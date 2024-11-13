«Обувной дом Хейнса»: диковинный объект в форме ботинка, построенный эксцентричным миллионером

Даже пара обуви может стать началом многомиллионного бизнеса, если за дело берется максимально предприимчивый человек, который не стесняется самостоятельно стоять у прилавка и активно проводить саморекламу. Так как это делал «волшебник» Махлон Хейнс – построивший целую обувную империю вокруг 10 пар ботинок, которые он первый раз продал с выгодой. Будущий миллионер сумел привлечь миллионы покупателей, освоив самые диковинные рекламные трюки, которые больше всего и помогли ему в продвижении бизнеса. Чего только стоит «Обувной дом Хейнса», построенный в виде гигантского ботинка, история которого была блистательной и увлекательной.
1. История строительства одного из самых удивительных домов
Haines Shoe House – оригинальный рекламный объект, построенный по заказу миллионера Махлона Хейнса.
Обувной магнат, успешный бизнесмен, шоумен и неутомимый промоутер с прекрасным чувством юмора, Махлон Натаниэль Хейнс (1875–1962 гг.) являлся большим выдумщиком, когда дело касалось как ведения бизнеса, так и подготовки рекламных кампаний для своих магазинов. Во время поездки в Лос-Анджелес, состоявшийся предприниматель настолько вдохновился архитектурными преобразованиями Западного побережья, что решился на строительство особенной придорожной достопримечательности, которая бы выступала и в роли более чем понятной рекламы, и вполне функциональным объектом.
Махлон Натаниэль Хейнс не считал зазорным самостоятельно устраивать рекламные шоу. | Фото: roadtripsandrollercoasters.com.
Всего за год было построено самое необычное здание в США (Haines Shoe House).
К 1948 году, когда это событие произошло, Хейнсу было 73 года и он уже заработал свои миллионы, что и помогло реализовать более чем удивительный проект. Поговаривают, что эксцентричный миллионер показал архитектору один из своих рабочих ботинок, который и стал прототипом известного на весь мир «Обувного дома Хейнса». Строительство необычного шедевра велось у обочины шоссе близь Йорка, что в штате Пенсильвания. Понадобился всего один год, чтобы появился диковинный комплекс, который по сей день является популярной китчевой остановкой для туристов, местных жителей и любителей идей арт-ленда или художественных инсталляций на тему путешествий. Простая деревянная конструкция шириной 7,6 м, длиной 15 м и 24 м в высоту (вместе с высокой подошвой имеет полезную площадь около 150 кв. метров), покрытая сетчатыми материалами и цементным раствором привлекает внимание нетривиальной формой здания в виде ботинка и витражами, на каждом из которых можно увидеть различные модели обуви, а также изображение самого филантропа на входной двери.
2. Предназначение неординарного дома, выступающего в роли рекламного баннера
Дом-ботинок стал известным рекламным щитом, привлекающим внимание всей страны (Haines Shoe House). | Фото: hainesshoehouse.com.
Атмосферное пристанище, рекламирующее сеть магазинов Haines. | Фото: paeats.org.
С первых же дней своего существования Haines Shoe House («Обувной дом Хейнаса») служил своего рода трехмерным интерактивным рекламным щитом для одноименной обувной компании, состоящей к тому времени из 48 фирменных магазинов. Гигантский белый ботинок в тандеме с другими постройками, в которых неизменно угадывались мотивы на тему обуви (вплоть до собачьей будки и окружающего забора), притягивал путешественников, заставляя делать остановку. Как правило, они становились и покупателями, которые не прочь были приобрести нужную пару обуви, включая простые рабочие ботинки за 1,98 доллара. Несмотря на то, что дом, рекламирующий товары Haines не являлся торговым центром и предназначался совсем для других целей, самые эксклюзивные и самые доступные модели обуви были представлены в небольшом магазинчике, находящемся в каблуке ботинка.
Haines Shoe House стал романтичным убежищем для молодоженов.
Один из ретро-автомобилей, который предоставляли для постояльцев Haines Shoe House (США). | Фото: housedigest.com.
