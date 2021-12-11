15 необычных предметов мебели и элементов декора, сделанных из ниток, веревок и канатов

Нитки, веревки и канаты — материал уютный, располагающий к рукоделию, и потому-то декор из них создает такую приятную атмосферу.

И если вы еще не знаете, чем украсить свой интерьер, обратите внимание на 15 уникальных вариантов использования этого материала в оформлении дома и не только.

1. Полки

Полки, подвешенные на веревках.

Очаровательные полки, подвешенные на веревках или канатах — оригинальный предмет декора, который прекрасно впишется в любой интерьер.

2. Абажур

Абажур из ниток от дизайнера Ana Kraš.

Дизайнерский светильник Bonbons, сделанный из ярких ниток, поможет освежить интерьер спальни.

3. Консоль

Небольшая функциональная консоль, декорированная толстыми однотонными или цветными веревками, станет идеальным местом для хранения пластинок и книг.

4. Светильники

Люстра и светильник из каната.

Обычный грубый канат позволит создать собственный неповторимый светильник или оригинальную люстру.

5. Ширма

Легкая ширма из металла и светлых ниток поможет грамотно разделить пространство комнаты и украсит интерьер.

6. Перегородка

Декоративная перегородка.

Стильная канатная перегородка позволит визуально разделить пространство и при этом не занимает много места и пропускает свет.

7. Перила лестницы

Канатные перила лестницы.

Толстые канаты станут фантастическим декором лестничных перил. Особенно актуально такой декор будет выглядеть в интерьерах в морском стиле.

8. Мебель

Мебель, украшенная канатами.

Практически любой предмет мебели можно украсить с помощью канатов. Кофейный столик и кресло, декорированные канатами или веревками добавят уюта интерьеру квартиры.

9. Декор помещения

Удивительный декор потолков.

Фантастические примеры декора помещений с помощью цветных ниток.

10. Подвесная полка

Настенная полка «Паразит».

Детали полки выполнены из многослойной фанеры и ярко голубых веревок с крючками, которые позволят разместить полку практически в любом месте: на стене, двери или спинке кровати.

11. Картина

Картина из ниток.

Оригинальная картина в стиле стринг-арт, сделанная из разноцветных ниток, прекрасно впишется в интерьер современной квартиры.

12. Круглый коврик

Коврик из каната.

Замечательный круглый коврик, который очень просто смастерить из толстого каната, клея и плотной ткани.

13. Подхваты для штор

Подхваты для штор из канатов и веревок.

Из каната или толстой веревки можно сделать оригинальные подхваты для штор.

14. Вазы

Вазы для цветов и фруктов, декорированные канатом или веревкой, станут оригинальным украшением стола.

15. Декор стула

Спинка стула, декорированная яркими нитками.

Яркие нитки помогут освежить и украсить старые надоевшие стулья.

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