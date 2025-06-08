Зачем гейши издавна спят на неудобных подушках, на которые можно опираться только шеей

Каменная китайская подушка /Фото:fishki.net

Подушки были произведением искусства /Фото:br.pinterest.com

Сон гейши /Фото:vk.com

Высокая подушка /Фото:dzen.ru

Ученицам рядом с подушкой насыпали рис /Фото:megamarket.ru

Со временем к этому привыкали /Фото:seminar-beauty.ru

Но спать на ней вряд ли было комфортно /Фото:nazya.com

Всё для сохранения причёски /Фото:tr.pinterest.com