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Вокруг света по тротуарам, или Как выглядят улицы в разных городах по всему миру


Пропитанный солнцем Джайсалмер часто называют «Золотым городом» Индии.

Пропитанный солнцем Джайсалмер часто называют «Золотым городом» Индии.

Каждый раз, идя по той или иной улице, мало кто задумывается, что в большинстве случаев – все они являются, по меньшей мере, зеркалом, отражающим наследие, культуру, историю, характер и настроение не только города, а и людей в нём. Добро пожаловать на виртуальную прогулку по городским улицам в разных уголках мира.

1. Париж, Франция


Париж - город чёрно-белых фильмов, ароматных круассанов и влюблённых.

Париж - город чёрно-белых фильмов, ароматных круассанов и влюблённых.

 

2. Марракеш, Марокко


Марракеш - яркий город насыщенных цветов.

Марракеш - яркий город насыщенных цветов.

 

3. Гавана, Куба


Гавана — колоритный и притягательный город, один из самых необычных во всем мире.

Гавана — колоритный и притягательный город, один из самых необычных во всем мире.

 

4. Новый Тайбэй, Тайвань


Тайбэй — воплощение тайваньского экономического чуда, город промышленности и экономики и если ещё не город будущего, то уже очень близко к тому.

Тайбэй — воплощение тайваньского экономического чуда, город промышленности и экономики и если ещё не город будущего, то уже очень близко к тому.

 

5. Санторини, Греция


Санторини — живописный архипелаг в Эгейском море.

Санторини — живописный архипелаг в Эгейском море.

 

6. Картахена, Колумбия


Картахена - запах морского бриза, который невозможно перепутать ни с чем.

Картахена - запах морского бриза, который невозможно перепутать ни с чем.

 

7. Киото, Япония


Киото был столицей Японии более тысячи лет, став за это время хранилищем лучших достижений японского искусства, культуры, религии и мысли.

Киото был столицей Японии более тысячи лет, став за это время хранилищем лучших достижений японского искусства, культуры, религии и мысли.

 

8. Алачаты, Турция


Алачаты - настоящая восточная сказка.

Алачаты - настоящая восточная сказка.

 

9. Умбрия, Италия


Умбрия — «зелёное сердце Италии».

Умбрия — «зелёное сердце Италии».

 

10. Белиз, Центральная Америка


Если и отправлять за обновлением души и тела - то однозначно в Белиз.

Если и отправлять за обновлением души и тела - то однозначно в Белиз.

 

11. Сучжоу, Китай


Сучжоу иногда называют «Восточной Венецией».

Сучжоу иногда называют «Восточной Венецией».

 

12. Барселона, Испания


Гордая, самовлюбленная, взрывная, полная гениев и бездарей, влюбляющая и влюблённая, утомляющая и утомлённая - всё это про Барселону.

Гордая, самовлюбленная, взрывная, полная гениев и бездарей, влюбляющая и влюблённая, утомляющая и утомлённая - всё это про Барселону.

 

13. Гамильтон, Бермудские острова


Гамильтон — уютный городок на берегах реки Вайкато.

Гамильтон — уютный городок на берегах реки Вайкато.

 

14. Баия, Бразилия


Зажигательная Баия.

Зажигательная Баия.

 

15. Оксфорд, Англия


Оксфорд — лучшее место для знакомства с английскими традициями.

Оксфорд — лучшее место для знакомства с английскими традициями.

 

16. Бангкок, Таиланд


Огромный, вечно переполненный, красочный Бангкок — столица Таиланда, один из главных деловых, культурных и туристических центров королевства.

Огромный, вечно переполненный, красочный Бангкок — столица Таиланда, один из главных деловых, культурных и туристических центров королевства.

 

17. Александрия, Египет


Александрия представляет собой своеобразный симбиоз древней истории и современного пляжного курорта.

Александрия представляет собой своеобразный симбиоз древней истории и современного пляжного курорта.

 

18. Амстердам, Голландия


Амстердам - это порок, очарование и волшебство.

Амстердам - это порок, очарование и волшебство.

 

19. Сусс, Тунис



«Жемчужина побережья» Сусс — самый популярный, шумный и молодёжный курорт Туниса.

 

20. Будапешт, Венгрия


Сказать, что Будапешт — самая настоящая «жемчужина» Европы и красивейшая её столица, значит не сказать ровным счётом ничего.

Сказать, что Будапешт — самая настоящая «жемчужина» Европы и красивейшая её столица, значит не сказать ровным счётом ничего.

 

21. Бруклин, Нью-Йорк


Бруклин - то место, которое мало кого оставит равнодушным.

Бруклин - то место, которое мало кого оставит равнодушным.

 

22. Столовая гора, Южная Африка


Столовая гора - взрывная смесь первобытной экзотики и рациональной современности.

Столовая гора - взрывная смесь первобытной экзотики и рациональной современности.

 

23. Эвора, Португалия


Эвора — один из красивейших городов Португалии.

Эвора — один из красивейших городов Португалии.

 

24. Линдау, Германия


Линдау — единственный баварский город, которому посчастливилось оказаться на берегу Боденского озера.

Линдау — единственный баварский город, которому посчастливилось оказаться на берегу Боденского озера.

 

25. Старый город, Хараре, Эфиопия


Хараре - «город цветущих деревьев» — круглый год он утопает в цветении экзотических деревьев — акации, бугенвиллеи, джакаранды.

Хараре - «город цветущих деревьев» — круглый год он утопает в цветении экзотических деревьев — акации, бугенвиллеи, джакаранды.

 

26. Квинсленд, Австралия


Квинсленд ассоциируется у путешественников с наиболее известными достопримечательностями континента.

Квинсленд ассоциируется у путешественников с наиболее известными достопримечательностями континента.

 

27. Санкт-Петербург, Россия


Культурная столица России, северная Венеция, детище Петра — так часто называют Санкт-Петербург.

Культурная столица России, северная Венеция, детище Петра — так часто называют Санкт-Петербург.

 

28. Квебек, Канада


Квебек — один из немногих городов на североамериканском континенте, где сохранилась франкоязычная культура.

Квебек — один из немногих городов на североамериканском континенте, где сохранилась франкоязычная культура.

 

29. Дубровник, Хорватия


Дубровник — главный курорт на Адриатическом море, включенный ЮНЕСКО в список лучших европейских памятников эпохи Возрождения.

Дубровник — главный курорт на Адриатическом море, включенный ЮНЕСКО в список лучших европейских памятников эпохи Возрождения.

 

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