как декоративное дополнение. Но не все так просто, господа модники. Помимо визуальной привлекательности, хлястик может похвастаться способностью регулировать посадку пальто. То есть, если вам дискомфортно, если вещь недостаточно прилегает к телу или неприятный ветерок то и дело залетает внутрь, достаточно поколдовать над ремешком. Помимо прочего, хлястик способен подчеркнуть фигуру и создать более стройный силуэт, что определенно плюс для тех, кто хочет выглядеть эффектно.Некоторые авангардные дизайнеры стремятся наделить пояс дополнительными функциями. Например, в некоторых брендах уличной моды (ACRONYM, Nike ACG) к хлястикам добавляют специальные петли для модульных аксессуаров.Боковые дырочки на кедахИзначально эти дырочки предназначались для того, чтобы ноги меньше потели и не перегревались. Ведь первые кеды создавались не одно и не два десятилетия назад. О современных дышащих материалах и речи быть не могло. В поисках комфорта дизайнеры пришли к самому оптимальному решению.Вторая функция дырочек — создание более узкой посадки. В баскетбольных моделях спортсмены пропускали шнурки через боковые отверстия, чтобы лучше затянуть обувь вокруг стопы. В американских исследованиях отмечается, что такой метод использовался для стабилизации голеностопа до изобретения высоких кроссовок.Третья функция — удаление воды. Если вдруг «носителю» не посчастливилось наступить в лужу или попасть под сильный дождь, дырочки помогут быстро вывести воду. Соответственно, обувь высохнет гораздо быстрее.Женское и спортивное бельеВозможно, некоторые из вас задавались этим вопросом. А если нет — вы же уже открыли этот материал, так что сейчас все узнаете. Итак, основная функция такого кармашка — более комфортное ношение прокладок. Благодаря кармашку предотвращается смещение «защитного изделия», а также факт его использования становится менее заметным.Однако этим функции кармана не ограничиваются. Возьмем, к примеру, спортивное белье. Там дополнительный отсек нужен для ношения съемных гелевых пакетов (которые выполняют функцию охлаждения или нагрева) и тонких вставок для поддержки мышц. Встречается такое белье редко, и все же упоминание о нем имеет место быть.Пример белья для мочеприемникаИспользуют кармашки и некоторые представители медицинского белья: для урологических прокладок и крепления датчиков температуры (намного реже). Например, бренд Slick Chicks (адаптивное белье) использует такой кармашек для катетеров.Так что, если в вашем белье есть кармашек, он определенно появился там не просто так.Маленький кармашек на воротнике рубашкиПродолжая тему кармашков, отметим, что маленький карман на воротнике появился там не по счастливой случайности. Еще в далеком прошлом мужчины использовали его для бутоньерок. Сейчас в него могут вставлять специальные косточки, обеспечивающие жесткость воротника и сохранение его формы. Некоторые дизайнеры также предлагают использовать этот кармашек для закрепления солнцезащитных очков или наушников.Пуговица на задней части воротникаНачнем с небольшой исторической справки. В начале XX века воротники считались отдельным элементом одежды. То есть пуговица нужна была для того, чтобы пристегнуть воротник к рубашке.Также наличие пуговицы давало возможность сменить грязный воротник на новый и тем самым спасти чистую рубашку от необходимости в стирке.Ну и куда без старой доброй экономии? Исходя из публикаций журнала Esquire, до 1920-х годов мужчины могли иметь всего 2–3 рубашки, но 10–12 воротников к ним. То есть тратиться на большое количество рубашек необходимости не было.А что актуально сейчас? Осталась ли какая-то практическая польза? Осталась. Например, фиксация галстука. С ее помощью удерживается задний конец галстука, чтобы он не вылезал из-под воротника.Заклепки на карманах джинсовВ конце XIX века многие рабочие и шахтеры жаловались на недолговечность брючных карманов. Ну, не выдерживали они тяжести рабочих инструментов. Жалобы работяг подтолкнули дизайнеров к созданию медных заклепок, укрепляющих углы карманов, швы в местах напряжения и основание ширинки. В качестве прообраза выступили заклепки на конских упряжах.В наши дни заклепки выполняют скорее декоративную функцию. Однако для рабочих джинсов строителей и фермеров они все еще актуальны как укрепляющий элемент.Горизонтальная петля на рубашкеЗавершает наш обзор таинственная горизонтальная петля. Не буду томить: она нужна для того, чтобы нижняя пуговица могла выдержать напряжение во время движений и прочих «телесных перформансов».Такая петля прощает интенсивные движения и уберегает от неожиданных потерь пуговиц. Кроме того, благодаря горизонтальным петелькам пуговицы не будут расстегиваться.Теперь вам известны тайны, скрываемые за дверцами шкафа. Если и у вас в рукаве припасены интересные наблюдения об одежде — приглашаю вас в комментарии: обсудим!