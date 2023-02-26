Как пиво стало оружием против терроризма: Инцидент 1985 года в Норвегии

Первый в истории Норвегии захват самолета

Boeing-737-205 авиакомпании Braathens SAFE / Источник: factroom.ru

Террорист Штейн Арвид Хусеби

Штейн с детства имел проблемы с законом / Источник: twitter.com

Захват воздушного судна

Пассажирский Boeing 737-205 авиакомпании Braathens SAFE / Источник: commons.wikimedia.org

Пива и премьер-министра

Террорист постоянно требовал себе пива / Источник: life.ru

Пенный напиток в обмен на пистолет

Через полтора часа после посадки в Осло террорист освободил всех пассажиров / Источник: static-img.aripaev.ee

Конец истории

Причиной психических расстройств Хусеби врачи признали его алкогольную зависимость / Источник: iscelenie70.ru