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что Хейнс построил «Обувной дом» не только для продвижения своего бизнеса, хотя и сам он не планировал в нем жить. Предприимчивый бизнесмен, заработавший свои первые деньги на продажах только в 30 лет, задумал необычный маркетинговый ход и магазин с ходовой обувью здесь совсем ни при чем. Оказывается, миллионер устраивал незабываемые вечера и выходные для своих клиентов, преимущественно стариков и молодоженов.
Яркий витраж с изображением Махлона Хейнса встречает всех гостей и постояльцев по сей день (Haines Shoe House, США). | Фото: sah-archipedia.org.
Любая пара, вступившая в брак в городе, где был один из его обувных магазинов, имела шанс остановиться в «Обувном доме Хейнса», при чем их отпуск был полностью оплачен щедрым владельцем. Но и это еще не все, во время пребывания в атмосферном гостевом доме постояльцам предоставлялись горничная, повар, шофер и автомобиль, которые были в полном в их распоряжении. Тем, кому посчастливилось получить оплаченный отпуск устраивали еще и шоппинг по местным магазинам, где с ног до головы их одевали за счет владельцев тех самых бутиков или муниципалитета, если это были малообеспеченные старики. Так что к аттракциону невиданной щедрости подключались и другие меценаты.
В оформлении территории и самого «Обувного дома» присутствует множество деталей связанных с обувью.
На клумбах также можно увидеть скульптуры-ботинки (Haines Shoe House, США).
Как и ожидалось, Haines Shoe House имел мгновенный успех, он привлек внимание всей страны за счет постоянного освещения в прессе, в частности в журнале Life. Особенно ярко иллюстрировалось пребывание в «сказке» счастливчиков, которые провели выходные или часть отпуска по-королевски. Такая роскошь была доступна для случайных людей лишь до того, как щедрый владелец отошел от дел, а затем скончался. С тех пор необычный комплекс был частной собственностью для многих владельцев. «Обувной дом Хейнса» был и жилой резиденцией, и антикварным магазином, и кафе-мороженым, и пекарней.
3. Дальнейшая судьба
За долгие годы Haines Shoe House, США пережил не одно восстановление.
В последние годы Haines Shoe House снова принимает постояльцев, только уже не бесплатно (Пенсильвания, США).
После смены 6 владельцев, дом пришел в полное запустение, до разрухи оставалось совсем немного, но, к счастью, на культовую достопримечательность обратила внимание внучка Энни Хейнс Келлер, которая решила восстановить замечательное творение своего деда. Новая владелица вознамерилась открыть музей именитого семейства, хотя одними экскурсиями не обошлось. После окончания ремонтных работ, восстановили работу фирменного обувного магазина, а посетителям предлагают посетить кафе-мороженное, где можно отведать вкуснейшие десерты.
Теперь в стенах «Обувного дома Хейнса» открыт музей именитого семейства (США).
Отдых в Haines Shoe House возможен и сейчас.
К 2022 году причудливый дом был отремонтирован и немного перестроен, теперь в Shoe House имеется три спальни и 2 ванные комнаты на верхних этажах, а вот кухня располагается в каблуке, гостиная – в носке «ботинка». Здесь также сохранились забавные элементы обуви, которые, как и прежде можно увидеть повсюду, от витражей до почтового ящика, собачьей будки и множества оригинальных аксессуаров. Он снова стал местом, где можно провести ночь-другую, правда, уже никто не оплатит ночлег, услуги горничной, повара и водителя, также не подарит бесплатные обновки в местных бутиках.
Романтичные встречи в Haines Shoe House будут действительно незабываемыми.
Примечательно: Атмосферный гостевой дом Haines Shoe, который может стать идеальным местом для любопытных посетителей и путешественников по просторам Пенсильвании, легко забронировать онлайн через Vrbo или Airbnb. Сутки пребывания обойдутся примерно в 450 доллара. Также стоит отметить, что со средины весны и до Хэллоуина доступны еще и экскурсии, только проводятся они в дневное время с 11-00 до 17-00, чтобы не нарушать вечерний отдых и утренний сон постояльцев, от которых нет отбоя.
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