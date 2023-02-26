Как пиво стало оружием против терроризма: Инцидент 1985 года в Норвегии

После 11 сентября 2001 года весь мир осознал, каким чудовищным злом является терроризм. Вряд ли сегодня на планете можно найти хоть одного человека (кроме, естественно, самих террористов), кто бы не осуждал подобную жестокость. На фоне таких настроений в мире довольно часто используются самые жесткие методы борьбы с терроризмом, и даже жестокие. Но еще относительно не так давно,в конце XX века, случился прецедент, когда помочь обезвредить злоумышленника, захватившего самолет, помогло обычное пиво. Как же пенный напиток стал оружием антитеррора? Об этом узнаете в нашей статье.
Первый в истории Норвегии захват самолета
Пятничный день 21 июня 1985 года ознаменовался для Норвегии историческим событием – в скандинавской стране был совершен первый в ее истории угон самолета. Пассажирский Boeing-737-205 авиакомпании Braathens SAFE совершал плановый рейс из города Тронхейм в норвежскую столицу Осло. На борту лайнера в тот день находилось 116 пассажиров.
Boeing-737-205 авиакомпании Braathens SAFE / Источник: factroom.ru
В скором времени после того, как самолет набрал высоту, один из авиапассажиров, одетый в деловой костюм, надел темные солнцезащитные очки. Он достал пистолет и, пригрозив им стюардессе, приказал ей доложить командиру экипажа о террористическом захвате авиалайнера.
Террорист Штейн Арвид Хусеби
Злоумышленником, захватившим воздушное судно, оказался 24-летний гражданин Норвегии Штейн Арвид Хусеби. К тому времени террорист уже успел пять раз быть судимым за не очень тяжкие преступления – вооруженное ограбление таксиста и угрозы сотруднику полиции. Криминальные наклонности молодого человека были, скорее всего, результатом его «трудного детства».
Штейн с детства имел проблемы с законом / Источник: twitter.com
С малых лет Штейн подвергался семейному насилию – его избивал родной отец. С 13 лет мальчик начал регулярно употреблять спиртные напитки. Это было причиной того, что уже к 17 годам Штейн Арвид Хусеби стал настоящим алкоголиком. На фоне частых депрессий, связанных с этим заболеванием, юноша даже проходил лечение в психиатрической больнице в Тронхейме.
В конце концов Штейн с горем пополам окончил христианскую гимназию. Случилось это как раз за день до инцидента. Тогда же, отпраздновав начало взрослой жизни, он купил себе пневматический пистолет. Именно этим оружием на следующий день молодой человек будет угрожать бортпроводникам авиалайнера Boeing-737-205.
Захват воздушного судна
Стюардесса доложила о произошедшем пилотам, которые в свою очередь уведомили наземных диспетчеров в Осло. В салоне лайнера все было спокойно. Террорист, от которого отчетливо был слышен запах алкоголя, расположился в хвостовой части самолета. Он вел себя тихо, ничем не привлекая внимания других пассажиров.
Пассажирский Boeing 737-205 авиакомпании Braathens SAFE / Источник: commons.wikimedia.org
Как только «Боинг» компании Braathens SAFE совершил посадку в аэропорту Осло – самолет тут же окружили правоохранители. Штейн Арвид Хусеби сразу же покинул свое кресло и отправился в туалет. Там террорист закрылся и, угрожая подорвать взрывчатку, которая якобы у него есть, стал следить за разворачивающимися событиями.
Пива и премьер-министра
Представители норвежских спецслужб попытались наладить диалог с террористом. Первым требованием того было принести ему несколько банок пива. Пенный напиток немедленно был передан Хусеби. Начались переговоры. На вопрос правоохранителей, какие причины побудили мужчину захватить лайнер, Штейн ответил, что он очень недоволен отношением к нему со стороны государства.
Террорист постоянно требовал себе пива / Источник: life.ru
Террорист настаивал продолжить переговоры с участием журналистов, норвежского премьера, а также министра юстиции. В процессе диалога Штейн Арвид Хусеби постоянно требовал еще принести ему пива. Стюардесса продолжала передавать запершемуся в туалете самолета террористу пенный алкоголь.
Пенный напиток в обмен на пистолет
Спустя всего час после начала переговоров правоохранители убедили Штейна Арвида Хусеби освободить семьдесят пассажиров, которые торопились на пересадку. Не прошло еще и получаса, как изрядно подвыпивший террорист проявил великодушие и отпустил всех остальных, кроме 5 членов экипажа лайнера. Переговоры продолжались, как продолжались и пивные возлияния Хусеби.
Через полтора часа после посадки в Осло террорист освободил всех пассажиров / Источник: static-img.aripaev.ee
Ближе к вечеру запас пенного напитка в буфете на борту самолета подошел к концу. Однако террорист продолжал требовать алкоголь, угрожая взорвать «Боинг». Тогда правоохранители предложили Штейну отдать им пистолет в обмен на пополнение буфетных пивных запасов лайнера. Изрядно выпивший «террорист», не долго думая, согласился на это предложение.
Как только оружие было выброшено из самолета прямо на взлетную полосу аэропорта Осло, в салон «Боинга» запрыгнуло несколько бойцов отряда полиции специального назначения. Пьяный террорист был тут же сбит с ног и схвачен правоохранителями. Никто из членов экипажа во время «штурма» самолета не пострадал.
Конец истории
После задержания Штейну Арвиду Хусеби ввиду его более чем странного поведения была назначена психиатрическая экспертиза. Врачи, которые осмотрели «террориста», пришли к заключению, что у того очень слабая, расшатанная психика, а также весьма плохая способность рационально мыслить и принимать адекватные решения. Все эти недуги напрямую были связаны с алкогольной зависимостью Хусеби.
Причиной психических расстройств Хусеби врачи признали его алкогольную зависимость / Источник: iscelenie70.ru
Несмотря на это психиатры признали его вменяемым, что дало возможность суду 29 мая 1986 года приговорить «любителя пива» к 3 годам заключения. После выхода на свободу бывший террорист еще пять лет находился под специальным полицейским надзором.
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