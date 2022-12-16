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В чем секрет правильного чаепития и традиционных японских чайников


В чем секрет правильного чаепития и традиционных японских чайников

Потребление чая имеет древнюю историю и древние традиции. Из Китая они распространялись вместе со странствующими монахами в близлежащие страны, добравшись и до островной Японии. Напиток пришелся по вкусу сначала японской знати, а затем и простым людям. Древние каноны употребления бодрящего напитка были приведены в соответствие с японской жизненной философией. В традициях японцев нет мелочей – все расписано в строгом соответствии со временем года и суток, указано поведение участников, сорта чая, которые будут дегустироваться, а также посуда, в которой напиток готовится.

Философский смысл чаепития


Чайная церемония - красивейший ритуал, сохранившийся с древности.

Чайная церемония - красивейший ритуал, сохранившийся с древности.


Удивительный напиток пришел в Японию из Китая в VII веке. Изначально чай был напитком буддийских монахов. Он помогал им медитировать и служил ритуальным подношением Будде. Распространяя свою религию, монахи способствовали и популяризации чая. Изначально его пили как целебное или ритуальное средство. Позже этот напиток стали употреблять для удовольствия. Лучшие и самые дорогие сорта чая вкушали император и придворные. Напиток попроще пили самураи. Для простых японцев чаепитие еще долгое время оставалось недоступным.

Монахи имели огромный авторитет при дворе, оказывали влияние на политическую и духовную жизнь общества. В XIII веке монахом Дае были разработаны основы чайной церемонии, которую неукоснительно соблюдали при чаепитии. Каждое действие ритуала носило определенный философский смысл. Четырьмя основными принципами чайной церемонии были: покой и тишина, гармония, чистота, почтительность.
Для монахов чаепитие было частью медитации.

Для монахов чаепитие было частью медитации.

 

Все атрибуты и действия этого ритуала должны были быть максимально естественными и простыми. Сама церемония проводилась в специальном чайном домике, напоминавшем хижину крестьянина. Домик окружал сад – тянива, а из сада к дому вела специальная дорожка из камней – родзи. Правила церемонии предписывали использование определенной посуды, строгий порядок действий участвующих в ней людей, темы их бесед. Чайная церемония рассматривалась не как простое чаепитие, а как вид духовной практики.
В Японии существуют специальные школы для изучения тонкостей чайной церемонии.

В Японии существуют специальные школы для изучения тонкостей чайной церемонии.

 

Окончательно правила и традиции чайной церемонии были сформированы великим мастером Сэн-но Рикю в XVI веке. Уже пять столетий в Японии существует система чайных школ, где изучаются традиции чайной церемонии, порядок ее проведения, отрабатываются навыки чайного мастера по приготовлению бодрящего напитка.

Особые обряды чайной церемонии


В чайной церемонии используется большое количество особенной посуды.

В чайной церемонии используется большое количество особенной посуды.

 

Чаепитие для японцев и китайцев – это не просто приятное времяпрепровождение и дегустация вкусного напитка, а целая жизненная философия. Выбирая время для чайной церемонии, они на некоторый временной промежуток оставляют свои мирские дела, суету бытия для того, чтобы подумать и поговорить о высших материях, о философских законах жизни.

Сам чайный домик, его убранство, а также посуда, которой пользуются во время церемонии, должны быть простыми, но изящными и изысканными. Для японцев чрезвычайно важна преемственность поколений, поэтому домик тясицу украшают картины старых мастеров, свитки с изречениями древних философов. Посуда также должна носить следы длительного использования, быть старой, но безупречно чистой.
Тясицу - японский чайный домик.

Тясицу - японский чайный домик.

 

Основная посуда, участвующая в церемонии: чайник тэцубин; деревянная шкатулка, в которой хранится чай (тябако); котел для воды; бамбуковый венчик, чтобы размешивать напиток, а также бамбуковая ложка, чтобы насыпать чай. Чайники и котлы – обязательно чугунные или медные. Непременный атрибут японского чаепития – чаша для приготовления густого чая маття. Она изготовлена из керамики.
Чай маття.

Чай маття.

