Любопытные факты о сыре

Зажмите нос, вооружитесь аппетитом и любопытством и читайте о сыре. Даже обычный бутерброд с сыром будет казаться чем-то большим.







1. Чтобы приготовить килограмм сыра, понадобится около 10 литров коровьего или козьего молока. Но готовится он не только из молока: существуют сыры из сои, гороха, из печени теленка или свиньи, из сметаны и даже сахара со льдом.







2. Следы присутствия сыра были найдены в египетских пирамидах времен первой династии (3000 – 2800 до н.э.). Гомер упоминает о том, как производили сыр в Одиссее. Сыр был важным продуктом торговли для древних греков и римлян.







3. Голландцы первыми пошли по пути коммерции и начали производить огромные круги твердого сыра в XIV веке. И это до сих пор является одним из важных продуктов.







4. У некоторых народов Кавказа сыр, обладающий сильным запахом, считается возбуждающим средством. Поэтому он всегда присутствует на свадебном столе.







5. В Великобритании ежегодно проводится чемпионат по катанию сыра – Сырные гонки в Глостере.







6. Сыр Чеддер окрашивается семенами аннато уже более 200 лет. Также для окраски сыров используется морковный сок и лепестки календулы.







7. Британской королеве Виктории (1837- 1901) в качестве свадебного подарка подарили огромное колесо сыра Чеддер весом чуть более 500 кг.







8. По легенде когда философ Заратустра ушел от мирской суеты и поселился в пустыне, более 20 лет его рацион состоял практически из одного сыра.







9. Когда готовится сыр, движение бактерий вызывает газ. Когда газ освобождается, пузырьки с газом оставляют в сыре дырки. Специалисты называют их «глаза».







10. Говорят, именно мягкий сыр Камамбер способствовал рождению знаменитой картины Сальвадора Дали «Текучие часы». Однажды, попробовав за ужином этот сыр, художник присел перед неоконченным полотном, погасил свет и стал размышлять о замечательном вкусе Камамбера. Именно тогда ему и явилось чудесное видение «растекшегося времени».







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