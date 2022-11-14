7 советов из легендарной «Книги о вкусной и здоровой пище», которые сегодня покажутся странными

1. Лайфхак для чистоты мусорного ведра

Вот золу в ведро сегодня как-то не додумаются насыпать. /Фото: 404content.com

2. «Гигиена» мусорного ведра

/Фото: radikal.ru Керосином, оказывается, использовали и для мытья./Фото: radikal.ru

3. «Аперитив» после чая

Чай и вино в один прием - совет из советской книги. /Фото: hunterandbligh.com.au

4. Лайфхак на случай отсутствия холодильника

Нет в доме холодильника? Запаситесь льдом! /Фото: pinterest.de

5. Запрет на объединение комнат

Квартиры-студии в советской действительности были недопустимы. /Фото: roomester.ru

6. Загромождение кухни гаджетами

Оказывается, в СССР был свой набор гаджетов на все случаи жизни. /Фото: art-mod.org/

7. Лайфхаки по сервировке стола

Авторы книги советуют даже свою скатерть на конкретный прием пищи. /Фото: factroom.ru