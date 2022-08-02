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Странности фаст-фуда: 10 странных блюд из ресторанов быстрого питания из разных уголков мира


Гамбургер из брюссельской капусты и прочие странности фаст-фуда.

Гамбургер из брюссельской капусты и прочие странности фаст-фуда.

Когда сеть ресторанов быстрого питания становится достаточно большой, она неизбежно расширяется на международные рынки. Поэтому горячо любимые в Америке гамбургеры, пиццу и куриные крылышки можно найти во всем мире. Тем не менее, мало кто знает, что в других странах в общепите встречаются и довольно странные блюда, которые были включены в меню с учетом местных вкусов.

1. Зеленый чай Blizzard


Зеленый чай Blizzard.

Зеленый чай Blizzard.

 

Кофе со льдом уже давно стал популярным продуктом в США и в Европе, поэтому удивительно, что до сих пор не появился чай со льдом. На самом деле, он появился... Правда, это не напиток, а чтобы попробовать этот десерт, нужно поехать в Азию. Хотя зеленый чай Blizzard доступен только в Китае и Таиланде, он невероятно популярен среди азиатских клиентов заведений. В Китае после появления на рынке, этот чай быстро стал хитом продаж. В продаже есть Blizzard с добавлением красных бобов или миндаля.

2. МакНаггетсы со шпинатом и сыром


МакНаггетсы со шпинатом и сыром.

МакНаггетсы со шпинатом и сыром.

 

Шпинат и пармезан довольно популярные продукты питания, поэтому неудивительно, что они появились и в общепите. В МакДональдсе в Италии в продаже появились МакНаггетсы с начинкой из пастообразного зеленого шпината и сыра.
Хотя (что уж тут грешить) эти наггетсы выглядят просто отвратительными внешне, они быстро стали очень популярными среди посетителей ресторана, равно как и тосканские пироги с сыром. Создается впечатление, что в Италии у почитателей фаст-фуда весьма странные кулинарные вкусы. В этой стране неохотно берут "стандартные" блюда, но чем блюдо "более странное", тем оно более популярное.

3. Бургер с фуа-гра


Бургер с фуа-гра.

Бургер с фуа-гра.

 

Фуа-гра - паштет из мелко размолотой утиной печени является французским деликатесом, который очень популярен среди богатых людей. Это не удивительно, поскольку блюдо довольно дорогое и было бы странным искать его в ресторане фаст-фуда. Естественно, это врено, если речь не идет о Японии, которая не перестает удивлять весь мир. Несколько лет назад в американских ресторанах быстрого питания Wendy’s, расположенных в Японии, появился гамбургер за $ 16 с начинкой из фуа – гра, сэндвичи с трюфелями и белыми грибами на гриле, а также куриные котлеты с авокадо и васаби.

4. Эби Филе-O


Эби Филе-O - гамбургер по-японски.

Эби Филе-O - гамбургер по-японски.

 

Креветки любят во всём мире. Особенно они популярны в Японии. В этой стране повара даже состряпали гамбургер, сделанный практически только их этих морских рачков. Эби Филе-O был включен в состав меню японского МакДоналдьса. Сэндвич, напоминающий по виду стандартный Филе-O-Фиш (отсюда и произошло название), состоит из пирожка в панировке, начиненного кусками креветок во фритюре вместе с яйцом и мукой. Увенчан сэндвич листьями салата и майонезом. Для тех же, кто не хочет более классические блюда, предлагаются жареные креветки с соусом темпура в качестве гарнира.

5. МакРайс бургер


МакРайс бургер: рис вместо булочки.

МакРайс бургер: рис вместо булочки.

 

Как правило, по названию бутерброда судят о его начинке: ветчина, курица и т.д. Но в МакДональдсе, похоже, вовсе не руководствуются этой логикой — ведь у их нового блюда по названию можно судить не о начинке, а о том, из чего состоит булочка. Тайваньский МакДональдс предлагает своим клиентам гамбургер МакРайс с котлетой из говядины или довольно стандартным жареным цыпленком с капустой или листьями салата. Только вместо обычной булочки это блюдо подается между двумя жареными пирожками из прессованного клейкого риса.

6. Винтер Дабл Кинг


Винтер Дабл Кинг - супер пицца.

Винтер Дабл Кинг - супер пицца.

 

Стоит представить себе: зайти в местный Pizza Hut и заказать пиццу со... всем. Причем, в буквальном смысле со всем, т.е. со всеми ингредиентами, которые только найдутся на местной кухне. В японском Pizza Hut в меню есть пицца Винтер Дабл Кинг, начинка которой состоит из очень длинного списка ингредиентов. В состав, к примеру, входят краб, лук, яйцо, кукуруза, картофель, брокколи и говядина. Как будто это недостаточно безумно, корж фарширован креветками в соусе из майонеза.

7. Пончик со свининой и морскими водорослями


Пончик со свининой и морскими водорослями.

Пончик со свининой и морскими водорослями.

 

Пончики являются довольно вариативным блюдом. Однако, обычно их объединяет то, что в любом случае они сладкие и покрыты топингом из шоколада, ванили и т. д. Dunkin' Donuts в Китае предлагает клиентам уникальную китайскую начинку на американском тесте: традиционный пончик увенчан посыпкой из мелко измельченной свинины и сушеных водорослей. Что удивительно, как только компания выпустила столь сомнительный пончик, цены на ее акции резко подскочили.

8. Гамбургер-сюрприз из брюссельской капусты


Гамбургер-сюрприз из брюссельской капусты

Гамбургер-сюрприз из брюссельской капусты

 

Если попросить назвать любого человека самый омерзительный овощ, многие сразу вспомнят брюссельскую капусту. Явно так не думают в Соединенном Королевстве, где в меню Burger King на Рождество 2010 года появился бургер-сюрприз: гамбургер, увенчанный жареной и панированной брюссельской капустой. Поскольку почти никто не стал покупать это странное блюдо, буквально через пару дней его сняли с продажи и забыли, как страшный сон.

9. МакПиво


МакПиво.

МакПиво.

 

Бургеры и пиво. Для полного счастья не хватает разве что футбола. Однако, в обычном МакДональдсе пиво, к сожалению, не продается. В Европе же решили поступить по-другому. Пиво появилось в меню популярного ресторана общепита во Франции, Германии и Португалии. В последнее же время параллельно с гамбургерами пенный напиток стал продаваться также в Южной Корее. Причина этого довольно проста: недавнее исследование показало, что средний житель Южной Кореи потребляет в четыре раза больше алкоголя, чем средний американец.

10. Тысячелетнее яйцо в чаше риса


Тем, кто не знает, что такое "тысячелетнее яйцо", и тем, у кого слабый желудок, не стоит читать дальше. Этот китайский деликатес выглядит, пахнет и на вкус совершенно отвратителен. По сути, это яйцо, которое было выдержано несколько месяцев в глине или в специальной смеси без доступа воздуха. В итоге получается черный "деликатес "с желеобразным зеленым желтком, который воняет тухлыми яйцами и уриной. В Китае в сети общепита KFC начали продавать следующее блюдо: миска отварного риса, который напоминает по консистенции овсянку, в которой плавают куски этих гниющих "деликатесов". Удивительно, но блюдо довольно часто покупают.

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Странности фаст-фуда: 10 странных блюд из ресторанов быстрого питания из разных уголков мира

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Странности фаст-фуда: 10 странных блюд из ресторанов быстрого питания из разных уголков мираПодписаться на мой Instagram
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