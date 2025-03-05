Примеры слишком оригинальных ресторанов

Давно пора признать, что вся эта идея с хипстерами зашла слишком далеко. Концепт стал настолько популярен, что даже рестораны переключились на него. К сожалению, зачастую попытки быть в тренде оборачиваются смехотворной катастрофой. А привычные блюда в таких заведениях теряют всякий смысл.











Полуденный чай в шкафу.







Пирог в бокале.

Просто слов нет.Триумф оригинальности — яйцо по-шотландски.Удивительно, как такая конструкция стоит.Заказали свежевыжатый апельсиновый сок.Ну и уже классика — английский завтрак на лопате.Фиш-энд- чипс на миниатюре колеса обозрения.Салат «Цезарь».Даже не знаем, что это.Где-то тут должна быть еда.Блюдо на одного . Ничего особенного, просто латте в моркови.А если захочешь сначала попробовать картошку?Лестница из роллов.А вот это уже опасно — роллы на колючей проволоке.Без комментариев.А это, пожалуй, пример того, когда еда теряет всякую привлекательность. Навсегда.Суп и сыр-гриль сверху.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)