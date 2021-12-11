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15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Нитки, веревки и канаты — материал уютный, располагающий к рукоделию, и потому-то декор из них создает такую приятную атмосферу.

И если вы еще не знаете, чем украсить свой интерьер, обратите внимание на 15 уникальных вариантов использования этого материала в оформлении дома и не только.

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

1. Полки

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Полки, подвешенные на веревках.

Очаровательные полки, подвешенные на веревках или канатах — оригинальный предмет декора, который прекрасно впишется в любой интерьер.

2. Абажур

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Абажур из ниток от дизайнера Ana Kraš.

Дизайнерский светильник Bonbons, сделанный из ярких ниток, поможет освежить интерьер спальни.

3. Консоль

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Небольшая функциональная консоль, декорированная толстыми однотонными или цветными веревками, станет идеальным местом для хранения пластинок и книг.

4. Светильники

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Люстра и светильник из каната.

Обычный грубый канат позволит создать собственный неповторимый светильник или оригинальную люстру.

5. Ширма

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Легкая ширма из металла и светлых ниток поможет грамотно разделить пространство комнаты и украсит интерьер.

6. Перегородка

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Декоративная перегородка.

Стильная канатная перегородка позволит визуально разделить пространство и при этом не занимает много места и пропускает свет.

7. Перила лестницы

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Канатные перила лестницы.

Толстые канаты станут фантастическим декором лестничных перил. Особенно актуально такой декор будет выглядеть в интерьерах в морском стиле.

8. Мебель

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Мебель, украшенная канатами.

Практически любой предмет мебели можно украсить с помощью канатов. Кофейный столик и кресло, декорированные канатами или веревками добавят уюта интерьеру квартиры.

9. Декор помещения

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Удивительный декор потолков.

Фантастические примеры декора помещений с помощью цветных ниток.

10. Подвесная полка

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Настенная полка «Паразит».

Детали полки выполнены из многослойной фанеры и ярко голубых веревок с крючками, которые позволят разместить полку практически в любом месте: на стене, двери или спинке кровати.

11. Картина

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Картина из ниток.

Оригинальная картина в стиле стринг-арт, сделанная из разноцветных ниток, прекрасно впишется в интерьер современной квартиры.

12. Круглый коврик

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Коврик из каната.

Замечательный круглый коврик, который очень просто смастерить из толстого каната, клея и плотной ткани.

13. Подхваты для штор

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Подхваты для штор из канатов и веревок.

 

Из каната или толстой веревки можно сделать оригинальные подхваты для штор.

14. Вазы

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Вазы для цветов и фруктов, декорированные канатом или веревкой, станут оригинальным украшением стола.

15. Декор стула

15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Спинка стула, декорированная яркими нитками.

Яркие нитки помогут освежить и украсить старые надоевшие стулья.

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