 

Во время приготовления маття гости сохраняют молчание, внимательно наблюдая за действиями чайного мастера. К звукам приготовления добавляется потрескивание очага, шипение закипающего чайника. Участники церемонии отрешены от мира и сосредоточены на приготовлении напитка – этот процесс сродни медитации.

Место и время проведения церемонии подробно расписаны, как каждый жест и каждый шаг мастера, а также гостей, темы их бесед.

Магия японского чайника


Самые дорогие сорта чая мог позволить себе только император.

Самые дорогие сорта чая мог позволить себе только император.

 

Чайники, как и ароматный чай, пришли в Японию из Китая. Изначально китайцы употребляли этот напиток как лекарство, а заваривали его в чайниках из глины, которую добывали в окрестностях города Иссин. Эта глина имела красный цвет и особую, пористую структуру. Она как нельзя лучше подходила для изготовления посуды, предназначавшейся для заваривания ароматных чайных листьев.

Напиток интенсивно насыщался кислородом, который пропускала глина, оставляя жидкость внутри. Чай при заваривании в такой посуде целиком отдавал напитку весь свой аромат и вкус.
Чайники из иссинской глины.

Чайники из иссинской глины.

 

Сам чайник пропитывался эфирными маслами, содержащимися в листьях, их вкусом, поэтому чем чаще заваривался напиток в чайнике, тем богаче становился его вкус. Древние чайники из иссинской глины обладают особой способностью: если в них просто налить кипяток, дать настояться, то можно получить настоящий чай – настолько сильно материал чайника абсорбирует в себя запахи и вкусы.

В Японии широкую популярность приобрели чайники из металла – чугуна и меди, они стали следующей ступенькой эволюции котлов, в которых над горящими углями грели кипяток для заварки бодрящего напитка. Наиболее востребованные изделия из чугуна – тэцубины. Из чугуна, покрытого изнутри эмалью, а также из керамики изготавливают еще одни известные японские заварочные чайники – кюсу.
Тэцубины и кюсу.

Тэцубины и кюсу.

 

Исторически сложилось, что самые лучшие чайники в Стране восходящего солнца производят мастера из Ямагата и Иватэ.

Разновидности японских чайников


Чугунные чайники тэцубины.

Чугунные чайники тэцубины.

 

Тэцубин до настоящего времени популярен в Японии. Он является показателем высокого статуса владельца. Эти чайники бывают большими – в них помещается до пяти литров чая, но бывают и совсем маленькими – всего на две чашечки. Чугунные чайники обладают удивительными и ценными свойствами: напиток в них отлично раскрывает все свои полезные качества, вкус и аромат, а также долго остается горячим. Обычно мастера украшают тэцубин всевозможными рельефными узорами.
Современные тэцубины отличаются от классических своей яркостью.

Современные тэцубины отличаются от классических своей яркостью.

 

Современные чугунные чайники претерпели некоторые изменения. Их качество осталось неизменным, а вот внешний вид преобразился. Согласно требованиям потребительского рынка, чайники стали делать яркими, цветными. Их раскрашивают вручную в нагретом до 250⁰C состоянии.

Глиняные чайники кюсу имеют свои секреты. В зависимости от сорта завариваемого чая они выглядят по-разному: имеют или не имеют ручку, ситечко. Кроме этого, ручка может располагаться сбоку, сверху или сзади. Глина для кюсу также используется разная: желтая, красная, белая, зеленая, фиолетовая.
Традиционные чайники из глины.

Традиционные чайники из глины.

 

Вкус чая в чайниках из красной глины становится мягким, «жирным». Особый обжиг такой глины делает ее черной, а напиток, заваренный в такой посуде, становится благородным, раскрывается тончайшими оттенками вкуса.

Желтая глина, обожженная до фиолетового цвета, делает вкус чая насыщенным, мягким и нежным, а аромат – более тонким.
Чайники кюсу имеют разную форму, цвет и узор.

Чайники кюсу имеют разную форму, цвет и узор.

 

В Европу чайник пришел вместе с чаем в XVI веке. Сначала использовалась китайская и японская посуда, а затем европейцы наладили собственное производство. Чайники изготавливались из металла, фарфора, керамики.

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В чем секрет правильного чаепития и традиционных японских чайников

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