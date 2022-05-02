5 известных достопримечательностей, подлинность которых вызывает массу вопросов

Стоунхендж и его реконструкция.
Как правило, осматривая достопримечательности, туристы верят всему, о чем рассказывает гид. Однако часто случается так, что исторические памятники или архитектурные находки являются ничем иным, как хорошо «раскрученной» фальшивкой. В этом обзоре собраны известные достопримечательности, подлинность которых вызывает много вопросов.
Стоунхендж
Стоунхендж -
каменное мегалитическое сооружение в Великобритании. | Фото: civilka.ru.
каменное мегалитическое сооружение в Великобритании. | Фото: civilka.ru.
Стоунхендж считается одним из важнейших памятников древней архитектуры. Одни его считают астрологическим календарем, другие – святилищем друидом, третьи – просто местом силы. Десяткам тысяч туристов гиды рассказывают, сколько веков этим камням, но почему-то умалчивают о том, что в 1958 году Стоунхендж подвергли основательной реконструкции.
Реконструкция Стоунхенджа в 1958 году. | Фото: supercoolpics.com.
Реконструкция Стоунхенджа в 1958 году. | Фото: ribalych.ru.
Полвека назад проводилась масштабная работа по восстановлению древнего памятника. Однако вернее будет сказать, что Стоунхендж практически построили заново. Упавшие глыбы археологи расставляли, как считали нужным. Использовали современную технику и бетон. Учитывая эти факты, сложно говорить о Стоунхендже как о постройке древних людей.
Реконструкция Стоунхенджа. | Фото: kykyryzo.ru.
Место упокоения Иисуса Христа
Храм Гроба Господня в Иерусалиме. | Фото: myday.net.ua.
Пожалуй, каждому известно, что Иисус Христос погребен в Иерусалиме, на том месте, где сегодня находится Храм Гроба Господня. Но не все согласны с подобным утверждением.
В городе Сринагара (Индия) расположен мавзолей святого Юз Асафа. Мусульмане-ахмади уподобляют его Иисусу Христу. Согласно их представлениям, Иисус не умер после распятия. Его положили в гроб, но через 3 дня он очнулся и направился на восток странствовать.
Предполагаемая могила Иисуса Христа в Японии. | Фото: svidominewss.com.
Некоторые выдвигают такие версии, которые вполне могли бы стать сценарием к второсортным фильмам. Мол, на Голгофе страдал вовсе не Иисус, а его брат. А сам Спаситель ушел из Иерусалима и оказался в Японии. Он завел там семью и дожил до 106 лет. На национальной одежде жителей японской деревни Синго присутствует звезда Давида. К тому же, каждому ребенку, родившемуся в той местности, в первые минуты жизни рисуют крестик на лбу. В деревне есть могила, в которой, как считают жители деревни, похоронен Иисус Христос.
Кардиффский великан
Извлечение из земли Кардиффского гиганта в октябре 1869 года. | Фото: antropogenez.ru.
16 октября 1869 года в Кардиффе (штат Нью-Йорк, США) двое рабочих, рывших колодец, обнаружили 3-метровые окаменелости древнего человека. Находка была объявлена сенсацией. Желающие хлынули в то место, чтобы воочию увидеть гиганта. Предприимчивый хозяин земельного участка Уильям Ньюэлл начал взимать плату за вход на территорию.
Рост найденной статуи составлял 33,2 метра. | Фото: chert-poberi.ru.
Через несколько лет Ньюэлл признался, что 3-метровый гигант – это не что иное, как мистификация. Статую из гипса сделал его двоюродный брат Джордж Халл в качестве насмешки над высказываниями священника о гигантах, населявших землю в библейские времена. Статуя пролежала зарытой год, пока ее «случайно» не откопали рабочие.
Любопытно, но археологи сразу же определили, что находка – это фальшивка, однако ключевую роль в создавшемся ажиотаже сыграли репортеры, сделавшие эту новость сенсацией.
Кенсингтонский рунический камень
Кенсингтонский рунический камень | Фото: supercoolpics.com.
В 1898 году, расчищая свой участок от деревьев и пней в городе Кенсингтон, американец шведского происхождения Улоф Эман нашел камень с древними надписями. Исследователи, которые занялись изучением находки, определили, что знаки на камне – это скандинавские руны. Более того, на плите была высечена дата «1362». Камень стали возить по всевозможным выставкам.
Через несколько лет после некто Уолтер Гран заявил, что надписям на камне не более 10-15 лет, т. к. их нацарапал на камне его отец со своим другом. Признание возымело эффект разорвавшейся бомбы. Ученые вновь принялись изучать письмена. В ХХ веке был произведен более детальный анализ камня. Он действительно оказался подделкой.
Дом Джульетты в Вероне
Балкон Джульетты в Вероне. | Фото: vdvgazeta.ru.
Для туристов, приезжающих в Верону, обязательным пунктом развлекательной программы является посещение дома Джульетты, той самой несчастной влюбленной из знаменитой шекспировской трагедии. Тот факт, что сюжет произведения – это всего лишь выдумка автора, никого не беспокоит. Каждый с удовольствием рассматривает «тот самый» балкон, на который якобы влезал Ромео к Джульетте.
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