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Любопытные факты о сыре

Зажмите нос, вооружитесь аппетитом и любопытством и читайте о сыре. Даже обычный бутерброд с сыром будет казаться чем-то большим.

Любопытные факты о сыре

1. Чтобы приготовить килограмм сыра, понадобится около 10 литров коровьего или козьего молока. Но готовится он не только из молока: существуют сыры из сои, гороха, из печени теленка или свиньи, из сметаны и даже сахара со льдом.

Любопытные факты о сыре

2. Следы присутствия сыра были найдены в египетских пирамидах времен первой династии (3000 – 2800 до н.э.). Гомер упоминает о том, как производили сыр в Одиссее. Сыр был важным продуктом торговли для древних греков и римлян.

Любопытные факты о сыре

3. Голландцы первыми пошли по пути коммерции и начали производить огромные круги твердого сыра в XIV веке. И это до сих пор является одним из важных продуктов.

Любопытные факты о сыре

4. У некоторых народов Кавказа сыр, обладающий сильным запахом, считается возбуждающим средством. Поэтому он всегда присутствует на свадебном столе.

Любопытные факты о сыре

5. В Великобритании ежегодно проводится чемпионат по катанию сыра – Сырные гонки в Глостере.

Любопытные факты о сыре

6. Сыр Чеддер окрашивается семенами аннато уже более 200 лет. Также для окраски сыров используется морковный сок и лепестки календулы.

Любопытные факты о сыре

7. Британской королеве Виктории (1837- 1901) в качестве свадебного подарка подарили огромное колесо сыра Чеддер весом чуть более 500 кг.

Любопытные факты о сыре

8. По легенде когда философ Заратустра ушел от мирской суеты и поселился в пустыне, более 20 лет его рацион состоял практически из одного сыра.

Любопытные факты о сыре

9. Когда готовится сыр, движение бактерий вызывает газ. Когда газ освобождается, пузырьки с газом оставляют в сыре дырки. Специалисты называют их «глаза».

Любопытные факты о сыре

10. Говорят, именно мягкий сыр Камамбер способствовал рождению знаменитой картины Сальвадора Дали «Текучие часы». Однажды, попробовав за ужином этот сыр, художник присел перед неоконченным полотном, погасил свет и стал размышлять о замечательном вкусе Камамбера. Именно тогда ему и явилось чудесное видение «растекшегося времени».

Любопытные факты о сыре

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