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Коллективизация в СССР: жизнь украинской деревни в начале 1930-х годов


Жизнь украинских крестьян в первой половине 1930-х.

Жизнь украинских крестьян в первой половине 1930-х.

Начало 1930-х годов было непростым временем для советских крестьян. Именно в это время начинается период коллективизации. Зимой 1930 года ВЦИК принял решение провести сплошную коллективизацию сельского хозяйства в Советском Союзе за 1-2 года. Крестьянам угрожали раскулачиванием, заставляя их вступать в колхозы. В 1932-33 изъятие из деревни хлеба привело к страшному голоду в разных регионах страны. В этот период по самым минимальным подсчётам погибло 2,5 млн человек. В этом обзоре фотографии, сделанные в то непростое время в украинских сёлах.

1. Собрание на поле


Собрание в селе Удачное. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

Собрание в селе Удачное. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

 

2. Новые распоряжения


Дача распоряжений на собрании в селе Удачное. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

Дача распоряжений на собрании в селе Удачное. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

 

3. Получение суточной нормы


Получение суточной нормы потребления. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

Получение суточной нормы потребления. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

 

4. Вынужденный переезд


Пожилая женщина с ребенком. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

Пожилая женщина с ребенком. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

 

5. Местные жители


Люди, переходящие обмелевшую из за засухи реку. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

Люди, переходящие обмелевшую из за засухи реку. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

 

6. Собранная пшеница


Местные жители с офицером. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

Местные жители с офицером. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

 

7. Суд над перегибщиками


Местные жители на суде над перегибщиками. СССР, Украина, Винницкая область, село Якушинци, 1931 год.

Местные жители на суде над перегибщиками. СССР, Украина, Винницкая область, село Якушинци, 1931 год.

 

8. Последние запасы


Сбор последнего оставшегося зерна. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

Сбор последнего оставшегося зерна. СССР, Украина, Донецкая область, 1930 год.

 

9. В сельской школе


В одной из сельских школ. СССР, Украина, Харьковская область, 1931 год.

В одной из сельских школ. СССР, Украина, Харьковская область, 1931 год.

 

10. Женщина-сторож


Женщина-сторож на лошади. СССР, Украина, Полтавская область, 1932 год.

Женщина-сторож на лошади. СССР, Украина, Полтавская область, 1932 год.

 

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Коллективизация в СССР: жизнь украинской деревни в начале 1930-х годов

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Коллективизация в СССР: жизнь украинской деревни в начале 1930-х годовПодписаться на мой Instagram
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