Зачем гейши издавна спят на неудобных подушках, на которые можно опираться только шеей

Япония — это загадочная страна, расположенная на обособленной земле, где старинные традиции никуда не исчезли и продолжают оставаться актуальными даже в двадцать первом веке. Многое сохранилось в Японии до наших дней, также как и культура гейш. Гейши сами по себе — это не просто мастера общения и танцев, игры на музыкальных инструментах, они также хранительницы множества японских традиций.
Каменная китайская подушка /Фото:fishki.net
Такая традиция неспроста, она имеет очень глубокие корни и множества причин продолжать спать на первый взгляд, на неудобных подушках. Начать стоит, конечно, с того, что вся культура Азии в том или ином смысле перекликается между собой. И гейши не исключение. Их жесткие и неудобные подушки не появились сами по себе. Как известно, сон - это одна из важнейших составляющих в поддержании хорошего здоровья человека. Он как ничто иное влияет на отдых человека и его организма. И потому специалисты традиционный медицины, которые одними из первых начали размышлять о здоровье человеческого тела, были на Востоке. Они и рекомендовали всем подушки подобного рода, указав на то, что именно жесткость будет оптимальна для поддержания головы и шеи во время сна.
Подушки были произведением искусства /Фото:br.pinterest.com
По их мнению, именно это помогало поддерживать естественные изгибы позвоночника, а также предотвращать искривление мышц. Стоит отметить, что многие специалисты считают так и сегодня.
Ученые прошлого также специально подбирали и разрабатывали такие подушки, у которых был бы достаточный уровень жесткости. Так было бы гарантированно соотношения угла между спиной и шейным отделом. Был бы достигнут максимальный баланс.
Сон гейши /Фото:vk.com
И появилось это всё, конечно же, в Китае. Мягкие подушки там изготавливались в основном только для сидения на них, а также в декоративных целях. Спать на них не рекомендовалось китайскими целителями, ведь они также могли быть источником вшей или других насекомых. Вместо этого для сна существовали специальные нефритовые подушки, которые считались символом мудрости и изначально предназначались для императоров. Такая подушка помогла охладиться в сильную жару и обеспечивала равномерное распределение энергии в теле. Для более нищих слоёв населения использовали бамбуковые подушки или простые валики. Считалось, что чем тверже была подушка, тем выше был статус её владельца. Их даже начали украшать различного вида росписями, драгоценными камнями и писать на них стихи.
Высокая подушка /Фото:dzen.ru
Естественно, эта культура не могла остаться лишь на территории Китая и быстро добралась до Японии. Деревянные подушки быстро нашли отражение в принципах японской эстетики и здоровья. Выравнивание позвоночника во время сна было крайне важно для японских врачей. И особенно ценно для гейш, осанка которых вырабатывалась годами и была частью их жизни, стиля и заработка. Они проводили и даже сегодня проводят много времени в традиционной одежде, которая, если сгорбишься, потеряет весь свой вид. Такие костюмы требуют соблюдения строгих правил и идеальных грации, и осанки. А именно правильно положение во время сна помогало предотвратить проблемы со спиной.
Ученицам рядом с подушкой насыпали рис /Фото:megamarket.ru
Кроме осанки, в культуре гейш есть и множество других строгих правил, которым следуют из поколения в поколение. В их жизни очень тесно переплетаются между собой японская эстетика, традиции и искусство. Они не просто сопровождают своих гостей, но и выступают мастерами в области игры на музыкальных инструментах, проведении чайных церемоний и танцев. Процесс становления гейши требует множество сил, времени. Этому учатся десятилетиями. Ученицы изучают игру на сямисэн и разнообразные хитрости общения. И, безусловно, их внешний вид играет не последнюю роль. Кроме ярких традиционных кимоно, они также носят тщательно подобранный макияж, который состоит из белил, красной помады и выразительных линий у глаз, и причёски. Причёски и стали ключевым аспектом в использовании деревянных подушек во время сна. Начавшаяся давно традиция не утратила своей актуальности и, хоть сегодня не столь необходима, продолжает существовать.
Гейша могла потратить часы на создание идеального макияжа, а причёска делалась ещё сложнее. При этом, когда она легла бы спать на мягкую подушку, то был бы риск её тут же испортить, волосы начинаются пушиться или вовсе распадаются. Деревянные подушки, на которые гейши опираются лишь шеей, помогают сохранить причёску в первоначальном виде.
Со временем к этому привыкали /Фото:seminar-beauty.ru
Подушка позволяла не давить на сложные конструкции на голове, которые, ко всему прочему, всегда украшались различными элементами. Они представляли настоящие произведения искусства. На такую прическу, которая называется симада, уходило по множеству часов, а также требовало точности и опыта от мастера. Их не делали самостоятельно. А тратить деньги каждый день на новую было крайне нецелесообразно. Так, причёски могли сохранять форму до двух недель, но приходилось жертвовать комфортном во время сна. К сожалению, поскольку гейши были не свободными людьми, им нужно было привыкать к подобной жизни.
Такамакура, в переводе означающая — высокая подушка, и сегодня состоит из деревянной основы, к которой прикреплён небольшой валик. Гейши ученицы — майко, с самого начала обучения начинали использовать такие подушки. Их наставницы, для того, чтобы более наглядно демонстрировать, в правильном ли положении спала майко , рассыпали вокруг подушки и головы рис. И если на утро в волосах девушки находили зёрнышки риса, это означало, что она слишком сильно двигала головой во время сна. Такие подушки, безусловно, лишали комфорта, потому что спать было можно исключительно на спине, практически не шевелясь. Тогда сделанную причёску приходилось переделывать. Безусловно, со временем подобных каждодневных практик майко привыкала к этому и когда становилась гейшей, спокойно спала на такамакуре. И не боялась испортить симада. Со временем некоторые гейши получали право на ношение париков, и это значительно упрощало их жизнь.
Но спать на ней вряд ли было комфортно /Фото:nazya.com
Сегодня подобные подушки служат больше символом японской культуры и образа жизни. Обычные люди их не используют, хоть Япония и славится своими строгостью и минимализмом. И хотя некоторые продолжают спать на жестких татами, подушки предпочитают использовать мягкие, либо специальные ортопедические. Они обладают специальными валиками для шеи, а есть даже с эффектом памяти, запоминающим положение головы владельца. Но гейши продолжат подобным образом отдавать дань культуре и традициям. Они не просто развлекают гостей, но и являются живыми свидетелями японской истории.
Всё для сохранения причёски /Фото:tr.pinterest.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии