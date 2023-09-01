Какими были «быстрые» продукты в СССР и в чем секрет вкуснейших советских «Дошираков» и чипсов

Хрустящий картофель, который некоторые называли ядом

К качеству чипсов предъявлялись высокие требования. /Фото: testsonline.net

Знаменитые кукурузные палочки

Кукурузные палочки дети часто ели на полдник. /Фото: skolko-stoit.ru

Натуральные бульонные кубики с отличным составом

Бульонные кубики продавались в жестяных коробочках. /Фото: images.crafta.ua

Концентрированные супы и вкуснейшие кисели, которые можно было есть даже сухими

Супы в пакетиках и кисель в брикетах всегда были в продаже.

Советские супы в пакетиках. /Фото: vkusnyashki.club