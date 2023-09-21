Краткой мудрости пост

Притчи можно перечитывать бесконечное количество раз и постоянно открывать в них для себя что-то новое. Даже если они написаны всего в несколько строк.
Делимся этими важными уроками жизни.
О друзьях
Robin Benad
У мудрого человека спросили: «Сколько видов дружбы существует?» «Четыре, — ответил он. — Есть друзья как еда — каждый день ты нуждаешься в них. Есть друзья как лекарство — ищешь их, когда тебе плохо. Есть друзья как болезнь — они сами ищут тебя. Но есть друзья как воздух — их не видно, но они всегда с тобой».
Как на нас влияют слова?
Charlie Foster
Беседуют два приятеля:
— Моя жена такая неопрятная и неаккуратная! Я ей все время об этом говорю, но с каждым годом все становится только хуже и хуже.
На что второй ему отвечает:
— А моя такая умница и замечательная хозяйка! И с каждым годом становится все лучше и лучше! Я ей тоже постоянно об этом говорю.
То, чем наполнена душа
Joshua Earle
Однажды несколько человек нарочно громко осуждали мудрого человека, когда тот проходил по их кварталу. Тот все слышал, но ответил им улыбкой и желал здравствовать. Некто спросил его:
— Ты улыбался и желал этим людям здоровья, неужели ты не испытывал к ним злости?
На что мужчина ответил:
— Когда я прихожу на рынок, я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке. Так же и при общении с людьми: я могу тратить только то, чем наполнена моя душа.
Всегда начинай с себя
Oliver Berghold
Одна семейная пара переехала жить в новый дом. Утром, едва проснувшись, жена выглянула в окно и увидела соседку, которая вывесила просушить выстиранное белье.
— Посмотри, какое грязное у нее белье, — сказала она мужу.
Но тот читал газету и не обратил на это никакого внимания.
— Наверное, у нее плохое мыло, или она совсем не умеет стирать. Надо бы ее поучить.
И так было всякий раз: когда соседка развешивала белье, жена удивлялась тому, какое оно грязное.
В одно прекрасное утро, посмотрев в окно, она воскликнула:
— О! Сегодня белье чистое! Наверное, научилась стирать!
— Да нет, — сказал муж, — просто я сегодня встал пораньше и вымыл окно.
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