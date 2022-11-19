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Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

Вы будете удивлены, но сюжеты очень многих фильмов основаны на реальных событиях. В некоторых случаях история будет сильно переделана сценаристом и режиссером. Но некоторые фильмы передают реальную историю достаточно точно и правдиво. Вот список наиболее интересных фильмов, основанных на реальных событиях.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

1. Выжить.


Самолет с футбольной командой из Уругвая терпит крушение в Андах. У горстки выживших есть лишь небольшое количество пищи и им приходится прибегнуть к крайним мерам, чтобы выжить. Фильм основан на реальной авиакатастрофе FH-227 в Андах.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

2. Вся президентская рать.


История двух журналистов из Washington Post, которые расследовали Уотергейтский скандал, закончившийся отставкой президента США Ричарда Никсона.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

3. Амистад.


В 1839 году группа рабов захватывает работорговый корабль и убивает экипаж. Рабов арестовывают, но их суд привлекает внимание все нации, находящейся на пороге гражданской войны.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

4. Чёрный ястреб.


Историческая военная драма, основанная на реальных событиях сражения в Могадишо.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

5. Шпионский мост.


Фильм рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, оказавшемся в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправило его на задание — договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота.


Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

6. Поймай меня, если сможешь.


Фильм основан на автобиографии Фрэнка Абигнейла младшего , который был мастером фальшивомонетчиком и экспертом в области подделки документов.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

7. Аполлон-13.


Фильм о неудачной лунной миссии «Аполлон-13». В 1970 «Аполлон-13» должен был доставить астронавтов на Луну, но на подлете к спутнику произошла авария, которая создала угрозу жизни экипажа.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

8. Донни Браско.


Агент ФБР внедряется в преступную банду с целью получения информации. Под прикрытием агент должен забыть свое настоящее имя и порвать все связи с родными и друзьями.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

9. Отель Руанда.


Это невероятная история простого менеджера гостиницы, который спас более 1000 беженцев из бойни во время геноцида в Руанде в 1994 году.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

10. Мюнхен.


Этот фильм рассказывает историю убийства израильских спортсменов на олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

11. В центре внимания.


История о том как журналисты газеты Boston Globe провели расследование о растлении малолетних священниками Католической церкви.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

12. Последний король Шотландии.


Власть президента Уганды Иди Амина и его решения очаровали шотландского врача Гарригана, который стал личным доктором диктатора. Но позже жестокие режим и жуткие преступления президента изменили отношение врача к своему кумиру.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

13. Операция Валькирия.


Исторический фильм о покушении высокопоставленных вермахта на Гитлера.

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

14. Зодиак.


История о серийном убийце, который так и не был пойман. 25 лет Зодиак держал в страхе весь Сан-Франциско.

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