5 блюд из стручковой фасоли, которые захотят съесть даже те, кто ее не переносит

Мясо, суп, овощное рагу – всё это и многое другое можно приготовить из стручковой фасоли, потратив менее часа. И сегодня мы собрали для вас пять самых вкусных и оригинальных рецептов: от омлета и салата до закуски и мясного гарнира.
1. Омлет
Омлет со стручковой фасолью. \ Фото: foodman.club.
С сыром, с помидорами, луком и сладким перцем – омлет, к которому мы так привыкли. Простое и лёгкое в приготовлении блюдо – то, что нужно с утра пораньше перед работой или учёбой. Поэтому, если вы хотите порадовать себя и членов своей семьи оригинальной новинкой, приготовьте необычный омлет, сочетающий в себе не только сыр и специи, а и стручковую фасоль.
Ингредиенты:
• Фасоль стручковая (можно использовать замороженную) - 200-250 г;
• Яйца - 5 шт;
• Соль - добавить по вкусу;
• Смесь молотых перцев - на кончике ч.л. (или добавить по вкусу);
• Подсолнечное масло для жарки.
Овощной омлет со стручковой фасолью. \ Фото: happywaytravel.com.
Способ приготовления:
• Фасоль хорошенько вымыть;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Срезать хвосты;
• Разрезать на несколько равномерных частей;
• Воду посолить;
• Довести до кипения;
• Затем отправить в неё нарезанную фасоль;
• Варить не менее 5-7 минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Промыть холодной водой;
• Дать лишней жидкости стечь;
• В глубокой миске слегка взбить яйца;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Сковороду смазать подсолнечным маслом;
• Разогреть и влить в неё яичную смесь;
• Затем сразу выложить нарезанную фасоль;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне примерно 10-15 минут;
• Перед подачей можно посыпать свежей зеленью и тёртым сыром.
2. Салат
Салат со стручковой фасолью и сыром фета. \ Фото: foodman.club.
Правду говорят, что всё гениальное – просто. Салат с сыром фета и стручковой фасолью – прямое тому доказательство. А пикантный вкус и приятную кислинку этому блюду придаёт лимон, мята, грецкие орехи и пара капель яблочного уксуса.
Ингредиенты:
• Фасоль стручковая (можно замороженную) - 400-450 г;
• Сыр фета - 100-120 г;
• Грецкие орехи - 0,5 стакана;
• Лимон или лайм - 1 шт;
• Мята - 15-20 листочков;
• Чеснок - 5-6 зубчиков;
• Масло оливковое - для заправки;
• Уксус яблочный - 1 ст.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Летний салат из стручковой фасоли. \ segodnya.ua.
Способ приготовления:
• Фасоль вымыть;
• Срезать хвосты;
• В кастрюле довести воду до кипения;
• Посолить и отправить в неё стручковую фасоль;
• Проварить не более 2-3 минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Обдать ледяной водой и оставить остывать;
• После переложить на салфетки или бумагу;
• Цедру лимона или лайма натереть на тёрке;
• Из мякоти выжать сок;
• Листья мяты вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Пересыпать в глубокую миску;
• Залить соком лимона, добавить цедру, соль и перец;
• Чеснок пропустить через пресс или мелко нарубить;
• Добавить к листьям мяты;
• Заправить уксусом;
• Хорошо перемешать (по желанию можно взбить блендером);
• Орехи порубить ножом;
• Фету раскрошить руками;
• Отправить в глубокую миску;
• Фасоль разрезать на равномерные части;
• Переложить в миску к сыру и орехам;
• Аккуратно перемешать;
• Влить заправку;
• Хорошенько перемешать и подавать к столу с гренками, свежим хлебом или тостами.
3. Гречневая лапша со стручковой фасолью
Соба. \ Фото: cookpad.com.
Для любителей экзотической и азиатской кухни – гречневая лапша со стручковой фасолью придётся весьма кстати. К тому же, это блюдо понравится даже тем, кто далёк от подобного рода еды.
Ингредиенты:
• Гречневая лапша - 50-80 г;
• Шампиньоны - 100-120 г;
• Фасоль стручковая - 2-3 стручка;
• Чеснок - 1-2 зубчика;
• Морковь среднего размера - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Молотый перец - по вкусу;
• Соус соевый - 1-2 ст.л;
• Мёд - 0,5 ч.л;
• Масло растительное - 2 ст.л;
• Кунжут - 1 ст.л;
• Лимонный сок - 1 ст.л.
