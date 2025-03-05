Примеры слишком оригинальных ресторанов

Давно пора признать, что вся эта идея с хипстерами зашла слишком далеко. Концепт стал настолько популярен, что даже рестораны переключились на него. К сожалению, зачастую попытки быть в тренде оборачиваются смехотворной катастрофой. А привычные блюда в таких заведениях теряют всякий смысл.
Полуденный чай в шкафу.
Пирог в бокале.
Просто слов нет.
Триумф оригинальности — яйцо по-шотландски.
Удивительно, как такая конструкция стоит.
Заказали свежевыжатый апельсиновый сок.
Ну и уже классика — английский завтрак на лопате.
Фиш-энд-чипс на миниатюре колеса обозрения.
Салат «Цезарь».
Даже не знаем, что это.
Где-то тут должна быть еда.
Блюдо на одного.
Ничего особенного, просто латте в моркови.
А если захочешь сначала попробовать картошку?
Лестница из роллов.
А вот это уже опасно — роллы на колючей проволоке.
Без комментариев.
А это, пожалуй, пример того, когда еда теряет всякую привлекательность. Навсегда.
Суп и сыр-гриль сверху.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии