«Обувной дом Хейнса»: диковинный объект в форме ботинка, построенный эксцентричным миллионером

1. История строительства одного из самых удивительных домов

Haines Shoe House – оригинальный рекламный объект, построенный по заказу миллионера Махлона Хейнса.

Махлон Натаниэль Хейнс не считал зазорным самостоятельно устраивать рекламные шоу . | Фото: roadtripsandrollercoasters.com.

Всего за год было построено самое необычное здание в США (Haines Shoe House).

2. Предназначение неординарного дома, выступающего в роли рекламного баннера

Дом-ботинок стал известным рекламным щитом, привлекающим внимание всей страны (Haines Shoe House). | Фото: hainesshoehouse.com.

Атмосферное пристанище, рекламирующее сеть магазинов Haines. | Фото: paeats.org.

Haines Shoe House стал романтичным убежищем для молодоженов.

Один из ретро-автомобилей, который предоставляли для постояльцев Haines Shoe House (США). | Фото: housedigest.com.

Яркий витраж с изображением Махлона Хейнса встречает всех гостей и постояльцев по сей день (Haines Shoe House, США). | Фото: sah-archipedia.org.

В оформлении территории и самого «Обувного дома» присутствует множество деталей связанных с обувью.

На клумбах также можно увидеть скульптуры-ботинки (Haines Shoe House, США).

3. Дальнейшая судьба

За долгие годы Haines Shoe House, США пережил не одно восстановление.

В последние годы Haines Shoe House снова принимает постояльцев, только уже не бесплатно (Пенсильвания, США).

Теперь в стенах «Обувного дома Хейнса» открыт музей именитого семейства (США).

Отдых в Haines Shoe House возможен и сейчас.

Романтичные встречи в Haines Shoe House будут действительно незабываемыми.