Реслинг – постановочный вид спорта, сочетающий разнообразные акробатические манёвры, атакующие и силовые приёмы, броски и захваты, нередко заимствованные из различных боевых искусств. Особенно эффектно выглядит борьба с участием женщин.
Подборка старых фотографий о том, как напористо боролись на ринге дамы.
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Женский реслинг – старые фотографии о том, что творят на ринге дамы
Реслинг – постановочный вид спорта, сочетающий разнообразные акробатические манёвры, атакующие и силовые приёмы, броски и захваты, нередко заимствованные из различных боевых искусств. Особенно эффектно выглядит борьба с участием женщин.
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