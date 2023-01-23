И в туалет не ходят: как устроена медвежья спячка

Каждый человек еще с детства прекрасно знает о том, что зимой медведи впадают в спячку. Однако, далеко не каждый имеет хотя бы малейшее представление о том, как данный процесс работает с точки зрения биологии. Простому человеку бывает достаточно сложно представить, что такое большое существо, как косолапый мишка, способно пролежать в состоянии покоя несколько месяцев, не шевелясь и даже не бегая в «ночной туалет». Так как же устроена спячка животных?
Медведь не может взять и просто заснуть на зиму. /Фото: 1zoom.ru.
Перед тем как животное впадет в спячку, ему следует подготовиться, а именно – набрать избыточный вес. Медведь начинает откармливать себя сам, буквально как человек откармливает свинью. За сезон косолапому нужно набрать не менее 15 см жира. Для этого мишке следует кушать в сутки на 20 000 Ккал! У медведей помимо белого (обычного) жира есть еще одна прослойка. Она называется «серым жиром» и отличается тем, что в ней преобладают в первую очередь ненасыщенные кислоты. Жиры мишке нужны для того, чтобы пережить без пищи длительный период времени.
Сначала нужно набрать вес. /Фото: best-wallpaper.net.
В процессе подготовки к спячке в организме медведя происходят изменения. В жире и печени накапливается вещество токоферол, которое серьезно тормозит процесс обмена веществ. В мозгу медведя ускоряется выработка серотонина, который очень сильно сужает сосуды животного, в результате чего ухудшается выработка тепла и замедляется работа нервной системы. После того, как медведь укладывается в берлогу, в ней естественным образом падает содержание кислорода и растет содержание углекислого газа. Это также способствует процессу «засыпания».
Косолапому приходится много кушать. /Фото: funart.pro.
Следует понять главное: спячка медведя – это не состояние анабиоза, а состояние оцепенения организма - гипобиоза. Оно происходит само собой в результате продолжающегося падения температуры тела и увеличения в крови содержания углекислот. В итоге падает ритм сердцебиения и дыхания, происходит расслабление всех мышцы, после чего наступает легкое оцепенение. В результате сокращается эффективность работы всех органов медведя. Общий уровень метаболизма падает на 50-70%, а температура тела может упасть до 2-7 градусов по Цельсию.
Затем нужно найти берлогу. /Фото: vremenynet.ru.
Погруженный в состояние спячки медведь не нуждается в пропитании, так как его организм потребляет лишь энергию, необходимую для поддержания жизнеспособности тканей. Соответственно, накопленный за лето жир постепенно сжигается. Так как медведь всю зиму пребывает на «жировом пайке», его организм не производит продуктов жизнедеятельности. Иными словами, мишке не нужно справлять нужду. Водный баланс в организме также поддерживается за счет сжигания жира.
Зимой мишку лучше не тревожить. /Фото: funart.pro.
За время спячки животные теряют до четверти массы своего тела. В состояние гипобиоза впадают не только медведи, но и барсуки, еноты, енотовидные собаки, ежи, сурки, суслики, некоторые ящерицы и змеи, а также летучие мыши и еще многие другие!
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