Вокруг света по тротуарам, или Как выглядят улицы в разных городах по всему миру

Пропитанный солнцем Джайсалмер часто называют «Золотым городом» Индии.

1. Париж, Франция

Париж - город чёрно-белых фильмов, ароматных круассанов и влюблённых.

2. Марракеш, Марокко

Марракеш - яркий город насыщенных цветов.

3. Гавана, Куба

Гавана — колоритный и притягательный город , один из самых необычных во всем мире.

4. Новый Тайбэй, Тайвань

Тайбэй — воплощение тайваньского экономического чуда, город промышленности и экономики и если ещё не город будущего, то уже очень близко к тому.

5. Санторини, Греция

Санторини — живописный архипелаг в Эгейском море.

6. Картахена, Колумбия

Картахена - запах морского бриза, который невозможно перепутать ни с чем.

7. Киото, Япония

Киото был столицей Японии более тысячи лет, став за это время хранилищем лучших достижений японского искусства , культуры, религии и мысли.

8. Алачаты, Турция

Алачаты - настоящая восточная сказка.

9. Умбрия, Италия

Умбрия — «зелёное сердце Италии».

10. Белиз, Центральная Америка

Если и отправлять за обновлением души и тела - то однозначно в Белиз.

11. Сучжоу, Китай

Сучжоу иногда называют «Восточной Венецией».

12. Барселона, Испания

Гордая, самовлюбленная, взрывная, полная гениев и бездарей, влюбляющая и влюблённая, утомляющая и утомлённая - всё это про Барселону .

13. Гамильтон, Бермудские острова

Гамильтон — уютный городок на берегах реки Вайкато.

14. Баия, Бразилия

Зажигательная Баия.

15. Оксфорд, Англия

Оксфорд — лучшее место для знакомства с английскими традициями.

16. Бангкок, Таиланд

Огромный, вечно переполненный, красочный Бангкок — столица Таиланда, один из главных деловых, культурных и туристических центров королевства.

17. Александрия, Египет

Александрия представляет собой своеобразный симбиоз древней истории и современного пляжного курорта.

18. Амстердам, Голландия

Амстердам - это порок, очарование и волшебство.

19. Сусс, Тунис

«Жемчужина побережья» Сусс — самый популярный, шумный и молодёжный курорт Туниса.

20. Будапешт, Венгрия

Сказать, что Будапешт — самая настоящая «жемчужина» Европы и красивейшая её столица, значит не сказать ровным счётом ничего.

21. Бруклин, Нью-Йорк

Бруклин - то место, которое мало кого оставит равнодушным.

22. Столовая гора, Южная Африка

Столовая гора - взрывная смесь первобытной экзотики и рациональной современности.

23. Эвора, Португалия

Эвора — один из красивейших городов Португалии.

24. Линдау, Германия

Линдау — единственный баварский город, которому посчастливилось оказаться на берегу Боденского озера.

25. Старый город, Хараре, Эфиопия

Хараре - «город цветущих деревьев» — круглый год он утопает в цветении экзотических деревьев — акации, бугенвиллеи, джакаранды.

26. Квинсленд, Австралия

Квинсленд ассоциируется у путешественников с наиболее известными достопримечательностями континента .

27. Санкт-Петербург, Россия

Культурная столица России, северная Венеция, детище Петра — так часто называют Санкт-Петербург.

28. Квебек, Канада

Квебек — один из немногих городов на североамериканском континенте, где сохранилась франкоязычная культура.

29. Дубровник, Хорватия

Дубровник — главный курорт на Адриатическом море , включенный ЮНЕСКО в список лучших европейских памятников эпохи Возрождения.