Гречневая лапша с овощами. \Фото: yuga.ru.
Способ приготовления:
• Грибы тщательно вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на четыре части или пластинками;
• Фасоль вымыть и просушить;
• Нарезать равномерно;
• Обжарить на растительном масле вместе с грибами до образования лёгкой золотистой корочки;
• Чеснок пропустить через пресс или измельчить;
• Добавить к грибам и фасоли;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Готовить, постоянно помешивая 1-2 минуты;
• После снять с огня;
• Морковь вымыть;
• Очистить и натереть на крупной длинной тёрке для корейской морковки;
• В миске смешать немного воды, уксус, сахар и соль;
• Добавить морковь;
• Перемешать;
• Оставить мариноваться на 20-30 минут;
• В другой миске смешать мёд с лимонным соком, соевым соусом и подсолнечным маслом;
• Аккуратно перемешать и при необходимости подсолить;
• В глубокой кастрюле довести воду до кипения и опустить лапшу на 2-3 минуты;
• Затем достать;
• Откинуть на дуршлаг и обдать очень холодной водой;
• Переложить на тарелки;
• Сверху полить заправкой и выложить грибы и морковь;
• Посыпать кунжутом;
• И подать к столу.
4. Сочная говядина
Говядина со стручковой фасолью. \ Фото: pp-day.ru.
Сочная говядина в сочетании с кисло-сладким соусом и хрустящей стручковой фасолью станет приятным дополнением романтического ужина. Это блюдо прекрасно сочетается с красным и белым вином, а для тех, кто не любит спиртное, можно подать со свежевыжатым соком из ягод или морсом.
Ингредиенты:
• Мякоть говядины - 300-350 г;
• Фасоль стручковая - 200-250 г;
• Болгарский перец - 1 шт;
• Лук зелёный - небольшой пучок;
• Сахар - 1-1,5 ст.л;
• Соевый соус - 5-8 ст.л;
• Сок лимона или лайма - 2-4 ст.л;
• Чили хлопья - 0,5 ч.л;
• Чеснок - 10-12 зубков;
• Масло оливковое - 4-5 ст.л;
• Крахмал кукурузный - 2 ст.л;
• Соль - по вкусу.
Говядина с фасолью. \ Фото: volshebnaya-eda.ru.
Способ приготовления:
• Говядину вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать мякоть тонкими полосками;
• В глубокой миске сделать маринад, смешав масло оливковое, крахмал, сахар, соевый соус, сок лайма или лимона;
• Переложить нарезанное мясо;
• Перемешать руками;
• Добавить чили и мелко нарубленный чеснок;
• Вновь перемешать мясо;
• Оставить мариноваться на 30-35 минут;
• Фасоль вымыть;
• Просушить;
• Срезать хвостики;
• Равномерно нарезать;
• Перец вымыть и нарезать такими же полосками, как и фасоль;
• Масло разогреть на сковороде;
• Выложить мясо;
• Обжарить с каждой стороны до образования лёгкой золотистой корочки;
• После добавить фасоль и перец;
• Перемешать, слегка посолить;
• Готовить 10-15 минут;
• Подавать со свежим измельчённым зелёным луком.
5. Бекон со стручковой фасолью
Бекон со стручковой фасолью. \ Фото: google.com.ua.
Хрустящий бекон и не менее хрустящая стручковая фасоль – закуска, которая подойдёт под кружку пенного пива в кругу семьи и друзей.
Ингредиенты:
• Бекон - 8-10 полосок;
• Фасоль стручковая - 500-700 г;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Лимон или лайм.
Закуска под пиво. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Бекон нарезать кусочками среднего размера;
• Обжарить на сковороде без масла до очень хрустящей корочки;
• Выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем;
• Часть жира слить со сковороды;
• Фасоль вымыть;
• Срезать хвосты;
• Просушить и равномерно нарезать;
• Выложить на сковороду с жирком от бекона;
• Готовить 10-12 минут;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Добавить измельчённый чеснок;
• Вновь перемешать;
• Готовить не менее 5 минут;
• Затем выдавить на фасоль сок лимона или лайма;
• Перемешать;
• Обжарить 1-2 минуты;
• Выложить на тарелку;
• Сверху положить бекон и подать к столу.
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