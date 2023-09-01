Какими были «быстрые» продукты в СССР и в чем секрет вкуснейших советских «Дошираков» и чипсов

Такие привычные сегодня продукты, как чипсы, супчики быстрого приготовления и бульонные кубики существовали и в СССР. При этом представители старшего поколения уверены, что тогда они были гораздо натуральнее, вкуснее и полезнее. Сегодня при изготовлении подобных продуктов используются различные добавки, наполнители, усилители вкуса и так далее. Раньше при производстве применяли только натуральные ингредиенты. Читайте в материале, какими были «быстрые» продукты, которые продавались еще в советские времена.
Хрустящий картофель, который некоторые называли ядом
К качеству чипсов предъявлялись высокие требования. /Фото: testsonline.net
На самом деле продукты быстрого приготовления были созданы как еда для участников длительных экспедиций. Однако со временем они появились на прилавках магазинов и завоевали популярность среди населения.
Современные дети обожают чипсы . Мальчишки и девчонки и времен Советского союза тоже очень их любили. Правда иностранных чипсов в продаже тогда не было, поэтому был создан продукт под названием «Хрустящий картофель». Десять копеек — и ребенок счастлив. На упаковке хрустящей картошечки было написано, что это чиБсы. Правда так это лакомство никто не называл, однако в официальных документах этот продукт значился именно под таким названием.
Некоторые люди считали, что так называемые чибсы очень вредны, называли их отравой, никогда не покупали или старались не давать детям. Просто они не пробовали современные чипсы, в которых, пожалуй, кроме химических наполнителей и отдушек ничего и нет. А советский вариант был действительно вкусным.
Для изготовления советских чипсов использовались сорта картофеля с белой мякотью, небольшим содержанием сахара и достаточным количеством крахмала. Это было сделано с той целью, чтобы при приготовлении сахар не карамелизировался и не портил вкус продукта, крахмал препятствовал поглощению масла, помогал чипсам удерживать форму, придавал характерный приятный вкус.
Сначала картошку чистили, разрезали при помощи специальных устройств на ломтики толщиной примерно 2 мм, тщательно промывали в воде (для этого использовались вращающаяся барабаны), чтобы кусочки не прилипали друг к другу. Для жарки брали растительное, арахисовое, хлопковое или кукурузное масло. После приготовления чипсы проходили обязательный контроль. Каждый кусочек должен был быть красивого светло-желтого цвета, иметь приятный запах и вкус, напоминающий только что пожаренный картофель. И обязательно хруст!
Знаменитые кукурузные палочки
Кукурузные палочки дети часто ели на полдник. /Фото: skolko-stoit.ru
Очень популярным среди советских родителей и детей лакомством были кукурузные палочки. Выпуск вкуснейшего лакомства в сахарной пудре был начат в 1963 году на Днепропетровском комбинате пищевых концентратов. Этот продукт вовсю производится и сегодня, его с удовольствием покупают и взрослые, и дети. Что касается советских кукурузных палочек, то их считали питательными и полезными. Большинство родителей с удовольствием угощали своих сыновей дочерей этим вкусным хрустящим перекусом. Дети приходили в восторг при виде знакомых желтых коробок, в которых лежали палочки, покрытые сахарной пудрой. Было очень важно, чтобы пудры было как можно больше! Иногда попадались "экземпляры", которые были запудрены очень сильно. Это вызывало неизменную радость у детишек. Но самое смешное, что дети очень трепетно относились к маленьким крошкам, которые оставались в упаковке. После того как лакомство было извлечено из нее, их нужно было высыпать на ладошку и немедленно съесть.
Натуральные бульонные кубики с отличным составом
Бульонные кубики продавались в жестяных коробочках. /Фото: images.crafta.ua
В СССР бульонные кубики полностью соответствовали названию, то есть имели строгую кубическую форму. Состав радовал: этот продукт готовили из натуральных ингредиентов отличного качества. Мясные кубики, например, делали из крепчайшего мясного бульона, для куриных брали куриный бульон, растительные содержали овощной экстракт. Добавки заменяли сахаром, солью, мускатным орехом и крахмалом. Кроме бульона в ход шел жир (говяжий, с ароматными эфирными маслами). Весили кубики около 4 г. После того как они были готовы, их помещали в фольгу, которая для соблюдения условий хранения имела слой пергамента. Упаковка заклеивалась ленточкой, кубики помещались в удобные жестяные банки. Такие коробочки и поныне стоят у многих на балконе — люди хранят в них гвозди, болты и прочие мелочи.
Концентрированные супы и вкуснейшие кисели, которые можно было есть даже сухими
Супы в пакетиках и кисель в брикетах всегда были в продаже.
Большой популярностью пользовались концентрированные супы в пакетиках. Их можно было приготовить буквально за несколько минут. Иногда люди добавляли в суп порезанную колбаску или тушенку. Получалось очень сытное первое блюдо.
Детям очень нравились супчики, в которых присутствовали продукты, имеющие забавные формы. Это могли быть звездочки и кружочки из теста, морковь кубиками, небольшие цилиндрики высушеного мяса. Супов было очень много и все разные: с мясом и копченостями, с бобовыми, с макаронами, а также молочные и овощные. И кстати, все они были весьма вкусными.
Советские супы в пакетиках. /Фото: vkusnyashki.club
Еще один популярный полуфабрикат, который начали производить для армии, это кисели в брикетах. Такой напиток подавали в рабочих столовых, в школах и даже в детских садах. Люди делали и дома кисели, благо и делать особо ничего не надо было — раскрошить брикет на мелкие кусочки, залить водой и варить 20 минут. Все, вкусное блюдо готово. А дети обожали грызть брикетики сухого киселя. Он был действительно вкусным и стоил очень дешево. Натуральные кисели продаются и сегодня. В большинстве случаев состав хороший — высушенные фрукты и ягоды, сахар и крахмал. Бывает, что производители добавляют синтетические ароматизаторы. Надо внимательно просматривать этикетку перед покупкой.
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