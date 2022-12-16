В чем секрет правильного чаепития и традиционных японских чайников

Потребление чая имеет древнюю историю и древние традиции. Из Китая они распространялись вместе со странствующими монахами в близлежащие страны, добравшись и до островной Японии. Напиток пришелся по вкусу сначала японской знати, а затем и простым людям. Древние каноны употребления бодрящего напитка были приведены в соответствие с японской жизненной философией. В традициях японцев нет мелочей – все расписано в строгом соответствии со временем года и суток, указано поведение участников, сорта чая, которые будут дегустироваться, а также посуда, в которой напиток готовится.
Философский смысл чаепития
Чайная церемония - красивейший ритуал, сохранившийся с древности.
Удивительный напиток пришел в Японию из Китая в VII веке. Изначально чай был напитком буддийских монахов. Он помогал им медитировать и служил ритуальным подношением Будде. Распространяя свою религию, монахи способствовали и популяризации чая. Изначально его пили как целебное или ритуальное средство. Позже этот напиток стали употреблять для удовольствия. Лучшие и самые дорогие сорта чая вкушали император и придворные. Напиток попроще пили самураи. Для простых японцев чаепитие еще долгое время оставалось недоступным.
Монахи имели огромный авторитет при дворе, оказывали влияние на политическую и духовную жизнь общества. В XIII веке монахом Дае были разработаны основы чайной церемонии, которую неукоснительно соблюдали при чаепитии. Каждое действие ритуала носило определенный философский смысл. Четырьмя основными принципами чайной церемонии были: покой и тишина, гармония, чистота, почтительность.
Для монахов чаепитие было частью медитации.
Все атрибуты и действия этого ритуала должны были быть максимально естественными и простыми. Сама церемония проводилась в специальном чайном домике, напоминавшем хижину крестьянина. Домик окружал сад – тянива, а из сада к дому вела специальная дорожка из камней – родзи. Правила церемонии предписывали использование определенной посуды, строгий порядок действий участвующих в ней людей, темы их бесед. Чайная церемония рассматривалась не как простое чаепитие, а как вид духовной практики.
В Японии существуют специальные школы для изучения тонкостей чайной церемонии.
Окончательно правила и традиции чайной церемонии были сформированы великим мастером Сэн-но Рикю в XVI веке. Уже пять столетий в Японии существует система чайных школ, где изучаются традиции чайной церемонии, порядок ее проведения, отрабатываются навыки чайного мастера по приготовлению бодрящего напитка.
Особые обряды чайной церемонии
В чайной церемонии используется большое количество особенной посуды.
Чаепитие для японцев и китайцев – это не просто приятное времяпрепровождение и дегустация вкусного напитка, а целая жизненная философия. Выбирая время для чайной церемонии, они на некоторый временной промежуток оставляют свои мирские дела, суету бытия для того, чтобы подумать и поговорить о высших материях, о философских законах жизни.
Сам чайный домик, его убранство, а также посуда, которой пользуются во время церемонии, должны быть простыми, но изящными и изысканными. Для японцев чрезвычайно важна преемственность поколений, поэтому домик тясицу украшают картины старых мастеров, свитки с изречениями древних философов. Посуда также должна носить следы длительного использования, быть старой, но безупречно чистой.
Тясицу - японский чайный домик.
Основная посуда, участвующая в церемонии: чайник тэцубин; деревянная шкатулка, в которой хранится чай (тябако); котел для воды; бамбуковый венчик, чтобы размешивать напиток, а также бамбуковая ложка, чтобы насыпать чай. Чайники и котлы – обязательно чугунные или медные. Непременный атрибут японского чаепития – чаша для приготовления густого чая маття. Она изготовлена из керамики.
Чай маття.
Во время приготовления маття гости сохраняют молчание, внимательно наблюдая за действиями чайного мастера. К звукам приготовления добавляется потрескивание очага, шипение закипающего чайника. Участники церемонии отрешены от мира и сосредоточены на приготовлении напитка – этот процесс сродни медитации.
Место и время проведения церемонии подробно расписаны, как каждый жест и каждый шаг мастера, а также гостей, темы их бесед.
Магия японского чайника
Самые дорогие сорта чая мог позволить себе только император.
Чайники, как и ароматный чай, пришли в Японию из Китая. Изначально китайцы употребляли этот напиток как лекарство, а заваривали его в чайниках из глины, которую добывали в окрестностях города Иссин. Эта глина имела красный цвет и особую, пористую структуру. Она как нельзя лучше подходила для изготовления посуды, предназначавшейся для заваривания ароматных чайных листьев.
Напиток интенсивно насыщался кислородом, который пропускала глина, оставляя жидкость внутри. Чай при заваривании в такой посуде целиком отдавал напитку весь свой аромат и вкус.
Чайники из иссинской глины.
Сам чайник пропитывался эфирными маслами, содержащимися в листьях, их вкусом, поэтому чем чаще заваривался напиток в чайнике, тем богаче становился его вкус. Древние чайники из иссинской глины обладают особой способностью: если в них просто налить кипяток, дать настояться, то можно получить настоящий чай – настолько сильно материал чайника абсорбирует в себя запахи и вкусы.
В Японии широкую популярность приобрели чайники из металла – чугуна и меди, они стали следующей ступенькой эволюции котлов, в которых над горящими углями грели кипяток для заварки бодрящего напитка. Наиболее востребованные изделия из чугуна – тэцубины. Из чугуна, покрытого изнутри эмалью, а также из керамики изготавливают еще одни известные японские заварочные чайники – кюсу.
Тэцубины и кюсу.
Исторически сложилось, что самые лучшие чайники в Стране восходящего солнца производят мастера из Ямагата и Иватэ.
Разновидности японских чайников
Чугунные чайники тэцубины.
Тэцубин до настоящего времени популярен в Японии. Он является показателем высокого статуса владельца. Эти чайники бывают большими – в них помещается до пяти литров чая, но бывают и совсем маленькими – всего на две чашечки. Чугунные чайники обладают удивительными и ценными свойствами: напиток в них отлично раскрывает все свои полезные качества, вкус и аромат, а также долго остается горячим. Обычно мастера украшают тэцубин всевозможными рельефными узорами.
Современные тэцубины отличаются от классических своей яркостью.
Современные чугунные чайники претерпели некоторые изменения. Их качество осталось неизменным, а вот внешний вид преобразился. Согласно требованиям потребительского рынка, чайники стали делать яркими, цветными. Их раскрашивают вручную в нагретом до 250⁰C состоянии.
Глиняные чайники кюсу имеют свои секреты. В зависимости от сорта завариваемого чая они выглядят по-разному: имеют или не имеют ручку, ситечко. Кроме этого, ручка может располагаться сбоку, сверху или сзади. Глина для кюсу также используется разная: желтая, красная, белая, зеленая, фиолетовая.
Традиционные чайники из глины.
Вкус чая в чайниках из красной глины становится мягким, «жирным». Особый обжиг такой глины делает ее черной, а напиток, заваренный в такой посуде, становится благородным, раскрывается тончайшими оттенками вкуса.
Желтая глина, обожженная до фиолетового цвета, делает вкус чая насыщенным, мягким и нежным, а аромат – более тонким.
Чайники кюсу имеют разную форму, цвет и узор.
В Европу чайник пришел вместе с чаем в XVI веке. Сначала использовалась китайская и японская посуда, а затем европейцы наладили собственное производство. Чайники изготавливались из металла, фарфора, керамики.
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