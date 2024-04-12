Фирменный способ посадки огурцов

Хотите собрать первые огурчики уже в мае? Тогда посадите рассаду особым, фирменным способом для раннего урожая! В таком случае земля быстрее прогреется, огурцы тронутся в рост и порадуют вас плодами в любую, даже холодную погоду.

Способ совсем не сложный, но крайне любопытный и результативный!







Посадка огурцов в мешки

Когда садить рассаду?

Особенности выращивания огурцов в мешках

Для данного способа вам понадобятся плотные полиэтиленовые мешки на 50 л. Можно использовать оставшиеся от грунта или, например, корма для питомцев. Мешки рекомендуется заполнить растительными остатками ещё с прошлого сезона. В ход идёт всё: трава, листья после обрезки и т. п. За зиму-весну она высыхает и становится супер-питательной основой для выращивания огурцов!Огурчики будут готовы к посадке уже через неделю. Когда появились семядоли и выглянул первый листочек — можно приступать к огородным делам! Выбирайте партенокарпические, с женскими цветками, пучкового сорта. Мешок с растительными остатками дополните питательным грунтом. Высадите рассаду.Сверху добавьте ещё слой растительных остатков, чтобы они удерживали влагу и температуру. Накройте рассаду пластиковой бутылкой без дна и крышки. Хорошенько пролейте.Мешки лучше заранее поставить в теплицу/на грядки, где они будут стоять. Если у вас нет таких больших мешков в наличии, то можно взять объём поменьше и просто сделать разрез снизу. Тогда корни огурцов со временем прорастут в грядку. Наконец, пересаженную рассаду обязательно прикройте спанбондом (сбоку она должна проветриваться).Время от времени вносите ЭМ-препараты для ускорения компостирования растительных остатков. Тогда не будет необходимости подкармливать огурцы весь сезон!Остаётся только ждать и периодически поливать! Огурчики в таких комфортных условиях растут очень быстро и замечательно плодоносят.