Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

Вы будете удивлены, но сюжеты очень многих фильмов основаны на реальных событиях. В некоторых случаях история будет сильно переделана сценаристом и режиссером. Но некоторые фильмы передают реальную историю достаточно точно и правдиво. Вот список наиболее интересных фильмов, основанных на реальных событиях.
1. Выжить.
Самолет с футбольной командой из Уругвая терпит крушение в Андах. У горстки выживших есть лишь небольшое количество пищи и им приходится прибегнуть к крайним мерам, чтобы выжить. Фильм основан на реальной авиакатастрофе FH-227 в Андах.
2. Вся президентская рать.
История двух журналистов из Washington Post, которые расследовали Уотергейтский скандал, закончившийся отставкой президента США Ричарда Никсона.
3. Амистад.
В 1839 году группа рабов захватывает работорговый корабль и убивает экипаж. Рабов арестовывают, но их суд привлекает внимание все нации, находящейся на пороге гражданской войны.
4. Чёрный ястреб.
Историческая военная драма, основанная на реальных событиях сражения в Могадишо.
5. Шпионский мост.
Фильм рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, оказавшемся в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправило его на задание — договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота.
6. Поймай меня, если сможешь.
Фильм основан на автобиографии Фрэнка Абигнейла младшего , который был мастером фальшивомонетчиком и экспертом в области подделки документов.
7. Аполлон-13.
Фильм о неудачной лунной миссии «Аполлон-13». В 1970 «Аполлон-13» должен был доставить астронавтов на Луну, но на подлете к спутнику произошла авария, которая создала угрозу жизни экипажа.
8. Донни Браско.
Агент ФБР внедряется в преступную банду с целью получения информации. Под прикрытием агент должен забыть свое настоящее имя и порвать все связи с родными и друзьями.
9. Отель Руанда.
Это невероятная история простого менеджера гостиницы, который спас более 1000 беженцев из бойни во время геноцида в Руанде в 1994 году.
10. Мюнхен.
Этот фильм рассказывает историю убийства израильских спортсменов на олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.
11. В центре внимания.
История о том как журналисты газеты Boston Globe провели расследование о растлении малолетних священниками Католической церкви.
12. Последний король Шотландии.
Власть президента Уганды Иди Амина и его решения очаровали шотландского врача Гарригана, который стал личным доктором диктатора. Но позже жестокие режим и жуткие преступления президента изменили отношение врача к своему кумиру.
13. Операция Валькирия.
Исторический фильм о покушении высокопоставленных вермахта на Гитлера.
14. Зодиак.
История о серийном убийце, который так и не был пойман. 25 лет Зодиак держал в страхе весь Сан-Франциско.
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